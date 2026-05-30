Топ-10 трансферов весны в мужском волейболе. Каких звёзд потеряла российская Суперлига?

В клубном волейболе наступило межсезонье. Это время объявления трансферов. Договорённости достигнуты давно, но именно сейчас команды прощаются с уходящими игроками и приветствуют новичков. Рассказываем о самых громких трансферах, которые уже случились или случатся вот-вот.

Дмитрий Волков («Зенит-Казань» 👉 «Динамо»)

Однозначно самый громкий российский переход. Доигровщик провёл в Казани пять сезонов и выиграл 10 трофеев, но решил выйти из зоны комфорта. Ходили слухи что Дмитрий может перебраться в Италию, однако в итоге он остался в России, выбрав московское «Динамо». Теперь на две позиции в доигровке у столичного клуба сразу три волейболиста сборной России – Волков, Денис Богдан и Антон Сёмышев. Конкуренция будет зашкаливать!

Симеон Николов («Локомотив» 👉 «Чивитанова»)

Новосибирский «Локомотив» не смог удержать свою главную звезду — болгарский вундеркинд заканчивает своё выступление в России и отправляется в чемпионат Италии. Там Симеон воссоединится с братом Алексом и будет играть за «Чивитанову». Год для него получился интересным и позитивным — две бронзы сибиряки забрали.

Лусиано Де Чекко («Ченстохова» 👉 «Локомотив»)

На смену молодости в «Локомотив» приезжает связующий с невероятным опытом. Да, Лусиано Де Чекко уже не молод, пик его карьеры позади, но игровой интеллект у него потрясающий. Мотивация тоже должна быть – в ушедшем сезоне аргентинец умудрился вылететь из польской Плюслиги. Кстати, в России Де Чекко уже играл. В сезоне-2009/2010 он защищал цвета калининградского «Динамо-Янтаря».

Женя Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург 👉 «Нагоя»)

Пожалуй, самая большая потеря российской Суперлиги. Двукратный олимпийский чемпион отыграл в Санкт-Петербурге пять лет, но так и не смог взять ни одного трофея. Гребенников мог остаться в нашей Суперлиге, однако клубы, которые его приглашали, не смогли создать условия для его семьи: звезде сборной Франции нужны, например, интернациональные школы. Поэтому Женя отправляется покорять японскую лигу.

Юри Романо («Факел» 👉 «Варшава»)

Ещё одна звезда, которая покинет наш чемпионат. Лучший диагональный ЧМ-2025 в Новом Уренгое не провалился, однако и не смог прыгнуть выше головы. Но это скорее вопросы к клубу, а точнее, к его комплектации на сезон. Итальянца хотели оставить ещё на год, однако тот предпочёл Польшу.

Кирилл Клец («Торей» 👉 «Прата»)

Российский диагональный в минувшем сезоне выступал в Японии за не самый сильный клуб, но проявил себя неплохо и мог пойти на повышение. Например, им интересовалась та же «Чивитанова». Однако не срослось. Клец долго оставался без клуба, а в итоге получился интересный вариант – новичок чемпионата Италии. Команда не самая сильная, но игровой практики у Кирилла там должно быть вдоволь. Отличный шанс закрепиться в сильнейшем чемпионате мира и обратить на себя внимание топ-команд.

Маттиа Бонинфанте («Чивитанова» 👉 «Зенит» Санкт-Петербург)

Из Италии в нашу лигу трансферы тоже есть. «Зенит» из Санкт-Петербурга давно искал иностранного связующего и нашёл его в лице Маттиа Бонинфанте. Ради этого команда Владимира Алекно даже пожертвовала Женей Гребенниковым. Молодой итальянец, безусловно, талантлив, теперь ему предстоит сыграть в новом для себя чемпионате и под большим давлением. Кстати, Маттиа – представитель целой династии связующих. Его отец Данте тоже пасовал и стал бронзовым призёром той самой Олимпиады в Лондоне-2012.

Владислав Давыскиба («Модена» 👉 «Зенит-Казань»)

Ещё один игрок, который переезжает из Серии А1 в Суперлигу. Давыскиба – талантливый универсал, который умеет многое, и у него за плечами пять сезонов в Италии. Другой вопрос, что играл он всё же в командах, которые не претендовали на самые высокие места. В Казани же предстоит борьба за самые высокие места, пусть клуб и пошёл на омоложение состава и будет выступать без легионеров (Давыскиба — белорус, но не будет считаться иностранцем в Суперлиге). Главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Толочко предрекает Владиславу успех в России. Посмотрим, как сложится.

Ран Такахаси («Сантори» 👉 «Люблин»)

Один из самых громких мировых трансферов. Ран Такахаси играл в «Сантори» вместе с Дмитрием Мусэрским и Егором Клюкой, а теперь едет в Польшу, где компанию в доигровке ему составит Вильфредо Леон. «Люблин» не смог защитить титул в польской лиге и усиливает состав.

Томаш Форналь («Зираат» 👉 «Заверце»)

И ещё один громкий трансфер в польской лиге. Основной доигровщик сборной Польши Томаш Форналь после одного сезона в Турции возвращается на родину и пополнит состав новоиспечённого чемпиона страны – «Заверце». Этот клуб два года подряд доходил до финала Лиги чемпионов, но не смог там навязать борьбу «Перудже». Новый трансфер показывает серьёзные намерения команды Михала Винярского.