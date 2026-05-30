Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, главные трансферы межсезонья, переходы Волкова, Николова, Гребенникова, Де Чекко и других

Топ-10 трансферов весны в мужском волейболе. Каких звёзд потеряла российская Суперлига?
Пётр Кондаков
Волейбол, главные трансферы межсезонья
Комментарии
Дмитрий Волков вышел из зоны комфорта. Гребенников и Николов уехали из нашей страны, зато прибыл Де Чекко!

В клубном волейболе наступило межсезонье. Это время объявления трансферов. Договорённости достигнуты давно, но именно сейчас команды прощаются с уходящими игроками и приветствуют новичков. Рассказываем о самых громких трансферах, которые уже случились или случатся вот-вот.

Дмитрий Волков («Зенит-Казань» 👉 «Динамо»)

Дмитрий Волков

Дмитрий Волков

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Однозначно самый громкий российский переход. Доигровщик провёл в Казани пять сезонов и выиграл 10 трофеев, но решил выйти из зоны комфорта. Ходили слухи что Дмитрий может перебраться в Италию, однако в итоге он остался в России, выбрав московское «Динамо». Теперь на две позиции в доигровке у столичного клуба сразу три волейболиста сборной России – Волков, Денис Богдан и Антон Сёмышев. Конкуренция будет зашкаливать!

Сёмышев конкуренции не боится:
«Мы ещё Лигу чемпионов не выиграли!» Сёмышев — о «золотом» сезоне московского «Динамо»
Эксклюзив
«Мы ещё Лигу чемпионов не выиграли!» Сёмышев — о «золотом» сезоне московского «Динамо»

Симеон Николов («Локомотив» 👉 «Чивитанова»)

Новосибирский «Локомотив» не смог удержать свою главную звезду — болгарский вундеркинд заканчивает своё выступление в России и отправляется в чемпионат Италии. Там Симеон воссоединится с братом Алексом и будет играть за «Чивитанову». Год для него получился интересным и позитивным — две бронзы сибиряки забрали.

Лусиано Де Чекко («Ченстохова» 👉 «Локомотив»)

Лусиано Де Чекко

Лусиано Де Чекко

Фото: Sipa USA/ТАСС

На смену молодости в «Локомотив» приезжает связующий с невероятным опытом. Да, Лусиано Де Чекко уже не молод, пик его карьеры позади, но игровой интеллект у него потрясающий. Мотивация тоже должна быть – в ушедшем сезоне аргентинец умудрился вылететь из польской Плюслиги. Кстати, в России Де Чекко уже играл. В сезоне-2009/2010 он защищал цвета калининградского «Динамо-Янтаря».

Женя Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург 👉 «Нагоя»)

Пожалуй, самая большая потеря российской Суперлиги. Двукратный олимпийский чемпион отыграл в Санкт-Петербурге пять лет, но так и не смог взять ни одного трофея. Гребенников мог остаться в нашей Суперлиге, однако клубы, которые его приглашали, не смогли создать условия для его семьи: звезде сборной Франции нужны, например, интернациональные школы. Поэтому Женя отправляется покорять японскую лигу.

Юри Романо («Факел» 👉 «Варшава»)

Юри Романо

Юри Романо

Фото: ВК «Факел»

Ещё одна звезда, которая покинет наш чемпионат. Лучший диагональный ЧМ-2025 в Новом Уренгое не провалился, однако и не смог прыгнуть выше головы. Но это скорее вопросы к клубу, а точнее, к его комплектации на сезон. Итальянца хотели оставить ещё на год, однако тот предпочёл Польшу.

Кирилл Клец («Торей» 👉 «Прата»)

Российский диагональный в минувшем сезоне выступал в Японии за не самый сильный клуб, но проявил себя неплохо и мог пойти на повышение. Например, им интересовалась та же «Чивитанова». Однако не срослось. Клец долго оставался без клуба, а в итоге получился интересный вариант – новичок чемпионата Италии. Команда не самая сильная, но игровой практики у Кирилла там должно быть вдоволь. Отличный шанс закрепиться в сильнейшем чемпионате мира и обратить на себя внимание топ-команд.

Маттиа Бонинфанте («Чивитанова» 👉 «Зенит» Санкт-Петербург)

Из Италии в нашу лигу трансферы тоже есть. «Зенит» из Санкт-Петербурга давно искал иностранного связующего и нашёл его в лице Маттиа Бонинфанте. Ради этого команда Владимира Алекно даже пожертвовала Женей Гребенниковым. Молодой итальянец, безусловно, талантлив, теперь ему предстоит сыграть в новом для себя чемпионате и под большим давлением. Кстати, Маттиа – представитель целой династии связующих. Его отец Данте тоже пасовал и стал бронзовым призёром той самой Олимпиады в Лондоне-2012.

Владислав Давыскиба («Модена» 👉 «Зенит-Казань»)

Владислав Давыскиба

Владислав Давыскиба

Фото: Zuma/TASS

Ещё один игрок, который переезжает из Серии А1 в Суперлигу. Давыскиба – талантливый универсал, который умеет многое, и у него за плечами пять сезонов в Италии. Другой вопрос, что играл он всё же в командах, которые не претендовали на самые высокие места. В Казани же предстоит борьба за самые высокие места, пусть клуб и пошёл на омоложение состава и будет выступать без легионеров (Давыскиба — белорус, но не будет считаться иностранцем в Суперлиге). Главный тренер национальной команды Беларуси Андрей Толочко предрекает Владиславу успех в России. Посмотрим, как сложится.

Ран Такахаси («Сантори» 👉 «Люблин»)

Один из самых громких мировых трансферов. Ран Такахаси играл в «Сантори» вместе с Дмитрием Мусэрским и Егором Клюкой, а теперь едет в Польшу, где компанию в доигровке ему составит Вильфредо Леон. «Люблин» не смог защитить титул в польской лиге и усиливает состав.

Томаш Форналь («Зираат» 👉 «Заверце»)

И ещё один громкий трансфер в польской лиге. Основной доигровщик сборной Польши Томаш Форналь после одного сезона в Турции возвращается на родину и пополнит состав новоиспечённого чемпиона страны – «Заверце». Этот клуб два года подряд доходил до финала Лиги чемпионов, но не смог там навязать борьбу «Перудже». Новый трансфер показывает серьёзные намерения команды Михала Винярского.

В ушедшем сезоне конкуренцию «Перудже» составить не удалось:
Без российских клубов доминирует Италия. Как «Перуджа» выиграла Лигу чемпионов?
Без российских клубов доминирует Италия. Как «Перуджа» выиграла Лигу чемпионов?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android