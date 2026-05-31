Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Женский волейбол, главные трансферы лета 2026 года, переходы Бровкиной, Капустиной, Давыскибы и других

Топ-10 трансферов в женском волейболе. Важные перестановки в российской Суперлиге
Елена Коваленко
Топ-10 трансферов в женском волейболе
Комментарии
Бровкина и Капустина меняют клубную прописку, а Гатина и Давыскиба возвращаются в российский чемпионат.

Пока все клубные чемпионаты на стопе, время поговорить о самых ярких трансферах межсезонья. Небольшая пауза позволяет болельщикам спокойно разобраться с тем, как поменяются составы команд в новом сезоне.

Мы собрали для вас 10 самых громких переходов в женском волейболе, которые уже произошли или случатся совсем скоро.

А вот главные трансферы в мужском волейболе:
Топ-10 трансферов весны в мужском волейболе. Каких звёзд потеряла российская Суперлига?
Топ-10 трансферов весны в мужском волейболе. Каких звёзд потеряла российская Суперлига?

Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово» 👉 «Динамо» Москва)

Харизматичная блокирующая решилась на перемены после успешного сезона в составе «Заречья». Юлия помогла подмосковному клубу завоевать Кубок России, а также серебряные медали чемпионата и Суперкубка. Бровкина – лучшая блокирующая Суперлиги (154 очка) и третья в списке бомбардиров лиги (520 очков). Но переход в московское «Динамо» всё равно будет вызовом для Юлии. Получится ли у центральной найти такой же коннект со связующей бело-голубых?

Триумф «Заречья» на Кубке России:
«Заречье» отыграло сразу пять матчболов и забрало трофей. Таких финалов давно не было!
«Заречье» отыграло сразу пять матчболов и забрало трофей. Таких финалов давно не было!

Ирина Капустина («Динамо» Москва 👉 «Локомотив»)

Ещё один громкий переход топ-бомбардира. Доигровщица Ирина Капустина, которая только в сезоне-2025/2026 вернулась в Суперлигу после годичной паузы, сразу заняла место в рейтинге лучших игроков. Волейболистка стала настоящим снайпером на подачах, исполнив 42 эйса, и всего трёх очков Ирине не хватило, чтобы обойти Киси Насименто в гонке бомбардиров. Однако в следующем сезоне обе волейболистки будут на одной стороне площадки и постараются вернуть калининградский «Локомотив» на пьедестал.

Ирина Капустина

Ирина Капустина

Фото: vldinamo.ru

Светлана Гатина («Зерен» 👉 «Динамо» Москва)

Доигровщица Светлана Гатина возвращается в российский чемпионат после года, проведённого на турецкой земле. Волейболистка как раз займёт место ушедшей Капустиной. До своего отъезда в «Зерен» доигровщица зарекомендовала себя в «Протоне» и «Динамо-Ак Барс» как стабильный принимающий игрок. А московскому «Динамо» сейчас нужен фундамент на задней линии.

Анна Давыскиба («Монвизо» 👉 «Динамо-Ак Барс»)

Состав «Динамо-Ак Барс» в межсезонье пополнит 25-летняя белорусская доигровщица Анна Давыскиба. Волейболистка в сезоне-2018/2019 уже дебютировала в российской Суперлиге в составе родной «Минчанки», однако затем отправилась покорять Италию, став на Аппенинах обладателем Кубка ЕКВ-2021, а также серебряным (2022, 2023) и бронзовым (2021) призёром чемпионата Италии. Теперь доигровщица возвращается в Суперлигу с огромным опытом и амбициями покорить российский чемпионат.

Анна Давыскиба

Анна Давыскиба

Фото: IPA Sport/Imago/ТАСС

Сладьяна Миркович («Куаныш» 👉 «Корабелка»)

Цвета петербургского клуба в новом сезоне будет защищать чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, а также бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Сербии – Сладьяна Миркович. Сербка будет напарницей Ирины Филиштинской. Две опытные связующие в одной команде – это явное повышение градуса конкурентной борьбы за место в составе! А вот кто её выиграет, узнаем уже в следующем сезоне.

Ваня Иванович («Корабелка» 👉 «Вакифбанк»)

Другая сербская волейболистка Ваня Иванович, напротив, покидает «Корабелку». И что интересно, после не столь яркого сезона и седьмого места в российской Суперлиге доигровщица отправляется не куда-нибудь, а в лучший клуб Турции «Вакифбанк», где составит конкуренцию российской доигровщице Марине Марковой.

Пока Маркова затмевает всех в Турции:
Российская волейболистка разрывает всех в Турции! Что известно о новой яркой звезде?
Российская волейболистка разрывает всех в Турции! Что известно о новой яркой звезде?

Екатерина Антропова («Савино Дель Бене» 👉 «Экзачибаши»)

Не можем мы оставить без внимания и экс-россиянку Екатерину Антропову, которая после пяти успешных лет в Скандиччи покидает не только клуб, но и итальянскую лигу вообще. Диагональная пришла в «Савино Дель Бене» ещё подростком, а уходит звездой европейского волейбола. А для продолжения своей карьеры Антропова выбрала ещё один топ-чемпионат: турецкую Султанлар лигу и команду «Экзачибаши».

Светлана Сафронова («Корабелка» 👉 «Корабелка-2»)

Важный момент – тренерские переходы. Несмотря на хороший результат в дебютном сезоне в Суперлиге, Светлана Сафронова приняла решение оставить должность главного тренера «Корабелки». Говорят, это может быть связано с некоторыми ограничениями по здоровью. Однако именитая наставница не покидает «Корабелку», а продолжит работать с молодёжной и детскими командами клуба, с которыми она ранее уже добивалась успеха.

Александр Климкин («Динамо-ЛО» 👉 «Корабелка»)

Преемником Светланы Сафроновой станет Александр Климкин, который ранее никогда не работал с женскими командами. Зато возглавлял мужские клубы: «Нову», «Нижний Новгород», петербургский «Зенит», «Енисей» и «Динамо-ЛО». Лучший результат был с «Зенитом» – второе место в чемпионате России (2018). Посмотрим, насколько удачным получится переход в женскую Суперлигу.

Александр Климкин

Александр Климкин

Фото: vc-dynamo.ru

Ришат Гилязутдинов («Динамо» Москва 👉 «Ленинградка»)

Бессменный главный тренер и владелец петербургского клуба «Ленинградка» Александр Кашин в следующем сезоне решил всё-таки отдать бразды управления командой, взяв на своё место опытного специалиста – Ришата Гилязутдинова. Напомним, этот сезон 53-летний Гилязутдинов начал в качестве главного тренера московского «Динамо», но был отправлен в отставку в конце октября. Возможно, в культурной столице наставнику удастся найти ключи к успеху и привести команду к заветным медалям.

Почему не случился коннект с «Динамо»:
Тренер поменялся, а результат — нет. Первая отставка сезона — в московском «Динамо»
Тренер поменялся, а результат — нет. Первая отставка сезона — в московском «Динамо»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android