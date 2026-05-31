Топ-10 трансферов в женском волейболе. Важные перестановки в российской Суперлиге

Бровкина и Капустина меняют клубную прописку, а Гатина и Давыскиба возвращаются в российский чемпионат.

Пока все клубные чемпионаты на стопе, время поговорить о самых ярких трансферах межсезонья. Небольшая пауза позволяет болельщикам спокойно разобраться с тем, как поменяются составы команд в новом сезоне.

Мы собрали для вас 10 самых громких переходов в женском волейболе, которые уже произошли или случатся совсем скоро.

Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово» 👉 «Динамо» Москва)

Харизматичная блокирующая решилась на перемены после успешного сезона в составе «Заречья». Юлия помогла подмосковному клубу завоевать Кубок России, а также серебряные медали чемпионата и Суперкубка. Бровкина – лучшая блокирующая Суперлиги (154 очка) и третья в списке бомбардиров лиги (520 очков). Но переход в московское «Динамо» всё равно будет вызовом для Юлии. Получится ли у центральной найти такой же коннект со связующей бело-голубых?

Ирина Капустина («Динамо» Москва 👉 «Локомотив»)

Ещё один громкий переход топ-бомбардира. Доигровщица Ирина Капустина, которая только в сезоне-2025/2026 вернулась в Суперлигу после годичной паузы, сразу заняла место в рейтинге лучших игроков. Волейболистка стала настоящим снайпером на подачах, исполнив 42 эйса, и всего трёх очков Ирине не хватило, чтобы обойти Киси Насименто в гонке бомбардиров. Однако в следующем сезоне обе волейболистки будут на одной стороне площадки и постараются вернуть калининградский «Локомотив» на пьедестал.

Ирина Капустина Фото: vldinamo.ru

Светлана Гатина («Зерен» 👉 «Динамо» Москва)

Доигровщица Светлана Гатина возвращается в российский чемпионат после года, проведённого на турецкой земле. Волейболистка как раз займёт место ушедшей Капустиной. До своего отъезда в «Зерен» доигровщица зарекомендовала себя в «Протоне» и «Динамо-Ак Барс» как стабильный принимающий игрок. А московскому «Динамо» сейчас нужен фундамент на задней линии.

Анна Давыскиба («Монвизо» 👉 «Динамо-Ак Барс»)

Состав «Динамо-Ак Барс» в межсезонье пополнит 25-летняя белорусская доигровщица Анна Давыскиба. Волейболистка в сезоне-2018/2019 уже дебютировала в российской Суперлиге в составе родной «Минчанки», однако затем отправилась покорять Италию, став на Аппенинах обладателем Кубка ЕКВ-2021, а также серебряным (2022, 2023) и бронзовым (2021) призёром чемпионата Италии. Теперь доигровщица возвращается в Суперлигу с огромным опытом и амбициями покорить российский чемпионат.

Анна Давыскиба Фото: IPA Sport/Imago/ТАСС

Сладьяна Миркович («Куаныш» 👉 «Корабелка»)

Цвета петербургского клуба в новом сезоне будет защищать чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, а также бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Сербии – Сладьяна Миркович. Сербка будет напарницей Ирины Филиштинской. Две опытные связующие в одной команде – это явное повышение градуса конкурентной борьбы за место в составе! А вот кто её выиграет, узнаем уже в следующем сезоне.

Ваня Иванович («Корабелка» 👉 «Вакифбанк»)

Другая сербская волейболистка Ваня Иванович, напротив, покидает «Корабелку». И что интересно, после не столь яркого сезона и седьмого места в российской Суперлиге доигровщица отправляется не куда-нибудь, а в лучший клуб Турции «Вакифбанк», где составит конкуренцию российской доигровщице Марине Марковой.

Екатерина Антропова («Савино Дель Бене» 👉 «Экзачибаши»)

Не можем мы оставить без внимания и экс-россиянку Екатерину Антропову, которая после пяти успешных лет в Скандиччи покидает не только клуб, но и итальянскую лигу вообще. Диагональная пришла в «Савино Дель Бене» ещё подростком, а уходит звездой европейского волейбола. А для продолжения своей карьеры Антропова выбрала ещё один топ-чемпионат: турецкую Султанлар лигу и команду «Экзачибаши».

Светлана Сафронова («Корабелка» 👉 «Корабелка-2»)

Важный момент – тренерские переходы. Несмотря на хороший результат в дебютном сезоне в Суперлиге, Светлана Сафронова приняла решение оставить должность главного тренера «Корабелки». Говорят, это может быть связано с некоторыми ограничениями по здоровью. Однако именитая наставница не покидает «Корабелку», а продолжит работать с молодёжной и детскими командами клуба, с которыми она ранее уже добивалась успеха.

Александр Климкин («Динамо-ЛО» 👉 «Корабелка»)

Преемником Светланы Сафроновой станет Александр Климкин, который ранее никогда не работал с женскими командами. Зато возглавлял мужские клубы: «Нову», «Нижний Новгород», петербургский «Зенит», «Енисей» и «Динамо-ЛО». Лучший результат был с «Зенитом» – второе место в чемпионате России (2018). Посмотрим, насколько удачным получится переход в женскую Суперлигу.

Александр Климкин Фото: vc-dynamo.ru

Ришат Гилязутдинов («Динамо» Москва 👉 «Ленинградка»)

Бессменный главный тренер и владелец петербургского клуба «Ленинградка» Александр Кашин в следующем сезоне решил всё-таки отдать бразды управления командой, взяв на своё место опытного специалиста – Ришата Гилязутдинова. Напомним, этот сезон 53-летний Гилязутдинов начал в качестве главного тренера московского «Динамо», но был отправлен в отставку в конце октября. Возможно, в культурной столице наставнику удастся найти ключи к успеху и привести команду к заветным медалям.