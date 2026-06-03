Почему стоит смотреть женскую Лигу наций? 5 причин следить за розыгрышем

Сегодня, 3 июня, стартовала женская Лига наций по волейболу, в которой 18 сборных поборются за главный трофей.

Несмотря на то что наши волейболистки пока вне игры, понаблюдать за коммерческим турниром всё же стоит. Хотя бы потому, что в составе нескольких команд есть те, кто украсит российскую Суперлигу в новом сезоне. Также интересно узнать сможет ли сборная Италии, за которую выступает экс-россиянка, поднять планку своих побед ещё выше, и кто способен остановить команду Хулио Веласко.

Несокрушимая Италия

Итальянки доминируют на международной арене и играючи расправляются со своими конкурентками на всевозможных турнирах, продлевая фантастическую серию побед, которая насчитывает уже 36 матчей! Это позволило команде выиграть не только чемпионат мира, но и Олимпийские игры – 2024, а также две Лиги наций. В текущем розыгрыше «Скуадра адзурра» постарается оформить «золотой» хет-трик. И тогда до абсолютного доминирования ей останется победить только на чемпионате Европы – 2026.

Самые ожидаемые противостояния

Пожалуй, самыми ожидаемыми в рамках розыгрыша можно считать встречи Италии с командами Бразилии и Турции. Как показал недавний чемпионат мира, именно этим двум сборным удалось приблизиться к итальянкам и даже пошатнуть их уверенность, сыграв с ними пять сетов. И ждать этих интригующих матчей долго не придётся, уже на первой игровой неделе расписание Лиги наций столкнёт эти три мощные глыбы в столице Бразилии. Поэтому с первых встреч розыгрыша будет по-настоящему жарко.

Екатерина Антропова

Экс-россиянка получила итальянское гражданство и уже добилась внушительных успехов в составе «Скуадра адзурра», став двукратной победительницей Лиги наций (2024, 2025) и выиграв историческое золото на Олимпийских играх в Париже. В числе последних достижений стала победа на чемпионате мира, к успеху на котором Антропова также приложила свои руки.

Тогда Екатерина выступала как диагональная и сменщица Паолы Эгону, сейчас же Веласко видит её в роли основной доигровщицы, и даже в заявке у неё указано это амплуа. Интересно, удастся ли этот эксперимент опытному аргентинскому наставнику? Смогут ли два классных игрока находиться на площадке одновременно или Антропова снова будет за спиной Эгону?

Екатерина Антропова Фото: Sipa USA/ТАСС

Легионеры, выступающие в России

В составе многих национальных команд есть волейболистки, которые в этом сезоне сыграют в российском чемпионате. В сборной Сербии самое многочисленное представительство – начиная с главного тренера Зорана Терзича, который в России помогает штамповать медали казанскому «Динамо-Ак Барс».

Кроме опытного наставника, это две связующие — Рада Перович («Тулица») и Сладьяна Миркович («Корабелка») и пара доигровщиц — Бранка Тица и Йована Цветкович (обе – «Уралочка-НТМК»). Доминиканская мощь Казани – Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес – тоже в деле. И, конечно же, лучший бомбардир российской лиги Киси Насименто («Локомотив») будет защищать цвета бразильской сборной.

Дебютант розыгрыша

Сборная Украины регулярно выступает на континентальных и мировых первенствах, однако в число участников престижного коммерческого турнира вошла впервые. Это стало возможным благодаря высокому месту в мировом рейтинге среди сборных, не участвовавших в Лиге наций. С 2025 года командой руководит поляк Якуб Глушак, с ним украинские волейболистки выиграли Евролигу и заняли 17-е место на чемпионате мира. Посмотрим, каким будет их дебют в Лиге наций.