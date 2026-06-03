Будет ли новый обладатель трофея? Всё, что нужно знать о Лиге наций

Лига наций — ежегодный коммерческий турнир сильнейших национальных сборных мира, а заодно и главная проверка команд перед осенним чемпионатом Европы. Розыгрыш очередного сезона уже стартовал.

Какой формат у Лиги наций, есть ли явный фаворит, где и когда станут известны имена победителей?

Отвечаем на все вопросы!

Какой формат розыгрыша?

В этом году команды восьмой раз разыграют главный трофей Лиги наций. Турнир второй раз соберёт 18 национальных сборных со всех четырёх континентов — Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Розыгрыш состоит из двух этапов: группового и финального.

На предварительном этапе три тура, в каждом три площадки по шесть команд. За тур каждая сборная сыграет четыре матча, всего по итогам трёх недель — 12 матчей. Затем финальный раунд, куда выходят семь лучших команд предварительного этапа плюс сборная Китая (которая гарантировала себе место как организатор финала, если китаянки не попадают в топ-8 напрямую, то они вытесняют команду с восьмой строчки).

В «финале восьми» система плей-офф с играми на выбывание: четвертьфиналы (1–8, 2–7, 3–6, 4–5 места), полуфиналы, матч за бронзу и главный финал.

Сборная, занявшая итоговое последнее место, в следующем розыгрыше уступит своё место команде с наивысшим рейтингом среди не участвовавших в турнире 2026 года.

Какой состав участниц ЛН-2026?

Занявшую последнее место в прошлогоднем розыгрыше сборную Республики Корея заменила команда Украины, получившая право выступить в Лиге наций на основании своего положения в мировом рейтинге. Поэтому состав выглядит следующим образом:

Болгария. Бразилия. Бельгия. Германия. Доминиканская Республика. Италия. Канада. Китай. Нидерланды. Польша. США. Сербия. Таиланд. Турция. Украина. Франция. Чехия. Япония.

Где и когда пройдут матчи?

Лига наций — 2026 пройдёт с 3 июня по 26 июля 2026 года. Предварительный этап разбит на три игровые недели, каждая из которых одновременно пройдёт в трёх городах на разных континентах. Финальная часть турнира впервые за 15 лет вернётся в китайский Макао на «Макао Ист Эйжн Геймс Доум». Последний раз крупный женский турнир FIVB подобного масштаба Макао принимал в 2011 году.

Принимающие города:

первая неделя (3–7 июня): Квебек (Канада), Бразилиа (Бразилия), Нанкин (Китай);

Квебек (Канада), Бразилиа (Бразилия), Нанкин (Китай); вторая неделя (17–21 июня): Анкара (Турция), Себу (Филиппины), Бангкок (Таиланд);

Анкара (Турция), Себу (Филиппины), Бангкок (Таиланд); третья неделя (8–12 июля): Белград (Сербия), Гонконг (Китай), Осака (Япония);

Белград (Сербия), Гонконг (Китай), Осака (Япония); финал (22–26 июля): Макао (Китай).

Кто является главными фаворитами ЛН-2026?

Италия

Команда Хулио Веласко особняком стоит среди всех участников турнира. Италия — действующий чемпион сразу двух Лиг наций (2024, 2025), чемпион мира и Олимпийских игр. К тому же у этой сборной внушительная серия побед из 36 матчей! А также уникальное сочетание игроков, которые отлично заменяют друг друга. Команда, которая отличается стабильностью и умеет играть концовки.

Бразилия

Сборная Бразилии — вечный финалист этого турнира, но забраться на верхнюю строчку не получается. Вот и после прошлогоднего розыгрыша у команды Жозе Гимараеса осталось послевкусие серебряных медалей. И если Италия классно включается в концовках, то Бразилия, напротив, упускает свои возможности в решающий момент. Если их фирменному скоростному стилю добавить концентрации, то это будет совсем другая история.

Турция

Мощь атак и подач Варгас и Каракурт — вот главный аргумент турецкой сборной, подкреплённый опытной блокирующей Эдой Эрдем. Серебро чемпионата мира тому подтверждение. Команда Даниэле Сантарелли — одна из немногих сборных, которым удалось создать трудности итальянкам. А когда ещё и главные бомбардиры в отличной форме, то остановить Турцию практически невозможно. Вот только стабильность пока хромает и подводит в матчах с середняками.

Эбрар Каракурт Фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС

Польша

Польша, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира в Лиге наций, держит высокую планку. Бяло-червоные три года подряд замыкают тройку финалистов (2023, 2024, 2025). Да, возможно, с уходом лучшей блокирующей турнира Агнешки Корнелюк это будет сделать сложнее, но и без неё у польской команды есть кому приносить очки. Тем более что Польша уже научились обыгрывать топов в отдельных матчах.

Где смотреть трансляции Лиги наций?

Онлайн-кинотеатр Okko покажет женскую Лигу наций – 2026 по волейболу в полном объёме.

Обо всех главных новостях будет рассказывать «Чемпионат».