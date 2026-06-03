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Волейбол, женская Лига наций — 2026, турнирная сетка, фавориты, расписание турнира

Будет ли новый обладатель трофея? Всё, что нужно знать о Лиге наций
Елена Коваленко
Волейбол, женская Лига наций — 2026
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Сборная Италии — главный фаворит ЛН-2026. Сможет ли кто-то её остановить?

Лига наций — ежегодный коммерческий турнир сильнейших национальных сборных мира, а заодно и главная проверка команд перед осенним чемпионатом Европы. Розыгрыш очередного сезона уже стартовал.

Какой формат у Лиги наций, есть ли явный фаворит, где и когда станут известны имена победителей?

Отвечаем на все вопросы!

Какой формат розыгрыша?

В этом году команды восьмой раз разыграют главный трофей Лиги наций. Турнир второй раз соберёт 18 национальных сборных со всех четырёх континентов — Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Розыгрыш состоит из двух этапов: группового и финального.

На предварительном этапе три тура, в каждом три площадки по шесть команд. За тур каждая сборная сыграет четыре матча, всего по итогам трёх недель — 12 матчей. Затем финальный раунд, куда выходят семь лучших команд предварительного этапа плюс сборная Китая (которая гарантировала себе место как организатор финала, если китаянки не попадают в топ-8 напрямую, то они вытесняют команду с восьмой строчки).

России нет, но Лига наций будет интересной:
Почему стоит смотреть женскую Лигу наций? 5 причин следить за розыгрышем
Почему стоит смотреть женскую Лигу наций? 5 причин следить за розыгрышем

В «финале восьми» система плей-офф с играми на выбывание: четвертьфиналы (1–8, 2–7, 3–6, 4–5 места), полуфиналы, матч за бронзу и главный финал.

Сборная, занявшая итоговое последнее место, в следующем розыгрыше уступит своё место команде с наивысшим рейтингом среди не участвовавших в турнире 2026 года.

Какой состав участниц ЛН-2026?

Занявшую последнее место в прошлогоднем розыгрыше сборную Республики Корея заменила команда Украины, получившая право выступить в Лиге наций на основании своего положения в мировом рейтинге. Поэтому состав выглядит следующим образом:

  1. Болгария.
  2. Бразилия.
  3. Бельгия.
  4. Германия.
  5. Доминиканская Республика.
  6. Италия.
  7. Канада.
  8. Китай.
  9. Нидерланды.
  10. Польша.
  11. США.
  12. Сербия.
  13. Таиланд.
  14. Турция.
  15. Украина.
  16. Франция.
  17. Чехия.
  18. Япония.

Где и когда пройдут матчи?

Лига наций — 2026 пройдёт с 3 июня по 26 июля 2026 года. Предварительный этап разбит на три игровые недели, каждая из которых одновременно пройдёт в трёх городах на разных континентах. Финальная часть турнира впервые за 15 лет вернётся в китайский Макао на «Макао Ист Эйжн Геймс Доум». Последний раз крупный женский турнир FIVB подобного масштаба Макао принимал в 2011 году.

Принимающие города:

  • первая неделя (3–7 июня): Квебек (Канада), Бразилиа (Бразилия), Нанкин (Китай);
  • вторая неделя (17–21 июня): Анкара (Турция), Себу (Филиппины), Бангкок (Таиланд);
  • третья неделя (8–12 июля): Белград (Сербия), Гонконг (Китай), Осака (Япония);
  • финал (22–26 июля): Макао (Китай).
Полное расписание матчей Лиги наций

Кто является главными фаворитами ЛН-2026?

Италия

Команда Хулио Веласко особняком стоит среди всех участников турнира. Италия — действующий чемпион сразу двух Лиг наций (2024, 2025), чемпион мира и Олимпийских игр. К тому же у этой сборной внушительная серия побед из 36 матчей! А также уникальное сочетание игроков, которые отлично заменяют друг друга. Команда, которая отличается стабильностью и умеет играть концовки.

Прошлогодний триумф Италии в Лиге наций:
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!
Италия провела почти идеальную Лигу наций. Команда Веласко не проиграла ни одного матча!

Бразилия

Сборная Бразилии — вечный финалист этого турнира, но забраться на верхнюю строчку не получается. Вот и после прошлогоднего розыгрыша у команды Жозе Гимараеса осталось послевкусие серебряных медалей. И если Италия классно включается в концовках, то Бразилия, напротив, упускает свои возможности в решающий момент. Если их фирменному скоростному стилю добавить концентрации, то это будет совсем другая история.

Турция

Мощь атак и подач Варгас и Каракурт — вот главный аргумент турецкой сборной, подкреплённый опытной блокирующей Эдой Эрдем. Серебро чемпионата мира тому подтверждение. Команда Даниэле Сантарелли — одна из немногих сборных, которым удалось создать трудности итальянкам. А когда ещё и главные бомбардиры в отличной форме, то остановить Турцию практически невозможно. Вот только стабильность пока хромает и подводит в матчах с середняками.

Эбрар Каракурт

Эбрар Каракурт

Фото: RUNGROJ YONGRIT/EPA/ТАСС

Польша

Польша, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира в Лиге наций, держит высокую планку. Бяло-червоные три года подряд замыкают тройку финалистов (2023, 2024, 2025). Да, возможно, с уходом лучшей блокирующей турнира Агнешки Корнелюк это будет сделать сложнее, но и без неё у польской команды есть кому приносить очки. Тем более что Польша уже научились обыгрывать топов в отдельных матчах.

Где смотреть трансляции Лиги наций?

Онлайн-кинотеатр Okko покажет женскую Лигу наций – 2026 по волейболу в полном объёме.

Обо всех главных новостях будет рассказывать «Чемпионат».

Посмотреть полную турную таблицу можно здесь
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