Бразилия прервала феноменальную серию Италии! Лучшая сборная мира не проигрывала два года

В женском розыгрыше Лиги наций уже на первой неделе случилось событие, которое рано или поздно должно было случиться. Непобедимая сборная Италии проиграла. Обидчицами команды Хулио Веласко стали волейболистки сборной Бразилии. Конечно, это главное, что произошло в первую игровую неделю. Но мы зафиксировали и другие события, на которые стоит обратить внимание.

Италия не устояла перед Бразилией и бушующим залом

Домашние стены и поддержка более девяти тысяч болельщиков помогли сборной Бразилии пройти неприступную итальянскую крепость. Южноамериканки смогли поставить на стоп беспроигрышную серию «Скуадра адзурра», которая насчитывала 39 побед. За это время подопечные Хулио Веласко выиграли две Лиги наций, олимпийский турнир и чемпионат мира.

Интересно, что последний раз сборная Италии уступила как раз Бразилии, и тоже 2:3. Было это два года назад, 1 июня 2024-го.

Италия — Бразилия Фото: volleyball.world

Хотя в этот раз южноамериканки могли ограничиться и тремя сетами. Бразилия вела 2:0 в матче, а третью партию начала со счёта 5:0! Однако команда Хулио Веласко, играя даже резервным составом, показала настоящий бойцовский характер. У итальянок забивали буквально все. Самой запоминающейся стала третья партия, точнее, её концовка, в которой последний мяч забила либеро (!) Илария Спирито. Волейболистка была в форме полевого игрока и вышла на усиление приёма, однако отличиться ей удалось совсем в другом элементе. Спирито осталась на передней линии и, получив вынужденную передачу, не растерялась, а технично отыгралась от рук блокирующих. Это победа воодушевила Италию, позволив им затянуть встречу в пятый сет.

В заключительной партии итальянки тоже цеплялись за каждый розыгрыш, но вот в концовке всё же не смогли сдержать напор и скоростной темп, который предложили им хозяйки площадки.

Антропова — доигровщица

Екатерина Антропова, которая сменила амплуа диагонального игрока на доигровщика, нисколько не потерялась на площадке. Катя по-прежнему эффективно действует в нападении, на её счету уже 46 забитых мячей. Это второй показатель в команде. А на подачах Антропова и вовсе входит в топ-3 подающих турнира.

Понятно, что соперник выцеливает именно её для приёма, однако экс-россиянка и здесь смотрится прилично. Например, в матче с Бразилией Антропова приняла 28 раз с качеством позитивной доводки 46%, допустив всего две ошибки за пять сетов. Поэтому после первой игровой недели можно сказать, что задумка Хулио Веласко с появлением Антроповой и Эгону в основном составе — рабочая. Осталось только посмотреть, как это будет выглядеть на деле.

Екатерина Антропова (№24) Фото: volleyball.world

Канада положила США на лопатки

Сборная Канады впервые обыграла команду США в Лиге наций за шесть лет выступлений в этом турнире! Канадские волейболистки выдали, пожалуй, свой лучший матч в Квебеке. Неудивительно, что это произошло в североамериканском дерби. Хозяйки площадки разобрались с принципиальным соперником в трёх партиях. «Звёздно-полосатым» не помогло даже возвращение серебряных призёров ОИ-2024 — связующей Миши Хэнкок и диагональной Джордан Томпсон.

Канада во всех элементах превзошла соперника: атака — 40:34, блок — 10:7, подача — 5:2. У сборной кленового листа сразу три крайних нападающих были на высоте и вышли за рамки 10 очков: Кира Ван Рик — 17, Алекса Грэй — 14, Эмили Мальо — 13. У американок ни одна из волейболисток не смогла подобраться к двузначным цифрам. Лучший показатель, по девять очков, у Томпсон и Ли.

Канада — США Фото: volleyball.world

Китай побил Сербию, а заодно и рекорд

Новый рекорд посещаемости в истории розыгрыша Лиги наций был установлен в китайском Нанкине. Матч между сборными Китая и Сербии собрал больше 17 тысяч (17 816) зрителей. Такая мощная поддержка болельщиков помогла хозяйкам площадки одержать убедительную победу над соперником в трёх сетах.

Предыдущий рекорд был установлен в Турции в прошлом году, тогда встречу в Стамбуле посетили 17 034 зрителя. Однако в этом розыгрыше у турецких болельщиков ещё есть шанс превзойти цифры Нанкина. И поднять планку они смогут уже на второй игровой неделе, потому что часть команд с турецкой сборной во главе переезжает в Анкару.

Первая победа дебютанта

Сборная Украины, которая впервые принимает участие в розыгрыше Лиги наций, открыла счёт своим победам на турнире. Команда Якуба Глушака переиграла Германию в непростом пятисетовом поединке. Лучшим игроком стала доигровщица Александра Миленко, забившая 22 мяча.

Украинские волейболистки были также близки к успеху и в матче с Францией, в котором уверенно вели 2:0. Однако дожать соперника не удалось. Француженки совершили классический камбэк и увели победу из-под носа.

После первого игрового отрезка только две сборные остались непобеждёнными — Япония и Бразилия. Именно они возглавляют турнирную таблицу. Замыкает же тройку лидеров команда Италии.

Вторая игровая неделя Лиги наций пройдёт с 17 по 21 июня в Анкаре (Турция), Пасинге (Филиппины) и Бангкоке (Таиланд).