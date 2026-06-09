Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты

Сезон сборных в мужском волейболе стартует 10 июня. В этом году нет ни Олимпиады, ни чемпионата мира, только континентальные первенства. В этой связи главный коммерческий турнир — Лига наций — заиграет новыми красками. Кто-то пока проверяет резервистов, а кто-то уже подключает всех лидеров. Отвечаем на все главные вопросы о Лиге наций — 2026.

Кто сыграет в Лиге наций — 2026?

Число участников в этом сезоне не изменилось, их по-прежнему 18. Изменение одно — занявшую последнее место в прошлом розыгрыше сборную Нидерландов заменила Бельгия, ставшая одним из открытий ЧМ-2025.

Сборная России, к сожалению, по-прежнему отстранена и не выступит на турнире в этом году. Таким образом, в мужской Лиге наций — 2026 сыграют Франция, Япония, Польша, Словения, Италия, Канада, Бразилия, Аргентина, Куба, Сербия, Германия, США, Болгария, Иран, Турция, Китай, Украина и Бельгия.

Каков формат розыгрыша Лиги наций?

Предварительный этап будет состоять из трёх игровых недель. На каждой из них команды будут разбиты на три группы. В рамках игровой недели каждая сборная сыграет по четыре матча, а всего 12.

По итогам 12 встреч восемь лучших команд выйдут в финальный раунд. «Финал восьми» разыграют по классической схеме – четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Календарь мужской Лиги наций — 2026

Предварительный этап будет состоять из трёх игровых недель. На каждой из них команды будут базироваться в трёх городах.

10-14 июня — Оттава (Канада), Бразилиа (Бразилия), Линьи (Китай).

24-28 июня — Орлеан (Франция), Гливице (Польша), Любляна (Словения).

15-19 июля — Белград (Сербия), Чикаго (США), Осака (Япония).

«Финал восьми», как и в прошлом году, пройдёт в китайском Нинбо. Даты — 29 июля — 2 августа.

Кто фаворит Лиги наций — 2026?

Если в прошлом сезоне сборные готовились к ЧМ-2025 и подключали лидеров далеко не сразу, то сейчас есть команды, которые сразу же сыграют лидерами.

Например, сборная Японии везёт уже на первую неделю Юки Исикаву, Рана Такахаси и вернувшегося в команду после года отсутствия Юдзи Нисиду. Вице-чемпионы мира болгары тоже стартуют в сильнейшем составе — братья Николовы в деле. Сборная США начнёт турнир без Майки Кристенсона, зато в деле Мэтт Андерсон, центральные и либеро Эрик Шоджи.

Но многие лидеры рассматривают минимум первую неделю как полигон для экспериментов. Так, действующий чемпион — сборная Польши — сыграет в очень далёком от оптимального составе. Звезда в нём только одна — Александр Сливка. Ещё пять игроков основы присоединятся позже, в их числе Вильфредо Леон. Но этот год для команды Николы Грбича явно переходный.

Италия включила в заявку всех лидеров, но на первой неделе не выступят сразу восемь чемпионов мира. А выступление Алессандро Микьелетто и Даниеле Лавии под большим вопросом из-за травм, полученных в ходе клубного сезона.

Очень молодой состав у Франции — многие лидеры либо заранее объявили, что не сыграют этим летом за сборную, либо же залечивают травмы. Из состава образца Олимпиады-2024 в деле только Тревор Клевено.

Так что однозначного фаворита у этой Лиги наций нет. Тем интереснее!

Где смотреть прямые трансляции Лиги наций — 2026?

На территории России Лигу наций в полном объёме показывает ОККО. А самые интересные встречи вы сможете посмотреть на «Чемпионате».