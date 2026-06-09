Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?

10 июня стартует мужская волейбольная Лига наций. К сожалению, сборная России на этом турнире не выступит. Но в заявках сборных есть приличная компания из легионеров, выступающих в нашей Суперлиге. Рассказываем о них.

Сборная Аргентины — Лучано Де Чекко («Локомотив»)

Звёздный аргентинец, конечно, уже прошёл пик своей карьеры, но руки у него по-настоящему волшебные, а голова светлая. В следующем сезоне Де Чекко приедет в новосибирский «Локомотив», а пока выступает за сборную Аргентины. Здесь он явный лидер команды. Увидеть его можно будет уже на первой неделе.

Мог за Аргентину сыграть и либеро Сантьяго Данани, перебравшийся из казанского «Зенита» в «Белогорье», однако он получил отдых, будет готовиться к чемпионату Южной Америки.

Сборная Кубы — Марлон Янт («Зенит»), Давид Фиэль

Марлон Янт — основной доигровщик кубинской сборной. Эта Лига наций не будет исключением. Правда, на первой неделе он за Кубу не сыграет — получил отдых после тяжёлого сезона. Но в ходе Лиги наций Янт обязательно появится. А уже с 10 июня можно будет следить за игрой Давида Фиэля — блокирующий покинул «Кузбасс», но имеет на руках предложение в том числе и из нашего чемпионата.

А вот Осниэль Мельгарехо из «Динамо-ЛО» не попал даже в расширенную заявку команды. Причин такого решения не назвали.

Сборная Италии — Маттиа Бонинфанте («Зенит»)

Новичок петербургского «Зенита» Бонинфанте будет выступать в составе сборной Италии на первой неделе Лиги наций. Связующий, безусловно, талантливый, но у действующих чемпионов мира сейчас богатый выбор. Даже в этом, не основном составе Бонинфанте отводят роль резервного пасующего, первым будет Лука Порро. А чуть позже к команде присоединится дуэт Симоне Джаннелли — Риккардо Сбертоли. Конкуренция высочайшая.

Сборная Словении — Жига Штерн («Енисей»)

Доигровщик провёл очень приличный сезон в Красноярске и продолжит выступать там. В сборной Штерн тоже близок к основе, ведь прежние лидеры уже на сходе. Но начало Лиги наций Жига пропустит из-за повреждения. Если будет здоров, то без него словенцы точно не обойдутся.

Сборная Сербии — Никола Йовович, Велько Машулович (оба — «Нова»), Петар Крсманович («Динамо-Урал»), Жарко Убипарип, Андрей Рудич (оба — «Оренбуржье»)

По традиции в составе сербов «наших» наибольшее представительство. На первой неделе сможем увидеть новичка «Новы» Велько Машуловича, который будет основным диагональным, и оренбуржского доигровщика Жарко Убипарипа. Он пока в статусе игрока стартового состава не закрепился, но и среди его конкурентов громких имён нет.

В ходе Лиги наций должны присоединиться к команде Никола Йовович и Петар Крсманович — игроки основного состава, давно выступающие в России. Ими Георге Крецу наверняка усилит состав по ходу розыгрыша. А вот новичок «Оренбуржья» блокирующий Андрей Рудич вряд ли появится в заявке на матчи. Он есть в расширенном составе, и его пробовали в контрольных встречах, но это скорее появление на перспективу.

Сборная Ирана — Мохсен Делавари, Алиреза Абдолхамиди (оба — «Ярославич»)

«Ярославич» в минувшем сезоне остался доволен игрой иранца Мобина Насри (тоже есть в заявке) и продолжил эксперимент. В новом сезоне за команду Сергея Шляпникова будут выступать диагональный Мохсен Делавари и доигровщик Алиреза Абдолхамиди. Оба попали в заявку своей сборной на Лиге наций, так что сможем познакомиться с ними поближе.