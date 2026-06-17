В Лиге наций — судейский скандал! Во всём виноват Bolt

Первая неделя мужской волейбольной Лиги наций осталась позади. Было много ярких матчей, но, к сожалению, наряду с игровыми моментами на первый план вышло судейство. Причём решения не человека, а электронной системы. Рассказываем о громком скандале.

Начиналось всё хорошо

Уже второй год в Лиге наций используют электронную систему Bolt6. Благодаря ей не нужны линейные судьи. Это аналог теннисного Hawk-Eye, система моделирует полёт мяча и выдаёт место его падения.

«Bolt6 использует сеть высокоскоростных 4K-камер вокруг площадки и оптический трекинг. Положение мяча, игроков, сетки и линий непрерывно определяется по видеопотоку», — говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, получилось уйти от видеозапросов на попадание в поле или в аут — графическая реконструкция сразу же появляется на планшете арбитра, и затем её выводят на табло в зале.

Идея действительно классная, и в прошлом году всё работало чётко, никаких нареканий не было. В этом же сезоне организаторы решили пойти ещё дальше. Если раньше на каждом матче присутствовали операторы Bolt6, то теперь для этого нет нужды. Все данные обрабатываются в удалённом центре. На скорость принятия решений это не влияет.

Что случилось?

Зато влияет на точность. Многие тренеры и игроки жаловались на Bolt6 по ходу первой недели.

Спорный эпизод в матче Италия — Франция Фото: volleyballworld.com

Например, в матче между Италией и Францией после подачи Луки Порро мяч приземлился то ли в линию, то ли совсем рядом с ней. Повторы не дают однозначного ответа на вопрос. Зато его дала система — она определила, что доигровщик отправил мяч в аут на добрую пару метров.

И игроки, и тренеры сборной Италии пытались доказать арбитру на вышке, что с графикой что-то не то. Однако болгарин Ивайло Иванов отказался менять решение и прибегать к телеповторам. Арбитра в этой ситуации можно понять: отказаться от системы, которая хорошо работала, — смелый поступок. Представитель Болгарии на это не решился.

В матче между Бразилией и Ираном после атаки диагонального хозяев Дарлана мяч очевидно попал в аут, просвет между ним и линией был заметным. Но система смоделировала попадание в поле.

Сомнения в правильности повторов выразили также тренеры Китая, Японии и Болгарии, а главный тренер сборной Украины Рауль Лосано и вовсе заявил, что минимум дважды система выдала ошибку после атак его игроков.

Организаторы отмечают, что система работает в тестовом режиме. И обещают доработать её как можно скорее. В этом действительно есть необходимость.

Пока что спорных моментов не случалось на сетболах или матчболах. Но такое может произойти в любой игре. И тогда просто неудовольствием тренеров дело не закончится. В погоне за инновациями в Лиге наций организаторы могут потерять уважение команд и болельщиков.