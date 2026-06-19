В России будет играть мировая суперзвезда! Но поможет ли Де Чекко «Локомотиву»?

Новосибирский «Локомотив» не смог сохранить в составе на следующий сезон свою главную звезду – Симеона Николова. Молодой болгарин выбрал для продолжения карьеры итальянскую «Чивитанову», где будет играть вместе с братом Алексом. Но возникшую брешь в составе команда Пламена Константинова закрыла не менее статусным волейболистов: в Новосибирск приедет Лучано Де Чекко. Звёздный аргентинец, конечно, уже прошёл пик карьеры, однако по-прежнему остаётся в топе связующих мира.

Для Лучано это будет второе пришествие в российский чемпионат. В сезоне-2009/2010 он защищал цвета «Динамо-Янтарь» из Калининграда. Тогда он помог команде сохранить место в элите и уехал на родину, после чего начался его длинный и успешный период карьеры в Италии.

Лучано Де Чекко на блоке в чемпионате России Фото: zenit-kazan.com

Но вместе с восторженными отзывами есть и опасения. Всё же Де Чекко уже не молод, его физическая готовность и мотивация вызывают вопросы. Тем более не так давно «Локомотив» уже обжёгся на трансфере Йоанди Леала.

Попробуем разобраться, чего же ждать от этого перехода.

👍 Почему это крутой трансфер?

Плюсов много, ведь в нашу лигу приезжает действительно легендарный волейболист. Во многом благодаря ему сборная Аргентины добралась до бронзы Олимпиады в Токио в 2021 году, да и практически все волейболисты мира называют его среди лучших в своём амплуа.

Он по-прежнему классный связующий. С этим не поспоришь. В плане импровизации, качества передачи, скорости, игрового мышления это будет лучший связующий лиги. Даже в предыдущем, откровенно неудачном для его команды сезоне почти в каждой игре Лучано выдавал хайлайты, от которых болельщики восторженно хватались за голову.

Он делает партнёров лучше. Это тоже факт. Атака «Локомотива» должна показать хорошие цифры, разрывать блок латиноамериканец умеет даже с не самого лучшего приёма. Первым темпом аргентинец тоже любит и умеет играть – Дмитрию Лызику должно быть комфортно.

Он пример для молодых. Второй связующий Егор Кречетов и ребята из молодёжной команды в любом случае получат неповторимый опыт. Поработать вместе с такой звездой, посмотреть как он тренируется, как готовит себя физически и ментально – бесценно.

Он может стать одним из лидеров коллектива. Будет самым опытным игроком «Локомотива», а учитывая, что он был капитаном в самых разных командах, Лучано и здесь может взять на себя функции лидера.

Он уже играл в России. Да, это было давно, времена были совсем другие. Но Де Чекко в целом знает, что его ждёт в нашей стране: ни снег, ни расстояния не будут для него сюрпризом. Много времени на адаптацию не потребуется.

👎 В чём возможные риски?

Они тоже есть. Российская Суперлига – весьма специфический чемпионат, заиграть в нём может далеко не каждый игрок, даже топ-уровня.

Антропометрия. Де Чекко не самый маленький связующий. Его рост – 194 см, а его комплекция всегда подразумевала небольшую полноту. Творить это ему не мешает, но на блоке нападающие соперников в чемпионате России наверняка будут искать именно его. Пламену Константинову придётся разгадать эту головоломку.

Лучано Де Чекко Фото: IMAGO/ТАСС

Мотивация. Лучано уже 38 лет и прошлый сезон получился откровенно неудачным — польская «Ченстохова» заняла последнее место в чемпионате страны. Виной тому по большей части бардак, творившийся в клубе, но и аргентинец не показал своего максимума. Теперь ему снова предстоит решать непростые задачи, не играя при этом в еврокубках. Опять же, это будет Новосибирск, тут порой холодно, трудно. Как бы Де Чекко не заскучал.

Физическая готовность. Де Чекко с самого первого уикенда играет за Аргентину в Лиге наций. Нагрузка там приличная, а ведь ему этим летом ещё предстоит сыграть на чемпионате Южной Америки, где разыграют путёвку на Олимпиаду. В каком состоянии связующий приедет в «Локомотив» после интенсивных турниров за сборную — вопрос. Опасения есть.

🤔 Так чего ждать от Де Чекко?

Как бы то ни было, в наш чемпионат едет пусть и стареющая, но самая настоящая мировая звезда. Интересно будет следить и за его прорывами, и за неудачами. Да и хайлаты искушённому российскому зрителю аргентинский связующий точно будет дарить регулярно. Так что в любом случае будет интересно. Ну а если всё получится и Де Чекко адаптируется в «Локомотиве», новосибирский клуб пошумит ещё ярче, чем в минувшем сезоне!

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