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Волейбол, итоги второй недели женской Лиги наций 2026: поражения Бразилии и Японии, прорыв США, результаты и таблица

США вырвались на первое место в женской Лиге наций. Это не сборная, а настоящий каток!
Елена Коваленко
США вырвались на первое место в женской Лиге наций
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Бразилия и Япония не смогли продолжить победные серии и отступили с вершины турнирной таблицы.

Позади вторая неделя розыгрыша волейбольной Лиги наций – 2026 среди женских команд. По её итогам сменился лидер, а главное – не осталось больше сборных, которые не допустили хотя бы одну осечку на турнире. Даже безупречные на старте Бразилия и Япония терпели поражения.

Ошибками лидеров сразу воспользовалась сборная США, занявшая первую строчку в турнирной таблице. Конечно, смена лидера и плотная борьба за место в восьмёрке – это главное, о чём стоит рассказать по итогам второй игровой недели, но были и кое-какие другие любопытные события.

Турнирная таблица женской Лиги наций – 2026

Неожиданная подножка лидерам

Бразилия и Япония купались в лучах славы. На первой неделе они не проигрывали, однако на второй закрепить свой успех не смогли. И, пожалуй, обиднее всего в этих поражениях то, что они случились в матчах с командами, которые не попадают в первую восьмёрку.

Японские волейболистки получили щелчок по носу от сборной Доминиканской Республики. До этой встречи Брайелин Мартинес и компания не выиграли ни одного матча и замыкали турнирную таблицу. Однако победа над Японией (3:1) подняла доминиканскую сборную с колен и подарила надежду на борьбу за сохранение места в турнире на следующий сезон.

А уже под занавес этапа Япония не справилась с действующим победителем Лиги наций – Италией. Подопечные Хулио Веласко не позволили японкам затянуть себя в защитный волейбол и методично разобрались с командой Ферхата Акбаша в трёх партиях. После чего Япония стала лишь пятой.

Сборная Японии

Сборная Японии

Фото: volleyballworld.com

Бразильянки держались до последнего и потерпели поражение только в финальный день этапа в Анкаре. Южноамериканки не справились с напором Германии. Немецкие волейболистки, у которых в активе было всего две победы (над Канадой и Бельгией), смогли найти аргументы против быстрой и мощной игры бразильянок. Хоть Бразилия и выиграла атаку (78:55) и подачу (4:3), но собственный брак и 32 ошибки смазали всю картину, а заодно и сдвинули сборную на вторую строчку в турнирной таблице.

Вперёд вырвались США

Холодный душ, полученный американками в матче с Канадой ещё на первой неделе, явно пошёл на пользу команде Эрика Салливана. Сборная США на одном дыхании провела все четыре встречи на Филиппинах. Американки хладнокровно разобрались с Доминиканской Республикой и Чехией, и даже грозная Италия ничего не смогла противопоставить игре «звёздно-полосатых». На эти встречи США потратила минимум усилий и сыгранных партий. И только Сербии удалось отобрать один сет у соперниц. «Звёздно-полосатые» взлетели на первое место в турнирной таблице, однако остался вопрос: смогут ли они удержать такой высокий темп и в Осаке? Потому что именно в Японии будет как никогда жарко: в рамках третьей недели с США станут бороться сразу три соперника из мирового топ-5: Бразилия, Турция и Польша.

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Варгас тащит Турцию

Вторая неделя подарила пищу для размышлений и тренеру сборной Турции Даниэле Сантарелли. Да, в отличие от первого этапа, Турция выиграла все четыре встречи в Анкаре. Однако какой ценой дался этот успех! Сразу несколько игроков команды отправились в лазарет. Весомые потери случились ещё до старта этапа: выбыли Эбрар Каракурт и Зехра Гюнеш. И если доигровщица, предположительно, сможет вернуться к финальной части турнира, то выступление блокирующей под большим вопросом.

Другой «центр», Кармен Аксой, получила травму уже в матче с Бельгией. У волейболистки разрыв передней крестообразной связки правого колена, поэтому потребуется хирургическое вмешательство.

И получается, что сейчас турецкую сборную тащит диагональная Мелисса Варгас. И пока ей это неплохо удаётся. Есть даже приятный бонус: Варгас смогла побить собственный рекорд по скорости подачи. В матче с Францией кубинка с турецким паспортом выполнила подачу со скоростью 113 км/ч.

Вот только хватит ли сил диагональной на весь турнир?

Мелисса Варгас

Мелисса Варгас

Фото: volleyballworld.com

Антропова — снова «диагональ»

«Эксперимент окончен!» – такими словами Хулио Веласко подытожил выступление Екатерины Антроповой в роли доигровщицы. Напомним, главный тренер сборной Италии пошёл на это, чтобы иметь возможность одновременно использовать на площадке Антропову и Эгону. Однако уже во встрече с Японией Веласко вернул Екатерину на привычную ей позицию.

«Нам необходима возможность использовать двойную замену и её сильные качества на позиции диагональной, как это было раньше – как на протяжении целых матчей, так и в отдельных игровых отрезках. Так будет лучше», – заключил Веласко.

И с этим нельзя не согласиться. Чего стоит только выход экс-россиянки на площадку в финале чемпионата мира! Екатерина внесла весомый вклад в победу итальянской сборной. Да и теперь в матче с Японией на привычной позиции она стала лучшим игроком встречи с 17 набранными очками.

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Что в турнирной таблице?

После второго игрового отрезка произошла ротация: США возглавляют таблицу, Бразилия опустилась на вторую строчку. Неизменной осталась позиция Италии, которая потерпела ещё одно поражение, однако замыкает тройку лидеров.

Что удивительно, но в списке лучших бомбардиров турнира нет ни одного игрока из тройки лучших сборных. Возглавляют список канадка Кира Ван Рик (174 очка), бельгийка Полин Мартен (158) и китаянка Чжуан Юйшань (139).

Третья игровая неделя женской Лиги наций пройдёт с 8 по 12 июля в Белграде (Сербия), Бангкоке (Таиланд) и Осаке (Япония).

Полное расписание матчей Лиги наций
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