Чудо-матч в волейбольной Лиге наций: как Япония и США делили первое место

Концовка второй недели мужской Лиги наций подарила нам встречу лидеров. Япония не проиграла вообще ни одного матча, у сборной США всего одно поражение, да и то на тай-брейке во встрече с Италией.

К тому же на второй неделе американцы знатно усилились. Появились Майка Кристенсон и Тори Дефалко — ключевые игроки. Так что неудивительно, что многие называли именно американцев фаворитами встречи. Тем более что они вчера отдыхали, а японцы провели тяжелейший матч с Ираном.

И встреча оправдала все ожидания! Минимум глупых ошибок, много защиты, страсти, эмоций. И даже духота зала в Орлеане не помешала волейболистам показать высочайшее качество. Такой волейбол нельзя не любить.

Эта сборная США — фаворит Олимпиады

Бо́льшую часть матча американцы контролировали ситуацию. Играли очень чисто, практически не ошибаясь. Все же знают рецепт победы во встречах с Японией? Сильно подавать, выбивать с приёма, а потом – работать блоком и реализовывать доигровки.

Знают все, но воплотить в жизнь получается далеко не у каждой команды. Но американцы играли очень здорово. Взяли первую партию, шли впереди и во второй, однако здесь надо пожурить Карча Кирая. При счёте 20:19 он сделал двойную замену – Кристенсона и Джека Хейнса сменили Майка Ма'а и Коул Хартке. Вышли при «+1», а завершили сет со счётом 21:25. Впрочем, наставник американцев не гонится за сиюминутным результатом. Его цель понятна – золото Олимпиады в Лос-Анджелесе. Домашней Олимпиады.

Сборная США Фото: Ewen Gavet/ZUMA/ТАСС

И уже можно сказать, что американцы там будут фаворитами. У них есть Майка Кристенсон. И наконец-то появился хорошего уровня диагональный: Хейнс смотрится неплохо, плюс получит опыт игры против сильнейших до 2028 года. Это позволит суперветерану Андерсону вернуться на своё родное место в доигровке. В резерве – молодой и очень талантливый Хартке. В центре сетки обретает уверенность прыгучий Меррик МакГенри. Получается такой сплав опыта и молодости. Уже сейчас он выглядит впечатляюще. А ведь ещё подтянутся ветераны вроде Аарона Расселла. Тогда эта команда получит и глубину состава.

Проиграв второй сет, американцы ничуть не рассыпались. Начали третью партию с рывка 4:0 и только наращивали преимущество. Могли дожать японцев и в четвёртом игровом отрезке. Однако у тех нашёлся свой герой.

Смена лидера в сборной Японии

Сборную Японии чаще всего ассоциируют с Юдзи Нисидой и Юки Исикавой. Первый на матч с американцами не вышел и вообще пока проводит Лигу наций довольно блёкло, Кэнто Мияура выглядит на его позиции ничуть не хуже. Второй же, очевидно, устал к середине встречи и отправился отдыхать.

Сборная Японии Фото: Sipa USA/ТАСС

Надо отдать должное Лорану Тийи, он угадал с заменами. Исикаву сменил Шома Томита, а Мотоки Эйро вышел пасовать вместо Хидэоми Фукацу. И оба внесли свой вклад. Но главным героем в очередной раз на этой Лиге наций стал Ран Такахаси. Он практически в одиночку выиграл пару тай-брейков на первой неделе, он же стал главным действующим героем и здесь.

В концовке четвёртого сета он заблокировал атаку Хейнса, а в следующем розыгрыше диагональный американцев, который до того практически не ошибался, отправил мяч в аут. В пятом сете при счёте 5:5 Ран в защите идеально довёл мяч до своего связующего, позволив японцам выйти вперёд. Следом реализовал доигровку и дважды уверенно снялся с подач соперника. А вишенкой на торте стал эйс доигровщика — 12:8, такое отыграть почти невозможно. Такахаси действительно выходит на первый план в этой сборной Японии. И остановить его очень сложно.

К чести американцев, они сражались до конца. И сумели отыграть два из трёх брейков. Плотно подавал вышедший под этот элемент Ма'а. трижды отзащищался Кристенсон, а Андерсон хладнокровно реализовал доигровку. Однако всё же японцы удержали минимальный отрыв, победную точку, конечно же, поставил Ран.

Это был лучший матч на сегодняшний день в розыгрыше Лиге наций. Япония продолжает свою победную серию и сохраняет первое место в общей турнирной таблице, американцы же хоть и уступили, явно будут в «Финале восьми». И у них есть хорошие шансы пройти там очень далеко.