Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций

В мужской волейбольной Лиге наций завершилась вторая игровая неделя предварительного этапа. По её итогам осталась всего одна команда без поражений – Япония. И одна без побед – Куба. В сравнении с первой неделей турнир оказался куда более насыщенным: и по качеству матчей, и по событиям. Рассказываем подробнее.

Что запомнилось?

Жара. Мини-турнир во французском Орлеане оказался под угрозой из-за страшной жары в Европе. На улице температура достигала +40°С, а зал, несмотря на то что построен он был совсем недавно, в 2023 году, оказался без системы кондиционирования. В результате на первых тренировках команд духота была невыносимой.

Организаторы рассматривали вариант с игрой без зрителей и даже перенос этапа. Однако в итоге решение нашлось: на арене установили промышленные вентиляторы и мобильные кондиционеры, раздали болельщикам воду и веера, установили системы распыления воды около арены. А ещё вернули технические перерывы при счёте 8 и 16. Это помогло – было жарко, но терпимо.

Травма Хавьера Консепсьона. Самый страшный момент всей Лиги наций. Кубинский блокирующий в матче с Ираном неудачно приземлился и получил двойные переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги. Его партнёры по команде не смогли сдержать слёз, всех эта ситуация выбила из колеи. Сейчас здоровью Консепсьона ничего не угрожает, сегодня, 29 июня, он должен перенести операцию.

Хавьер Консепсьон и сборная Кубы Фото: Ewen Gavet/ZUMA/ТАСС

Рекорд. Польша и Аргентина играли сет 59 минут и завершили его при счёте 50:48 в пользу латиноамериканцев. Это рекорд Лиги наций, а до мирового рекорда не хватило всего 12 мячей. Поляки после обидного проигрыша в партии, где они упустили 14 сетболов, смогли собраться и победить 3:1.

Политика. Матч между Ираном и США ожидался с тревогой. Разумеется, организаторы во всё том же многострадальном Орлеане приняли повышенные меры безопасности. На гимны иранцы вышли в чёрных напульсниках в знак памяти о погибших в конфликте. Но и только – игроки с улыбками пожали друг другу руки, а в ходе матча о политике никто и не вспомнил. Всегда бы так!

Кто выглядел хорошо?

Сборная Японии. Продолжает идти без поражений! Несмотря на тяжелейший график – команда Лорана Тийи сыграла три пятисетовых матча за три дня. Однако азиаты выдержали эту нагрузку и заслуженно лидируют. Ну а Ран Такахаси сейчас, кажется, топ-1 доигровщик в мировом волейболе.

Сборная США. Возвращение Майки Кристенсона и Тори Дефалко сделало американцев ещё сильнее. У них классный сплав опыта и молодости. К Олимпиаде в Лос-Анджелесе новички команды окрепнут, и это будет невероятно сильная сборная. На второй неделе они уступили только Японии в абсолютно равном матче, а в турнирной таблице идут вторыми. Абсолютно заслуженно.

Сборная Украины. Называть выступление украинцев сенсацией уже нельзя, но эта очень крепкая команда забрала три победы на втором этапе. Причём в числе поверженных оказались Бразилия и Италия, пусть эти сборные и не в лучшем состоянии. Олег Плотницкий вернулся в сборную и сразу занял место лидера, у Рауля Лосано появилась возможность для ротации. Чуть-чуть смазало картину поражение во встрече с болгарами в последний день, однако в мировом рейтинге украинцы уже в топ-10, а в Лиге наций после двух этапов идут пятыми.

Кто провалился?

Сборная Бразилии. Насколько хороши южноамериканцы были на домашнем этапе, настолько же ужасны на второй неделе. Лишь одна победа в матче с резервистами сборной Канады, да и та вымученная на балансе в пятой партии. А к ней – поражения во встречах с Украиной, Италией и Словенией, причём последняя просто разгромила команду Бернардо Резенде. В таблице бразильцы опустились на девятую строчку. С такой игрой в финальной части мы их не увидим.

Сборная Бразилии по волейболу Фото: Igor Kupljenik/ZUMA/ТАСС

Сборная Кубы. Лидеры приехали, а игра не изменилась. Нет, кубинцы бились, сыграли пару тай-брейков, но пока ветераны выглядят тяжеловато. Детские ошибки, полное отсутствие защиты. На эту команду больно смотреть. Если чудесного преображения не случится, кубинцы покинут Лигу наций.

Что в таблице?

Пожалуй, можно точно сказать, что в «Финал восьми», помимо хозяев – сборной Китая, пройдут Япония, США и Польша — команда Николы Грбича выиграла, пусть и не без проблем, домашние матчи и будет только прибавлять.

Шесть побед у Словении – небольшой задел есть, но его предстоит удержать. А дальше сразу пять сборных с пятью победами — Украина, Италия, Турция, Болгария и Бразилия. Не будем сбрасывать со счетов и Францию, у которой четыре победы.

Внизу тонет Куба, сложная ситуация и у Канады — всего одна победа, чуть лучше дела у Аргентины и Ирана, выигравших дважды.

Третий этап Лиги наций пройдёт с 15 по 19 июля в Белграде (Сербия), Осаке (Япония) и Чикаго (США).