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Сборные Польши и Аргентины установили рекорд Лиги наций: сет завершился со счётом 50:48

Удивительный рекорд в мужской Лиге наций. Аргентина набрала 50 очков, чтобы выиграть сет!
Юлия Сидорова
Битва поляков и аргентинцев дошла до счёта 48:50
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Битва поляков и аргентинцев дошла до счёта 48:50. До мирового достижения не хватило совсем чуть-чуть!

28 июня мужские волейбольные сборные Польши и Аргентины установили удивительный рекорд Лиги наций. 59 минут команды бились за победу в первой партии и довели счёт до рекордных для турнира цифр – 50:48.

14 сетболов для каждой команды

Для Польши, лидера мирового рейтинга среди мужских волейбольных сборных, предварительный этап Лиги наций складывается непросто. Команда с Вильфредо Леоном во главе провела уже пять подряд пятисетовых матчей. И уступила дважды – на тай-брейке не справилась со Словенией и Японией.

Вот главные соперники Польши:
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И как только поляки смогли вырваться из этого порочного круга, случился сет, который уже вошёл в историю Лиги наций.

На домашней площадке Польша встретилась с Аргентиной – сборной с 13-го места в мировом рейтинге. Первый же сет превратился в настоящую нервную мясорубку. Европейцы уже почти отдали его южноамериканцам, но при счёте 22:24 смогли отыграть два сетбола. Казалось, что развязка уже близка, но это была лишь середина удивительной партии!

Лига наций (м) . Предварительный этап
28 июня 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Аргентина
Польша: Попивчак, Коменда, Савицки, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Гранечны, Боладзь, Бакай, Якубишак, Сасак, Поремба, Новак
Аргентина: Санчес, Мартинес, Гальего, Гомес, Палонски, Лосер, Диас, Армоа, Де Чекко, Висентин, Рамос, Массимино, Серба, Хираудо

Первая партия продлилась целых 59 минут, а каждая сборная получила по 14 сетболов – 14 возможностей завершить сет в свою пользу. В результате сборные довели счёт в партии до рекордных для Лиги наций показателей – 50:48. Аргентина всё же выстояла и открыла счёт в игре – 1:0.

Рекорд аргентинцам не помог

Правда, эта партия стала единственной победной для южноамериканцев в матче с поляками. Следующие три сета фавориты встречи завершили в свою пользу в привычных цифровых рамках – 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20).

Мужская сборная Польши

Мужская сборная Польши

Фото: JAKUB PIASECKI/ZUMA/ТАСС

Несмотря на поражение, соотечественники Месси вошли в историю Лиги наций как победители рекордного по количеству очков сета. Аргентинцы на пару с поляками значительно превзошли результаты прошлого достижения. В 2024 году в матче между сборными Германии и Турции счёт достиг значения 44:42.

Однако до мирового рекорда командам в этот раз чуть-чуть не хватило. В 2013 году в чемпионате Южной Кореи партия завершилась с результатом 56:54.

После второй игровой недели рекордсмены расположились на разных концах турнирной таблицы. Польша занимает третье место, уступая Японии и США. Аргентинцы же выиграли всего две встречи из восьми и обосновались на 15-м месте, опережая только национальные команды из Канады, Китая и Кубы.

А кто лидирует в турнирной таблице Лиги наций?
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