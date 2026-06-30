Самые громкие волейбольные трансферы. Новые перестановки в российской женской Суперлиге

Начало нового сезона в женской Суперлиге приближается, и составы команд приобретают всё более чёткие очертания. Мы уже рассказывали о самых ярких трансферах межсезонья, которые случились в мае. Пришло время расширить список и посмотреть, какие интересные перестановки произошли в июне.

Мария Халецкая («Минас» 👉 «Корабелка»)

Диагональная Мария Халецкая возвращается в российский чемпионат. Волейболистка провела год в солнечной Бразилии, став там серебряным призёром чемпионата в составе «Минаса» и третьим бомбардиром команды (290 очков). Россиянка пропустила вперёд только канадскую доигровщицу Хилари Джонсон (393) и центральную Жулию Кудиесс (341).

В составе «Корабелки» Мария Халецкая будет напарницей кубинки Талии Морено. У команды из Санкт-Петербурга вырисовывается отличный бомбардирский кулак!

Наталья Малых (без клуба 👉 «Тулица»)

Чемпионка Европы Наталья Малых возобновляет свою игровую карьеру! Диагональная приостанавливала её в 2024 году после двух сезонов в саратовском «Протоне». Волейболистка очень ярко провела эти годы в Саратове: первый сезон – лучший бомбардир команды, следующий – второй по результативности игрок после Светланы Гатиной.

В соцсетях спортсменка призналась: «Это в первую очередь вызов самой себе». В мае 2025 года Наталья стала мамой во второй раз, а сейчас уже готова покорять спортивные вершины с новым клубом. И, похоже, в Туле на Малых возлагают большие надежды. Потому что после ухода Ксении Лебёдкиной и Далилы Пальмы Наталья потенциально становится первым номером команды.

Христина Вучкова («Протон» 👉 «Тулица»)

Ещё одно заметное усиление в составе «Тулицы»: опытная болгарская волейболистка Христина Вучкова сменила саратовскую прописку на тульскую. Центральная в прошлом году отлично вписалась в российский чемпионат и вошла в топ-5 блокирующих лиги по итогам сезона. Вучкова набрала 97 очков, а ведь её команда даже не выступала в плей-офф!

Христина Вучкова Фото: proton-saratov.ru

Екатерина Любушкина («Локомотив» 👉 «Ленинградка»)

Красно-зелёные цвета уступают место жёлто-чёрным: свою клубную прописку меняет экс-капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина. Центральная блорующая после трёх сезонов в составе железнодорожниц переезжает в город на Неве и станет игроком «Ленинградки».

Любушкина шесть раз выигрывала чемпионат России с тремя разными командами – «Заречьем» (2010), «Динамо» (2016, 2017, 2018, 2019) и «Локомотивом» (2025). Также в 2025-м она вошла в символическую сборную победного для «Локомотива» розыгрыша Кубка России. Возможно, именно опыт Екатерины поможет «пчёлкам» дотянуть до медалей.

Валерия Зайцева («Локомотив» 👉 «Динамо-Ак Барс»)

Блокирующая Валерия Зайцева спустя восемь лет покидает калининградский «Локомотив». В его составе центральная стала трёхкратной чемпионкой России, взяла четыре серебряные медали и Кубок России — 2025. Но Зайцева менет калининградскую команду на столь же амбициозный клуб – казанское «Динамо-Ак Барс», где после ухода Ениной, Королёвой и Карполь у Валерии есть отличная возможность занять место в основном составе.

Йована Цветкович («Тент» 👉 «Уралочка-НТМК»)

В следующем сезоне в «Уралочке» соберётся тандем из сербских доигровщиц. Пару Бранке Тице составит 24-летняя Йована Цветкович.

Доигровщица с 2017 года выступала на родине за клуб «Тент» из города Обреновац. В прошедшем сезоне Цветкович во второй раз в карьере выиграла чемпионат Сербии. Йована стала шестым по результативности игроком плей-офф, набрав 92 очка в восьми матчах при 37% реализации атак и 53% позитивного приёма. Также в списке её достижений Кубок Сербии и два Суперкубка Сербии. В составе молодёжной сборной Сербии Йована становилась серебряным призёром чемпионатов Европы U19 и U21.

Йована Цветкович Фото: Из личного архива волейболистки

Слободан Праклячич («Фойникас Сирос» 👉 «Енисей»)

Красноярский «Енисей», сохранивший прописку в Суперлиге, решил пойти ва-банк и на следующий сезон заключил контракт с 52-летним сербским специалистом. Слободан Праклячич ранее никогда не работал с женскими командами. Однако у него есть опыт работы в российской Суперлиге. В сезоне-2019/2020 он входил в тренерский штаб «Белогорья».

Кроме российских «львов», у Слободана яркая географическая палитра: семь иранских клубов, турецкий «Халкбанк», чешский «Бескид Блэк Воллей», польская «Скра», венгерский «Капошвар», с которым он дважды выигрывал чемпионат страны. Предыдущий сезон Праклячич провёл в греческом клубе «Фойникас Сирос». Также специалист работал со сборными Ирана (2013-2015) и Сербии (2021). Посмотрим, поможет ли такой богатый опыт сербскому наставнику в российской женской Суперлиге.

Бонус №1. Яна Щербань («Джакарта Пертамина» 👉 «Северная Калифорния»)

Этот трансфер не имеет отношения к российской Суперлиге, но наверняка будет интересен нашим болельщикам. Известная российская доигровщица Яна Щербань перебирается из чемпионата Индонезии, в котором стала чемпионкой в составе клуба «Джакарта Пертамина», в американскую лигу MLV. Яна пополнила состав «Северной Калифорнии». Это клуб-новичок, ещё даже не презентовавший название и логотип.

Яна Щербань Фото: Ryan Suherlan/Getty Images

Бонус №2. Мелиха Дикен («Экзачибаши» 👉 «Мэдисон»)

Ещё один мировой топ-трансфер.

Если выступление американских волейболисток в турецкой лиге Султанлар – дело привычное, то приезд турецкого игрока в американский чемпионат – сенсация! Мелиха Дикен – первая представительница Турции, которая примет участие в американском проекте LOVB (League One Volleyball). 32-летняя доигровщица сборной Турции совсем недавно объявила о завершении карьеры в сборной и теперь может сосредоточиться на клубных делах.