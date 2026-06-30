Главные трансферы июня в мужском волейболе. Важные переходы российских и мировых звёзд

В клубном волейболе продолжается межсезонье. Совсем скоро команды выйдут из отпуска и начнут подготовку к своим чемпионатам, а пока — время объявления новичков. Рассказываем о главных трансферах, завершившихся в июне.

Артём Вольвич («Зенит-Казань» 👉 «Зенит» Спб)

Да, Вольвич не молодеет, но это по-прежнему сильный центральный, к тому же бывший капитан казанского «Зенита». Однако о новом контракте с клубом он договориться не смог и перебрался на берега Невы. Владимир Алекно этим переходом убил двух зайцев – повысил конкуренцию в линии блокирующих и получил носителя чемпионской ДНК, который может стать лидером раздевалки. Так что это точно важный трансфер внутри нашей Суперлиги.

Артём Вольвич Фото: zenit-kazan.com

Ильяс Куркаев («Локомотив» 👉 «Зенит-Казань»)

На место Вольвича Казань подписала Ильяса Куркаева. То есть линия блокирующих в команде Алексея Вербова как минимум не станет слабее. Здесь всё сошлось — Куркаев хотел выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новых условиях, зенитовцы же нацелены были освежить центр сетки, при этом не потеряв в качестве. Ситуация win-win.

Мэтт Андерсон («Осака Блейзерс» 👉 «Фенербахче»)

Суперветеран не собирается завершать карьеру и хочет доиграть до домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе. Если судить по выступлениям Андерсона в Лиге наций, это не мечта, а более чем реальная цель. Он в порядке. На новый сезон Мэтт выбрал чуть менее энергозатратный чемпионат — Турцию вместо Японии. Все силы — на сборную США!

Сантьяго Данани («Зенит-Казань» 👉 «Белогорье»)

Не то чтобы Данани было тесно в Казани, но в нынешней экономической ситуации держать в составе двух топ-либеро (а Илья Фёдоров к таковым, безусловно, тоже относится) — это слишком. Поэтому «Зенит» расстался с аргентинцем, однако тот не покинет нашу лигу. Данани перебрался в «Белогорье», этот трансфер выглядит очень интригующим. «Львам», которые играют от защиты, один из лучших принимающих мира должен помочь. Возможно, аргентинец станет тем самым недостающим кусочком пазла?

Якуб Кохановски («Ресовия» 👉 «Заверце»)

Громкий трансфер в польской лиге. Якуб Кохановски, один из лучших центральных блокирующих мира, покинул «Ресовию» и перебрался в состав «Заверце» — новоиспечённого чемпиона Польши. К тому же этот клуб дважды подряд дошёл до финала Лиги чемпионов. Очевидно, настроены сделать это и в третий раз и, наконец, победить.

Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань» 👉 «Динамо-Урал»)

Может быть, этот переход не такой громкий в сравнении с другими, но он точно может помочь уфимскому клубу подняться повыше. Первый заход Сурмачевского в «Динамо-Урал» был очень неплохим, команда на равных билась в плей-офф с тем же «Белогорьем». Попытка закрепиться в родном казанском клубе оказалась не провальной, однако подняться в командной иерархии выше роли третьего доигровщика и выходящего на подачу не получилось. Теперь Андрей едет в Уфу уже не в аренду, а как полноценный трансфер. Играть будет много, все шансы напомнить о себе у него есть.

Андрей Сурмачевский Фото: zenit-kazan.com

Сэм Деру («Локомотив» 👉 ???)

Сэм победил болезнь и набирал форму в конце сезона Суперлиги. Выглядел очень прилично, но о новом контракте с новосибирским клубом договориться не удалось. И пока этот лот на рынке! Появлялась информация, что Деру подписал соглашение с бельгийским «Кнаком», однако её опровергли. Говорят, что доигровщик может остаться в России. На это точно было бы интересно посмотреть!

Рамазан Мандыраджи («Пьяченца» 👉 «Галатасарай»)

А это уже точно за пределами российской Суперлиги. Здесь обращают на себя в первую очередь финансовые показатели. € 1,25 млн потратил турецкий клуб на выкуп контракта доигровщика у итальянской «Пьяченцы», а зарплата Рамазана выросла втрое. Космические цифры для волейбола! Мандыраджи — восходящая звезда мирового волейбола. Если бы не травма, точно играл бы в Лиге наций, и с ним Турция точно была бы выше.

Ферре Реджерс («Милан» 👉 «Перуджа»)

Трансфер с очень высоким потенциалом. Бельгиец прямо сейчас врывается в число лучших диагональных мира. Кажется, «Перуджа» сделала очень сильный ход. Реджерс очень хорош и в нападении (практически в одиночку тащит свою сборную в Лиге наций), но, что интересно, обладает классной общей игрой, здорово защищается – и это выделяет его среди представителей своего амплуа. В этом плане он чем-то похож на Максима Михайлова.

Матис Энно («Пари Воллей» 👉 «Перуджа»)

Ещё одно подписание лучшего клуба Европы. Один из сыновей знаменитого французского либеро Юбера Энно перебрался не куда-нибудь, а в «Перуджу». Конкурировать с Олегом Плотницким и Камилем Семенюком будет непросто, но доигровщик постоянно прогрессирует. В нынешней сборной Франции это игрок стартового состава. И картину он там точно не портит. Пока что Матис не на пике карьеры, однако движется в верном направлении.