С наших волейболистов сняли все санкции. Какой турнир станет первым для сборной России?

Ура! Российский волейбол возвращается на международную арену. После пятилетней паузы с наших национальных команд были сняты все санкции.

Символично, что это важнейшее для нашего спорта событие начало обретать форму во всемирный день волейбола, 7 июля. Именно в этот день Международный олимпийский комитет снял санкции с России. А уже через сутки Россию в соответствии с этими рекомендациями выпустила из бана и Международная федерация волейбола (FIVB).

Это означает, что российские волейболисты и национальные команды смогут снова выступать в турнирах FIVB, чемпионатах мира и других официальных международных соревнованиях. Правда, пока, похоже без флага и гимна.

Так или иначе, волейбол – это второй командный вид спорта, в котором сборные России получили право соревноваться. Первый – водное поло.

Не всем нравится возвращение России

Вообще, что снятие санкций не даёт никакой 100-процентной гарантии, что теперь всё пойдёт как по маслу. Даже FIVB делает ремарку на то, что «вопрос использования российского флага, гимна, цветов и других национальных символов будет решаться совместно с Европейской конфедерацией волейбола и другими международными спортивными организациями». Кроме того, в соответствии с рекомендациями МОК для российских спортсменов будет разработана специальная антидопинговая программа под контролем Международного агентства по тестированию (ITA). А ещё очевидно, что не все европейские сборные благосклонно относятся к России, поэтому многие будут делать всё возможное, чтобы наша команда не выступала.

Но осязаемые положительные новости уже есть – наши сборные возвращены в мировой рейтинг FIVB с тем количеством очков, которое было у них на момент заморозки. А это значит, что мужская команда сейчас занимает третье место, уступая только Польше и Италии. Женская команда располагается на девятой позиции.

Быстро вернуться не получится

К сожалению, в этом году сборная России на крупных международных турнирах не выступит: Лига наций уже в разгаре, а участники предстоящего чемпионата Европы определились уже давно.

Что же касается участия российских клубов в еврокубках на сезон-2026/2027, то и здесь свободных мест для россиян нет. Совсем недавно организаторы самого престижного клубного турнира – Лиги чемпионов – объявили всех участников группового этапа и обладателей уайлд-кард. Российских клубов там нет.

А на Олимпиаду сборная России поедет?

Да, самое главное, что обе наши команды теперь могут официально отбираться на Олимпийские игры – 2028 в Лос-Анджелес. Было опасение, что нынешнее поколение игроков пропустит вторые Игры подряд.

«В настоящее время мы ожидаем получения дорожной карты по поэтапному возвращению российских спортсменов и команд на международную арену. Насколько нам известно, первыми к участию смогут приступить представители пляжного волейбола, затем – классического. Рассчитываем в ближайшее время получить необходимые разъяснения и инструкции от наших международных партнёров относительно дальнейших процедур и сроков реализации этого решения», – заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Когда же у сборных будет первый турнир?

Возвращение российских сборных ожидается в Лиге наций – 2027. Из коммерческого турнира ежегодно вылетает худшая команда, а её занимает сборная с самой высокой позицией в мировом рейтинге из числа тех, что ещё не участвуют в турнире. И это, судя по всему, будет Россия.

Кроме того, в 2027-м нашим волейболистам откроется непростой путь на Олимпийские игры – 2028. После осенних континентальных чемпионатов и у женщин, и у мужчин будут известны по 6 из 12 участников олимпийского турнира. Плюс три путёвки будут разыграны на чемпионатах мира – 2027 и три распределены по мировому рейтингу.

Что говорят игроки сборной России?

Татьяна Кошелева: «Новость я восприняла очень эмоционально, это долгожданный момент для всей нашей страны! Я получила большое количество сообщений от поклонников нашей сборной со всего мира! По нам скучали, нас ждали, и мы возвращаемся! Но вернуться будет непросто, потому что отсутствие международного соревновательного опыта имеет значение и будет сказываться какое-то время. Но есть и хорошие моменты: лидеры сборной Татьяна Толок, Арина Федоровцева, Марина Маркова, Анна Лазарева и другие девочки выступали в лучших чемпионатах мира и являются сильнейшими игроками планеты, они-то и подтянут остальных. Наша сборная по количеству талантов и индивидуальным силам лучшая в мире уже сейчас. Теперь осталось сыграться и из лучших игроков собрать сильнейшую команду».

Евгения Старцева: «Это очень радостное событие и радостный день для всего нашего российского волейбола, да и для всего нашего спорта. У меня даже было такое, можно сказать, недоверие и вопрос: «Это действительно произошло?». Потому что этот момент все так долго ждали, и наконец-то это случилось. Я считаю, что у нас очень много хороших молодых игроков. Есть волейболистки, которые сейчас играют в лучших клубах и сильнейших чемпионатах мира. Например, Марина Маркова и Арина Федоровцева. Марина вообще выиграла всё, что можно было, в этом сезоне. Девчонки молодые, девчонки перспективные. Они уже успели себя проявить на высоком уровне. Поэтому, я думаю, что в принципе дело будет только в их сыгранности».

Евгения Старцева Фото: РИА Новости

Екатерина Гамова: «Эта новость приносит нам не только радость, но и волнение: как всё это будет проходить, как мы сможем вернуться, как мы сможем себя показать, когда у нас будет доступ к соревнованиям? Радует, что всё-таки у нас сохранились рейтинговые очки, которые нам позволят быть на высших ступеньках рейтинга и которые помогут нам и на соревнованиях и на отборах. Поэтому ждём возвращения. Но я не считаю, что оно будет лёгким. Будут сложности для игроков, особенно которые играют играли в российском чемпионате и были лишены доступа к международным соревнованиям такого уровня, как Лига чемпионов. Но игроки, которые выступали в иностранных чемпионатах – это тот плюс, который нам поможет как можно быстрее вернуться в топ».