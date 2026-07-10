Какие проблемы ждут российский волейбол при возвращении на мировую арену?

Новость о снятии ограничений, безусловно, радостная. Но пока вопросов больше, чем ответов.

Российский волейбол освободился от изоляции! Это прекрасная новость, которая заставила всех болельщиков в нашей стране порадоваться. Однако теперь, когда эйфория схлынула, возникает множество вопросов, как наши сборные и клубы будут возвращаться на международную арену. Препятствия есть для участия практически в любом турнире.

Что не так?

Если отбросить в сторону мнение русофобов, которым просто не хочется, чтобы Россия возвращалась, есть несколько сугубо спортивных нюансов.

В первую очередь многим соперникам не нравится то, что наши сборные возвращаются не с нуля, а с теми очками в мировом рейтинге, которые были в копилке на момент приостановки. Мужчины сразу оказались на третьей позиции, а женщины – на девятой.

Отчасти недовольство можно понять — ведь, согласно текущим правилам рейтинга, можно не только набирать в нём очки, но и терять. Неудачный матч с аутсайдером в Лиге наций грозит лишением нескольких десятков очков. Поэтому есть голоса о том, что сборные России должны начинать с нуля и тяжело пробиваться вверх. Конкуренция в мировом волейболе высока, возвращение топ-команд никого не радует.

Сборная России по волейболу Фото: volley.ru

Да, все понимают, что появление россиян на международной арене в волейболе прибавит привлекательности соревнованиям. Особенно это касается клубных турниров, где без наших команд (по большей части мужских) конкуренция упала очень сильно. Но бороться за трофеи без участия наших команд сильным мира сего, кажется, нравилось.

Второй момент – политика и решения национальных властей европейских стран. Президент Федерации волейбола Польши Себастьян Свидерский уже заявил, что его организацию ставят «между молотом и наковальней». С одной стороны, нужно исполнять решение FIVB о допуске, с другой — правительство страны наверняка будет против. Поляки переживают в первую очередь потому, что им принимать мужской ЧМ-2027.

«Мировой волейбол потерял в качестве без России. Маркова и Федоровцева не сделали ничего плохого. Я не могу согласиться с наказанием спортсменов, но не могу и представить возвращение России, их матч с Украиной. Спорт должен объединять. Не могу представить их флаг в Польше, пока военные действия продолжаются. Я бы хотел, чтобы они вернулись, однако нынешний подход ФИВБ нелогичен и неверен», — написал экс-волейболист и тренер, а ныне эксперт Якуб Беднарук.

Почва для конфликтов, безусловно, благодатная. Как их избежать?

Что нужно делать?

Первое и главное – ФИВБ стоит проявлять стойкость в своих убеждениях и следовать своим же правилам. На возможные инциденты реагировать жёстко: если страна не может, например, гарантировать россиянам визы для участия в том или ином турнире, она должна его лишиться.

Ну а теперь – к техническим моментам.

Лига наций. В 2027 году это, вероятно, будет первый большой международный турнир, в котором примут участие сборные России. И здесь всё относительно просто. На предварительном этапе можно отправить наши команды на этапы в страны, где не будет проблем – в ту же Азию или Америку, в Европе вполне подойдут Сербия, Турция или Болгария. К тому же в Лиге наций играют не каждый с каждым, так что развести наши команды с Украиной реально, и вопрос будет только в том случае, если команды встретятся в плей-офф.

Кстати, президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник уже выступил на этот счёт. Понятно, что он раскритиковал решение ФИВБ, но отметил, что бойкот матча с Россией грозит потерей очков в мировом рейтинге. Так что и исключать возможную встречу команд он не стал. К тому же у ФИВБ есть кейс в виде матча США и Ирана, где всё прошло гладко.

Ещё одна проблема – регламент. По идее, Россия должна заменить последнюю команду розыгрыша 2026 года в силу высокого рейтинга. Но сейчас в Золотой Евролиге путёвки в Лигу наций у мужчин оспаривают Финляндия и Нидерланды, а у женщин – Швеция и Словения. Вряд ли они будут рады этой ситуации. Впрочем, уже пошли слухи о расширении турнира до 20 команд. Это позволит оставить всех довольными.

Теоретически Россию могут отправить в Золотую Евролигу, однако там всё намного сложнее. Во-первых, этот турнир проходит под эгидой Европейской конфедерации волейбола, а во-вторых, его уровень заметно ниже, вряд ли нашим основным составам будет там интересно.

Чемпионаты мира и Европы. На Евро-2026 наши команды точно не сыграют (все места давно распределены), а вот на ЧМ-2027 должны попадать по всё тому же рейтингу. У женщин турнир пройдёт в США и Канаде, а у мужчин – в Польше. И визовый вопрос встанет очень остро. Пока непонятно, как его решать. Это уже не говоря про флаг и гимн.

Клубные Еврокубки. Здесь ситуация тоже непонятная из-за визовых вопросов и возможности проведения игр в России. Очевидно, что домашние матчи наши клубы первое время могли бы проводить где-то на нейтральных полях. Но как играть с теми же польскими, чешскими, скандинавскими клубами, неясно. Впрочем, клубные турниры, как и чемпионат Европы, проходят под эгидой ЕКВ, а в этой организации решение ФИВБ не вызвало. Более того, уже известно, что президент европейской конфедерации хорват Роко Сикирич голосовал против возвращения нашей сборной. Так что тут всё будет непросто.

Так что путь к полноценному возвращению предстоит ещё долгий. ФИВБ сделала большое дело, но вопросов на этом пути предстоит решить множество.