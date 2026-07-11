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Состав женской сборной России по волейболу на международных турнирах — кого вызовет тренерский штаб?

Звёзды в деле! Кто войдёт в состав женской сборной России по волейболу?
Елена Коваленко
Состав женской сборной России по волейболу
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Предполагаем, на кого сделает ставку тренерский штаб национальной команды. Выбор есть!

Во время санкций многие волейбольные эксперты сходились во мнении, что сейчас у сборной России просто фантастическое поколение игроков, которое должно блистать на международной арене. И, кажется, такой шанс у них всё-таки будет! Буквально несколько дней назад Международный олимпийский комитет (МОК), а затем и Международная федерация волейбола (ФИВБ) дали нашей команде зелёный свет на выступление в турнирах.

Давайте посмотрим, кто из звёзд будет сиять на турнирах:
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Как выглядела сборная до изоляции?

Чемпионат Европы – 2021 – это последние официальные соревнования, в которых принимала участие сборная России. Тогда командой руководил итальянский специалист Серджо Бузато, который привёз на турнир обновлённый и весьма омоложенный состав. Основным игрокам того поколения (это Наталия Гончарова, Ирина Фетисова, Ирина Воронкова) был предоставлен отдых после Олимпиады в Токио.

Тренерский штаб даже не стал заполнять и два вакантных места, которые вполне могли занять резервные игроки. Такое решение вызвало немало вопросов у экспертов, так как турнир оказался продолжительным, а замен практически не было.

Состав сборной России на ЧЕ-2021:

связующие: Евгения Старцева, Полина Матвеева;
диагональные: Анна Лазарева;
блокирующие: Юлия Бровкина, Елизавета Карполь, Екатерина Енина;
доигровщики: Арина Федоровцева, Татьяна Толок, Ксения Парубец, Ирина Капустина;
либеро: Дарья Пилипенко, Тамара Зайцева.

Таким составом, наша сборная прошла групповой этап, после чего остановилась на стадии четвертьфиналов. Команда Италии выбила россиянок из дальнейшей борьбы в турнире, разгромив их в трёх сетах (25:20, 25:8, 25:15). Итальянки в итоге и выиграли тот чемпионат, а наша команда заняла лишь шестое место.

Сборная России на ЧЕ-2021

Сборная России на ЧЕ-2021

Фото: ANDREJ CUKIC/Zuma/ТАСС

Как поменялась команда?

После Евро-2021 прошло пять лет, и женская команда заметно изменилась, причём в лучшую сторону: образовались необходимая глубина скамейки и большой выбор игроков практически на всех позициях. За годы паузы у России появилось несколько мировых звёзд, которые раскрылись в полной мере и сейчас блистают в Европе в сильнейших клубах и чемпионатах.

Также за время бана у сборной России сменился тренер. Причём не один раз. После Бузато командой руководил опытный сербский наставник Зоран Терзич. Однако за время его работы (2022-2024) Россия так и не вернулась на международную арену, поэтому в 2025-м Терзич возвратился в сербскую команду, а на смену ему пришёл Константин Ушаков. Под его началом россиянки сыграли с той же Сербией на Кубке Первого канала, а также приняли участие в нескольких товарищеских встречах со сборной Беларуси.

Первый международный матч для России:
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Ещё до того момента, когда с нашей страны сняли все ограничения, на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) был опубликован расширенный список кандидатов, в который вошли 27 волейболисток. Но давайте мы немного пофантазируем и сократим количество игроков до стандартных для международной заявки 14 человек.

Как мог бы выглядеть состав сборной в 2026 году:

связующие: Полина Матвеева, Ирина Филиштинская;
диагональные: Анна Лазарева, Татьяна Толок, Вита Акимова;
доигровщики: Марина Макарова, Арина Федоровцева, Светлана Гатина, Ирина Капустина;
центральные блокирующие: Юлия Бровкина, Дарья Киселёва, Елизавета Фитисова;
либеро: Мария Бибина, Анна Подкопаева;
ближайший резерв: Ольга Хлебникова/Елизавета Протопопова, Ирина Воронкова/Елизавета Нестерова, Ангелина Лазарева/Анастасия Манжосова, Светлана Масалёва.
Арина Федоровцева

Арина Федоровцева

Фото: volley.ru

На бумаге состав нашей сборной выглядит очень внушительно. Чего только стоит пара доигровщиц: Маркова – Федоровцева, которые обращают на себя внимание в турецком чемпионате. Их команды («Вакифбанк» и «Фенербахче») регулярно встречаются между собой в борьбе за медали и титулы, и в этих баталиях наши волейболистки с завидным постоянством становятся самыми ценными игроками. А в гонке результативности в Султанлар-лиге этот тандем разбавила ещё одна россиянка – Анна Лазарева. Диагональная «Зерена» наколотила 585 очков, став вторым бомбардиром лиги после Арины (631).

Как Марина Маркова блистает в Турции:
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За время паузы получили международный опыт ещё несколько россиянок: Светлана Гатина (Турция), Вита Акимова и Татьяна Толок (обе – Италия). Последняя и вовсе проявила себя как разносторонний игрок, выступая на двух позициях – диагональной и доигровщицы. Эти шесть волейболисток и должны стать атакующим локомотивом сборной, который поможет подтянуть остальных игроков и вернуть команду в число лидеров. Но это смелые предположения, а как будет на самом деле, покажут время и уровень сыгранности команды.

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