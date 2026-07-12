Сборная России по волейболу — команда мечты! Какой состав поедет на международные турниры?

Сборные России по волейболу возвращаются! Да, в этом году на международной арене наши команды ждать, похоже, не стоит, но уже в следующем они должны сыграть в Лиге наций и на чемпионатах мира.

Самый главный вопрос – насколько конкурентоспособными наши сборные будут после бана? Чтобы понять это, давайте посмотрим, каким мог бы быть состав мужской сборной, которой руководит Константин Брянский.

Связующие: Павел Панков («Динамо»), Константин Абаев («Зенит-Казань»)

Очевидно, что базовым клубом сборной будет московское «Динамо». Во-первых, Константин Брянский там работает, во-вторых – сейчас это чемпион и обладатель Кубка России. Который к тому же играет без легионеров.

Основным связующим будет Павел Панков. Он сыгран с нападающими, харизматичен и обладает мощной подачей, а это один из козырей сборной России. При Брянском наша команда будет играть в силовой волейбол. Вторым связующим можно рассмотреть Константина Абаева. Он играет в немного другой волейбол, чаще задействует центр сетки.

В ближайшем резерве: Игорь Кобзарь («Зенит»), Роман Порошин («Белогорье»).

Павел Панков Фото: РИА Новости

Диагональные: Максим Сапожков («Динамо»), Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Пожалуй, самое спорное амплуа в нашей мужской сборной. Сильных игроков много, но почти все они без большого международного опыта. Сапожков провёл хороший сезон и обладает невероятными физическими данными, однако у него частенько бывают провальные матчи, плюс есть вопросы по защите. Но он точно будет в команде, сыгранность с Панковым нельзя игнорировать. Да и два сезона в Италии – тоже. Ну и без Максима Михайлова не обойтись. Огромнейший опыт, пример для всей команды в работе, умение играть в защите. Как без него?

В ближайшем резерве: Илья Казачёнков, Ражабдибир Шахбанмирзаев (оба – «Локомотив»), Роман Мурашко («Динамо-ЛО»), Кирилл Клец («Прата», Италия).

Максим Михайлов Фото: РИА Новости

Доигровщики: Дмитрий Волков, Денис Богдан, Антон Сёмышев (все — «Динамо»), Павел Тетюхин («Белогорье»)

А вот здесь выбор у Константина Брянского большой. Наверняка в сборной окажутся все три представителя этого амплуа из «Динамо». Богдан и Сёмышев доказали это своим сезоном, а Дмитрий Волков, когда залечит болячки, – лидер сборной. Павел Тетюхин же добавит этой команде баланса, общей игры, техники. Глубина в этой линии поражает воображение любого тренера. Любой из тех, кого мы оставили в ближайшем резерве, может вписаться и в основу.

В ближайшем резерве: Михаил Лабинский («Зенит-Казань»), Омар Курбанов («Локомотив»), Станислав Динейкин («Зенит»), Егор Клюка («Сантори», Япония).

Дмитрий Волков Фото: Данил Айкин/ТАСС

Блокирующие: Дмитрий Жук («Динамо»), Дмитрий Лызик («Локомотив»), Илья Власов («Динамо»), Ильяс Куркаев («Зенит-Казань»)

Ещё одна линия, где конкуренция будет зашкаливать. Жук – возрастной игрок без международного опыта, но на блоке в чемпионате России он был лучшим. Павел Панков прекрасно взаимодействует с Ильёй Власовым. Дмитрий Лызик и Ильяс Куркаев – проверенная связка из Новосибирска, пусть последний и перебрался в Казань. Плюс этот тандем имеет телепатическое взаимопонимание с Абаевым. В резерве тоже целая россыпь классных центров, всё будет зависеть от текущей формы и состояния здоровья игроков.

В ближайшем резерве: Иван Яковлев, Георгий Заболотников (оба – «Белогорье»), Роман Романовский («Зенит-Казань»), Артём Вольвич («Зенит»).

Илья Власов Фото: РИА Новости

Либеро: Илья Фёдоров («Зенит-Казань»), Евгений Баранов («Динамо»)

А эта линия у нашей сборной безальтернативна. Два сильнейших наших либеро и составят дуэт в сборной России. Брянский в работе с национальной командой чуть больше доверял Баранову, что логично – он лучше сыгран с динамовцами и адаптирован к требованиям наставника. Но Фёдоров здорово прибавил за последний сезон и точно достоин быть основным. А может быть, Константин Владиславович разделит их обязанности – один будет выходить в приём, а другой на защиту?