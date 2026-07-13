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Трансферы в мужском волейболе, Суперлига-2026/2027: таблица переходов, куда перешли Волков, Вольвич, Куркаев и другие

Все трансферы российского чемпионата. Таблица переходов мужской волейбольной Суперлиги
Пётр Кондаков
Трансферы в мужском волейболе
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Следим за формированием составов на сезон-2026/2027. Куда перешли Куркаев, Вольвич, Волков и другие?

В мужской Суперлиге осталось не так уж много времени до старта нового сезона. Клубы уже начинают выходить из отпусков, ведь летнюю подготовку никто не отменял. Но продолжается и сезон трансферов. Кто-то уже завершил селекцию, а кто-то отчаянно пытается наверстать упущенное.

Чемпионы – московское «Динамо» – укрепили всего одну позицию, зато как! Состав москвичей пополнил Дмитрий Волков. Казани теперь предстоит учиться жить без своего лидера. Да и вообще, у Алексея Вербова тотальная перестройка. Ушёл и Артём Вольвич, но на их места казанцы подписали Ильяса Куркаева и Владислава Давыскибу. Последний хоть и белорус, однако легионером не считается, так что можно говорить, что «Зенит-Казань» входит в сезон с двумя вакансиями. Впрочем, если подвернётся достойный вариант, в столице Татарстана готовы будут его рассмотреть, не зря в составе три доигровщика.

Большие изменения и в «Локомотиве». Ушли Симеон Николов, Сэм Деру и Куркаев. Из подписаний же выделяется Лучано Де Чекко. Опытнейший связующий возвращается в Россию спустя почти 20 лет!

Для «Локомотива» это усиление или нет?
В России будет играть мировая суперзвезда! Но поможет ли Де Чекко «Локомотиву»?
В России будет играть мировая суперзвезда! Но поможет ли Де Чекко «Локомотиву»?

Петербургский «Зенит» покинул Женя Гребенников, зато появился талантливый итальянский связующий Маттиа Бонинфанте. Добавился Вольвич, который будет прививать чемпионскую ДНК команде, пока так и не выигравшей ни одного трофея. В «Белогорье» селекция также точечная, но выделим усиление на позиции либеро: Сантьяго Данани – один из лучших принимающих мира.

Да и вне топ-5 жизнь кипит. Тут и большие перестановки в «Динамо-ЛО» и «Нове», и два игрока сборной Ирана в «Ярославиче», и сербский эксперимент в «Оренбуржье», и интригующие приобретения в Уфе.

Обо всех изменениях вы сможете узнать из нашей таблицы переходов.

Трансферы в мужском волейболе. Суперлига, сезон-2026/2027

КлубУшлиПришли
«Динамо»бл. Каюмов («Горький»)доиг. Волков («Зенит-Казань»),
бл. Падо («Нова»)
«Зенит-Казань»доиг. Волков («Динамо»), бл. Вольвич («Зенит»), диаг. Лубурич (?), бл. Щербинин (завершил карьеру), л. Данани («Белогорье»), доиг. Сурмачевский («Динамо-Урал»),
доиг. Феоктистов («Ярославич»),
доиг. Енин («Факел», аренда)		бл. Куркаев («Локомотив»), доиг. Давыскиба («Модена», Италия), диаг. Хлякин («Оренбуржье», из аренды), бл. Шелепа («Академия-Казань»), доиг. Капранов («Факел», аренда), л. Голубев («Белогорье»)
«Локомотив»св. Николов («Чивитанова», Италия), бл. Куркаев («Зенит-Казань»), доиг. Деру («Халкбанк», Турция), св. Ожиганов («Ярославич»), бл. Бражнюк («Динамо-ЛО», аренда), доиг. Маркин («Спортинг», Португалия),
доиг. Бенкович («Монтана», Болгария, аренда)		св. Де Чекко («Ченстохова», Польша), св. Кречетов («Динамо-ЛО»), бл. Черейский («Зенит»), доиг. Костадинов («Газпром-Югра», из аренды)
«Зенит» СПбл. Гребенников («Нагоя», Япония), св. Тисевич («Динамо-Урал»),
бл. Ананьев («Динамо-Урал»),
бл. Черейский («Локомотив»)		св. Бонинфанте («Чивитанова», Италия), бл. Вольвич («Зенит-Казань»), л. Кротков («Факел»), диаг. Сиденко («Кузбасс»), бл. Коленковский («Динамо-ЛО»)
«Белогорье»св. Жогов (?), диаг. Подребинкин («Динамо-ЛО»),
доиг. Маслиев (?), л. Голубев («Зенит-Казань»)		л. Данани («Зенит-Казань»), св. Котов («Энергия», Беларусь), диаг. Шкулявичус («Нова»)
«Динамо-ЛО»тр. Климкин (ЖВК «Корабелка»), св. Кречетов («Локомотив»),
диаг. Авдоченко («Нова»), бл. Коленковский («Зенит»), бл. Курбатов (?),
доиг. Дмитриев («Горький»), л. Керминен (?), л. Барабаш (?), л. Васни («Динамо-Челябинск», аренда)		св. Крескин («Енисей»), диаг. Подребинкин («Белогорье»), бл. Бражнюк («Локомотив», аренда), бл. Цепков («Енисей»), доиг. Седлачек («Олимпиакос», Греция), доиг. Галимов («Енисей»), л. Ищенко («Горький»), л. Андреев («Факел»)
«Енисей»св. Крескин («Динамо-ЛО»),
диаг. Рыбаков (?), бл. Цепков («Динамо-ЛО»),
доиг. Галимов («Динамо-ЛО»), л. Янутов («Нова»)		св. Костадинов («Газпром-Югра»), диаг. Супрунов («Кузбасс»), бл. Панасенко («Хэбэй», Китай), доиг. Коновалов («Шахтёр», Беларусь), л. Заступов («Нова»)
«Нова»диаг. Шкулявичус («Белогорье»),
диаг. Зубов («Оренбуржье»),
бл. Падо («Динамо»), св. Терентьев («Ярославич»), бл. Зинченко («Динамо-Челябинск»), доиг. Савин («Горький»), доиг. Перич (?), доиг. Данилов (?), л. Заступов («Енисей»), л. Ерёмин («Газпром-Югра»)		диаг. Машулович («Падуя», Италия), л. Янутов («Енисей»), св. Савостьянов («Динская-РЦСП»), диаг. Авдоченко («Динамо-ЛО»), бл. Борило («Тюмень»), доиг. Коротаев (МГТУ), доиг. Никитин («Горький»), доиг. Паламар («Волжанин»), л. Аршинов («Нова-2»)
«Факел Ямал»св. Ма'а («Галатасарай», Турция), диаг. Романо («Варшава», Польша), диаг. Морозов («Оренбуржье»), доиг. Капранов («Зенит-Казань», аренда), л. Кротков («Зенит»), л. Андреев («Динамо-ЛО»)св. Ушков («Факел-2»), св. Иванов («Факел-2»), диаг. Юринский («Тюмень»), бл. Берёзко («Динамо-ЛО-2»), доиг. Енин («Зенит-Казань», аренда), доиг. Быстров («Факел-2»), л. Казаринов («Факел-2»)
«Газпром-Югра»св. Костадинов («Енисей»), диаг. Литвинов (?), бл. Ткачёв (?), доиг. Костадинов («Локомотив», из аренды), доиг. Бобров («Тюмень»), доиг. Куклинский («Арис», Греция), л. Нагаец («Кузбасс»), л. Виншевецкий (?)св. Иванов («Тюмень»), св. Зинков («Белогорье-2»), диаг. Галота («Энергия», Беларусь), доиг. Бобров («Ярославич»), бл. Москалёв («Самотлор»), доиг. Панов («Тюмень»), доиг. Мушенко («Самотлор»), л. Ерёмин («Нова»)
«Динамо-Урал»св. Чекмизов («Динамо-Челябинск»), бл. Якутин (?), доиг. Енин («Зенит-Казань», из аренды), л. Брагин (?)доиг. Сурмачевский («Зенит-Казань»), св. Тисевич («Зенит»), бл. Ананьев («Зенит»), л. Лазуко («Шахтёр», Беларусь)
«Горький»диаг. Колмаков (?), бл. Щербаков (?), бл. Агапов («Волжанин»), доиг. Никитин («Нова»), доиг. Масько («Борисов», Беларусь), л. Ищенко («Динамо-ЛО»)бл. Каюмов («Динамо»), доиг. Савин («Нова»), доиг. Дмитриев («Динамо-ЛО»), л. Каштанов («Кузбасс»), диаг. Каравашкин («Горький-2»), бл. Прытков («Горький-2»)
«Оренбуржье»св. Рукавишников («ПАОК», Греция), диаг. Хлякин («Зенит-Казань», из аренды), диаг. Рахматуллин (?), бл. Кулыгин (?), доиг. Павлов (?), л. Давлетшин («Самотлор»)тр. Брджович («Раднички», Сербия), св. Свентицкис («Ярославич»), диаг. Морозов («Факел»), диаг. Зубов («Нова»), бл. Рудич («Црвена Звезда», Сербия), доиг. Антонов (МГТУ), л. Лаптев («Ярославич»)
«Ярославич»св. Кураш (?), св. Свентицкис («Оренбуржье»), диаг. Гуцуляк (?), диаг. Мельянац (?), бл. Куликов (?), доиг. Насри («Хиросима», Япония), доиг. Бобров («Газпром-Югра»), доиг. Хрусталёв (?), доиг. Шустров (?), л. Лаптев («Оренбуржье»)диаг. Папазов («Аль-Ахли», Катар), диаг. Делавари («Ардакан», Иран), св. Терентьев («Нова»), св. Ожиганов («Локомотив»), бл. Гетман (МГТУ), доиг. Пискарев («Кузбасс»)
доиг. Абдолхамиди («Ардакан», Иран), доиг. Феоктистов («Зенит-Казань»), л. Смородинов («Ярославич-2»), л. Иванов (ЦСКА)
«Кузбасс»св. Кузнецов (?), св. Хисматуллин («Самотлор»), диаг. Сиденко («Зенит»), диаг. Супрунов («Енисей»), бл. Фиаль (?), доиг. Пискарев («Ярославич»), л. Каштанов («Горький»)диаг. Мухлиас («Ныса», Польша), диаг. Яковлев («Замалек», Египет), бл. Филиппов (МГТУ), доиг. Павлович («Аль-Айн», ОАЭ), св. Томм («Тюмень»), л. Нагаев («Газпром-Югра»)
МГТУсв. Жось («Каламата», Греция), бл. Гетман («Ярославич»), бл. Филиппов («Кузбасс»), доиг. Коротаев («Нова»), доиг. Антонов («Оренбуржье»), доиг. Котов (?)диаг. Манжосов («Самотлор»), бл. Писарев («Академия-Казань»), доиг. Моторыгин («Динская-РЦСП»)
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