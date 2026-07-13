Все трансферы российского чемпионата. Таблица переходов мужской волейбольной Суперлиги

Следим за формированием составов на сезон-2026/2027. Куда перешли Куркаев, Вольвич, Волков и другие?

В мужской Суперлиге осталось не так уж много времени до старта нового сезона. Клубы уже начинают выходить из отпусков, ведь летнюю подготовку никто не отменял. Но продолжается и сезон трансферов. Кто-то уже завершил селекцию, а кто-то отчаянно пытается наверстать упущенное.

Чемпионы – московское «Динамо» – укрепили всего одну позицию, зато как! Состав москвичей пополнил Дмитрий Волков. Казани теперь предстоит учиться жить без своего лидера. Да и вообще, у Алексея Вербова тотальная перестройка. Ушёл и Артём Вольвич, но на их места казанцы подписали Ильяса Куркаева и Владислава Давыскибу. Последний хоть и белорус, однако легионером не считается, так что можно говорить, что «Зенит-Казань» входит в сезон с двумя вакансиями. Впрочем, если подвернётся достойный вариант, в столице Татарстана готовы будут его рассмотреть, не зря в составе три доигровщика.

Большие изменения и в «Локомотиве». Ушли Симеон Николов, Сэм Деру и Куркаев. Из подписаний же выделяется Лучано Де Чекко. Опытнейший связующий возвращается в Россию спустя почти 20 лет!

Петербургский «Зенит» покинул Женя Гребенников, зато появился талантливый итальянский связующий Маттиа Бонинфанте. Добавился Вольвич, который будет прививать чемпионскую ДНК команде, пока так и не выигравшей ни одного трофея. В «Белогорье» селекция также точечная, но выделим усиление на позиции либеро: Сантьяго Данани – один из лучших принимающих мира.

Да и вне топ-5 жизнь кипит. Тут и большие перестановки в «Динамо-ЛО» и «Нове», и два игрока сборной Ирана в «Ярославиче», и сербский эксперимент в «Оренбуржье», и интригующие приобретения в Уфе.

Обо всех изменениях вы сможете узнать из нашей таблицы переходов.

Трансферы в мужском волейболе. Суперлига, сезон-2026/2027