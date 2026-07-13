Все трансферы российского чемпионата. Таблица переходов мужской волейбольной Суперлиги

В мужской Суперлиге осталось не так уж много времени до старта нового сезона. Клубы уже начинают выходить из отпусков, ведь летнюю подготовку никто не отменял. Но продолжается и сезон трансферов. Кто-то уже завершил селекцию, а кто-то отчаянно пытается наверстать упущенное.
Чемпионы – московское «Динамо» – укрепили всего одну позицию, зато как! Состав москвичей пополнил Дмитрий Волков. Казани теперь предстоит учиться жить без своего лидера. Да и вообще, у Алексея Вербова тотальная перестройка. Ушёл и Артём Вольвич, но на их места казанцы подписали Ильяса Куркаева и Владислава Давыскибу. Последний хоть и белорус, однако легионером не считается, так что можно говорить, что «Зенит-Казань» входит в сезон с двумя вакансиями. Впрочем, если подвернётся достойный вариант, в столице Татарстана готовы будут его рассмотреть, не зря в составе три доигровщика.
Большие изменения и в «Локомотиве». Ушли Симеон Николов, Сэм Деру и Куркаев. Из подписаний же выделяется Лучано Де Чекко. Опытнейший связующий возвращается в Россию спустя почти 20 лет!
Петербургский «Зенит» покинул Женя Гребенников, зато появился талантливый итальянский связующий Маттиа Бонинфанте. Добавился Вольвич, который будет прививать чемпионскую ДНК команде, пока так и не выигравшей ни одного трофея. В «Белогорье» селекция также точечная, но выделим усиление на позиции либеро: Сантьяго Данани – один из лучших принимающих мира.
Да и вне топ-5 жизнь кипит. Тут и большие перестановки в «Динамо-ЛО» и «Нове», и два игрока сборной Ирана в «Ярославиче», и сербский эксперимент в «Оренбуржье», и интригующие приобретения в Уфе.
Обо всех изменениях вы сможете узнать из нашей таблицы переходов.
Трансферы в мужском волейболе. Суперлига, сезон-2026/2027
|Клуб
|Ушли
|Пришли
|«Динамо»
|бл. Каюмов («Горький»)
|доиг. Волков («Зенит-Казань»),
бл. Падо («Нова»)
|«Зенит-Казань»
|доиг. Волков («Динамо»), бл. Вольвич («Зенит»), диаг. Лубурич (?), бл. Щербинин (завершил карьеру), л. Данани («Белогорье»), доиг. Сурмачевский («Динамо-Урал»),
доиг. Феоктистов («Ярославич»),
доиг. Енин («Факел», аренда)
|бл. Куркаев («Локомотив»), доиг. Давыскиба («Модена», Италия), диаг. Хлякин («Оренбуржье», из аренды), бл. Шелепа («Академия-Казань»), доиг. Капранов («Факел», аренда), л. Голубев («Белогорье»)
|«Локомотив»
|св. Николов («Чивитанова», Италия), бл. Куркаев («Зенит-Казань»), доиг. Деру («Халкбанк», Турция), св. Ожиганов («Ярославич»), бл. Бражнюк («Динамо-ЛО», аренда), доиг. Маркин («Спортинг», Португалия),
доиг. Бенкович («Монтана», Болгария, аренда)
|св. Де Чекко («Ченстохова», Польша), св. Кречетов («Динамо-ЛО»), бл. Черейский («Зенит»), доиг. Костадинов («Газпром-Югра», из аренды)
|«Зенит» СПб
|л. Гребенников («Нагоя», Япония), св. Тисевич («Динамо-Урал»),
бл. Ананьев («Динамо-Урал»),
бл. Черейский («Локомотив»)
|св. Бонинфанте («Чивитанова», Италия), бл. Вольвич («Зенит-Казань»), л. Кротков («Факел»), диаг. Сиденко («Кузбасс»), бл. Коленковский («Динамо-ЛО»)
|«Белогорье»
|св. Жогов (?), диаг. Подребинкин («Динамо-ЛО»),
доиг. Маслиев (?), л. Голубев («Зенит-Казань»)
|л. Данани («Зенит-Казань»), св. Котов («Энергия», Беларусь), диаг. Шкулявичус («Нова»)
|«Динамо-ЛО»
|тр. Климкин (ЖВК «Корабелка»), св. Кречетов («Локомотив»),
диаг. Авдоченко («Нова»), бл. Коленковский («Зенит»), бл. Курбатов (?),
доиг. Дмитриев («Горький»), л. Керминен (?), л. Барабаш (?), л. Васни («Динамо-Челябинск», аренда)
|св. Крескин («Енисей»), диаг. Подребинкин («Белогорье»), бл. Бражнюк («Локомотив», аренда), бл. Цепков («Енисей»), доиг. Седлачек («Олимпиакос», Греция), доиг. Галимов («Енисей»), л. Ищенко («Горький»), л. Андреев («Факел»)
|«Енисей»
|св. Крескин («Динамо-ЛО»),
диаг. Рыбаков (?), бл. Цепков («Динамо-ЛО»),
доиг. Галимов («Динамо-ЛО»), л. Янутов («Нова»)
|св. Костадинов («Газпром-Югра»), диаг. Супрунов («Кузбасс»), бл. Панасенко («Хэбэй», Китай), доиг. Коновалов («Шахтёр», Беларусь), л. Заступов («Нова»)
|«Нова»
|диаг. Шкулявичус («Белогорье»),
диаг. Зубов («Оренбуржье»),
бл. Падо («Динамо»), св. Терентьев («Ярославич»), бл. Зинченко («Динамо-Челябинск»), доиг. Савин («Горький»), доиг. Перич (?), доиг. Данилов (?), л. Заступов («Енисей»), л. Ерёмин («Газпром-Югра»)
|диаг. Машулович («Падуя», Италия), л. Янутов («Енисей»), св. Савостьянов («Динская-РЦСП»), диаг. Авдоченко («Динамо-ЛО»), бл. Борило («Тюмень»), доиг. Коротаев (МГТУ), доиг. Никитин («Горький»), доиг. Паламар («Волжанин»), л. Аршинов («Нова-2»)
|«Факел Ямал»
|св. Ма'а («Галатасарай», Турция), диаг. Романо («Варшава», Польша), диаг. Морозов («Оренбуржье»), доиг. Капранов («Зенит-Казань», аренда), л. Кротков («Зенит»), л. Андреев («Динамо-ЛО»)
|св. Ушков («Факел-2»), св. Иванов («Факел-2»), диаг. Юринский («Тюмень»), бл. Берёзко («Динамо-ЛО-2»), доиг. Енин («Зенит-Казань», аренда), доиг. Быстров («Факел-2»), л. Казаринов («Факел-2»)
|«Газпром-Югра»
|св. Костадинов («Енисей»), диаг. Литвинов (?), бл. Ткачёв (?), доиг. Костадинов («Локомотив», из аренды), доиг. Бобров («Тюмень»), доиг. Куклинский («Арис», Греция), л. Нагаец («Кузбасс»), л. Виншевецкий (?)
|св. Иванов («Тюмень»), св. Зинков («Белогорье-2»), диаг. Галота («Энергия», Беларусь), доиг. Бобров («Ярославич»), бл. Москалёв («Самотлор»), доиг. Панов («Тюмень»), доиг. Мушенко («Самотлор»), л. Ерёмин («Нова»)
|«Динамо-Урал»
|св. Чекмизов («Динамо-Челябинск»), бл. Якутин (?), доиг. Енин («Зенит-Казань», из аренды), л. Брагин (?)
|доиг. Сурмачевский («Зенит-Казань»), св. Тисевич («Зенит»), бл. Ананьев («Зенит»), л. Лазуко («Шахтёр», Беларусь)
|«Горький»
|диаг. Колмаков (?), бл. Щербаков (?), бл. Агапов («Волжанин»), доиг. Никитин («Нова»), доиг. Масько («Борисов», Беларусь), л. Ищенко («Динамо-ЛО»)
|бл. Каюмов («Динамо»), доиг. Савин («Нова»), доиг. Дмитриев («Динамо-ЛО»), л. Каштанов («Кузбасс»), диаг. Каравашкин («Горький-2»), бл. Прытков («Горький-2»)
|«Оренбуржье»
|св. Рукавишников («ПАОК», Греция), диаг. Хлякин («Зенит-Казань», из аренды), диаг. Рахматуллин (?), бл. Кулыгин (?), доиг. Павлов (?), л. Давлетшин («Самотлор»)
|тр. Брджович («Раднички», Сербия), св. Свентицкис («Ярославич»), диаг. Морозов («Факел»), диаг. Зубов («Нова»), бл. Рудич («Црвена Звезда», Сербия), доиг. Антонов (МГТУ), л. Лаптев («Ярославич»)
|«Ярославич»
|св. Кураш (?), св. Свентицкис («Оренбуржье»), диаг. Гуцуляк (?), диаг. Мельянац (?), бл. Куликов (?), доиг. Насри («Хиросима», Япония), доиг. Бобров («Газпром-Югра»), доиг. Хрусталёв (?), доиг. Шустров (?), л. Лаптев («Оренбуржье»)
|диаг. Папазов («Аль-Ахли», Катар), диаг. Делавари («Ардакан», Иран), св. Терентьев («Нова»), св. Ожиганов («Локомотив»), бл. Гетман (МГТУ), доиг. Пискарев («Кузбасс»)
доиг. Абдолхамиди («Ардакан», Иран), доиг. Феоктистов («Зенит-Казань»), л. Смородинов («Ярославич-2»), л. Иванов (ЦСКА)
|«Кузбасс»
|св. Кузнецов (?), св. Хисматуллин («Самотлор»), диаг. Сиденко («Зенит»), диаг. Супрунов («Енисей»), бл. Фиаль (?), доиг. Пискарев («Ярославич»), л. Каштанов («Горький»)
|диаг. Мухлиас («Ныса», Польша), диаг. Яковлев («Замалек», Египет), бл. Филиппов (МГТУ), доиг. Павлович («Аль-Айн», ОАЭ), св. Томм («Тюмень»), л. Нагаев («Газпром-Югра»)
|МГТУ
|св. Жось («Каламата», Греция), бл. Гетман («Ярославич»), бл. Филиппов («Кузбасс»), доиг. Коротаев («Нова»), доиг. Антонов («Оренбуржье»), доиг. Котов (?)
|диаг. Манжосов («Самотлор»), бл. Писарев («Академия-Казань»), доиг. Моторыгин («Динская-РЦСП»)