Таблица трансферов женской Суперлиги. Москва и Казань собирают силы для новой битвы!

Следим за главными переходами перед сезоном-2026/2027. Трансферы Юлии Бровкиной и других звёзд чемпионата России.

Клубы женской волейбольной Суперлиги уже начинают выходить из отпуска и готовиться к сезону-2026/2027. Комплектование составов идёт полным ходом, и заметных изменений немало. Чтобы за новостями было удобнее следить, мы собрали таблицу со всеми трансферами текущего межсезонья.

Лидеры активно укрепляют составы в преддверии новой битвы за чемпионство. «Динамо-Ак Барс», например, смогло не только сохранить свою бомбардирскую мощь в лице доминиканок Гайлы Гонсалес и Брайелин Мартинес, но и усилиться, подписав белорусскую доигровщицу Анну Давыскибу.

Московское «Динамо» понесло серьёзные потери, лишившись главного бомбардира Ирины Капустиной, опытного либеро Анны Подкопаевой и даже своего капитана Наталии Гончаровой, которая решила взять паузу в карьере. Зато столичная команда оформила самый громкий переход лета — заманила к себе Юлию Бровкину.

Перестановки происходят не только в составах, но и среди тренеров. Например, «Корабелка», сохранив костяк игроков, не смогла удержать главного тренера. Светлана Сафронова вернулась к работе с молодёжью в «Корабелке-2». На её место из мужской Суперлиги пришёл Александр Климкин, который до этого лета не имел опыта работы с женскими коллективами.

Трансферы в женском волейболе. Суперлига, сезон-2026/2027