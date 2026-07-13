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Трансферы в женском волейболе, Суперлига-2026/2027: таблица переходов, куда перешли Бровкина, Зайцева, Лазарева и другие

Таблица трансферов женской Суперлиги. Москва и Казань собирают силы для новой битвы!
Елена Коваленко
Трансферы в женском волейболе
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Следим за главными переходами перед сезоном-2026/2027. Трансферы Юлии Бровкиной и других звёзд чемпионата России.

Клубы женской волейбольной Суперлиги уже начинают выходить из отпуска и готовиться к сезону-2026/2027. Комплектование составов идёт полным ходом, и заметных изменений немало. Чтобы за новостями было удобнее следить, мы собрали таблицу со всеми трансферами текущего межсезонья.

Лидеры активно укрепляют составы в преддверии новой битвы за чемпионство. «Динамо-Ак Барс», например, смогло не только сохранить свою бомбардирскую мощь в лице доминиканок Гайлы Гонсалес и Брайелин Мартинес, но и усилиться, подписав белорусскую доигровщицу Анну Давыскибу.

Самые яркие трансферы весенней кампании:
Топ-10 трансферов в женском волейболе. Важные перестановки в российской Суперлиге
Топ-10 трансферов в женском волейболе. Важные перестановки в российской Суперлиге

Московское «Динамо» понесло серьёзные потери, лишившись главного бомбардира Ирины Капустиной, опытного либеро Анны Подкопаевой и даже своего капитана Наталии Гончаровой, которая решила взять паузу в карьере. Зато столичная команда оформила самый громкий переход лета — заманила к себе Юлию Бровкину.

Перестановки происходят не только в составах, но и среди тренеров. Например, «Корабелка», сохранив костяк игроков, не смогла удержать главного тренера. Светлана Сафронова вернулась к работе с молодёжью в «Корабелке-2». На её место из мужской Суперлиги пришёл Александр Климкин, который до этого лета не имел опыта работы с женскими коллективами.

Трансферы в женском волейболе. Суперлига, сезон-2026/2027

КомандаУшлиПришли
«Динамо-Ак Барс»диаг. Столбова («Динамо» Москва), доиг. Ковалёва («Динамо» Москва), бл. Енина («Динамо» Москва), бл. Королёва (пауза), бл. Карполь (?)диаг. Кудряшова («Динамо-Метар»), бл. Малыгина («Ленинградка»), бл. Зайцева («Локомотив»), доиг. Давыскиба («Монвизо», Италия), доиг. Трофимова («Минчанка»)
«Заречье-Одинцово»диаг. Максимова («Енисей»), бл. Соболева («Ленинградка»), бл. Бровкина («Динамо» Москва), л. Масалёва («Динамо» Москва)бл. А. Лазарева («Динамо» Москва), бл. Манжосова («Динамо» Москва), доиг. Купряшкина («Динамо» Москва), л. Перова («Ленинградка»)
«Динамо» Москвасв. Смеленко (декрет), св. Солодова («Москвичка-МВА»), бл. Пушина («Протон»), бл. А. Лазарева («Заречье-Одинцово»), бл. Манжосова («Заречье-Одинцово»), доиг. Купряшкина («Заречье-Одинцово»), доиг. Капустина («Локомотив»)
доиг. Акопова (?), л. Подкопаева («Динамо» Краснодар), диаг. Гончарова (пауза)		диаг. Столбова («Динамо-Ак Барс»), бл. Енина («Динамо-Ак Барс»), бл. Бровкина («Заречье-Одинцово»), бл. Юникова («Динамо-Метар»), доиг. Ковалёва («Динамо-Ак Барс»), доиг. Св. Гатина («Зерен», Турция), л. Масалёва («Заречье-Одинцово»), св. Егоровцева («Северянка»)
«Уралочка-НТМК»св. Хлебникова («Локомотив»), диаг. Павлова («Протон»), доиг. Ваганова («Гёзтепе», Турция), доиг. Зверева («Жетысу», Казахстан), бл. Фитисова («Корабелка»)св. Каримова («Заречье-2»), доиг. Цветкович («Тент», Сербия), доиг. Макарова («Динамо-Ак Барс-УОР»), диаг. Фалей («Минчанка»)
«Ленинградка»бл. Малыгина («Динамо-Ак Барс»), бл. Попович («Эвэйтинг Финал», США), доиг. Харлова («Северянка»), доиг. Юрьева («Омичка»), л. Перова («Заречье-Одинцово»), диаг. Гарелик (завершила карьеру), доиг. Рубантр. Гилязутдинов (б/к), бл. Соболева («Заречье-Одинцово»), бл. Любушкина («Локомотив»), доиг. Богданова («Динамо» Владивосток), доиг. Геращенкова («Протон»), л. Лялина («Омичка»), л. Шубина («Динамо» Краснодар)
«Локомотив»св. Дмитриева (декрет), св. Е. Лазарева (?), бл. Любушкина («Ленинградка»), бл. Зайцева («Динамо-Ак Барс»), доиг. Пипунырова («Зерен», Турция)св. Хлебникова («Уралочка»), доиг. Капустина («Динамо» Москва), доиг. Тинникова («Минчанка»), бл. Карасёва («Локомотив-2»), бл. Купреева («Локомотив-2»)
«Корабелка»тр. Сафронова («Корабелка-2»), св. Сарапова («Амурские тигрицы»), бл. Пальшина («Енисей»), доиг. Артюхина (?), доиг. Иванович («Вакифбанк», Турция)тр. Климкин (МВК «Динамо-ЛО»), св. Миркович («Куаныш», Казахстан), диаг. Халецкая («Минас», Бразилия), бл. Фитисова («Уралочка»)
«Тулица»св. Распутная (?), диаг. Лебёдкина («Гёзтепе», Турция), диаг. Пальма («Миринос», Турция), доиг. Симонова («Динамо-Метар»), бл. Прасолова («Гёзтепе», Турция)
бл. Багрянцева («Динамо-Анапа»), л. Станкевичуте (?)		св. Сычёва («Минчанка»), диаг. Малых (б/к), бл. Вучкова («Протон»), доиг. Котенёва («Уралочка-2»), диаг. Турчина («Минчанка»), л. Шварц («Сахалин»), бл. Тулинова («Тулица-2»)
«Протон»св. Кобзарь («Вегас», США), св. Оликова (?), доиг. Геращенкова («Ленинградка»), бл. Вучкова («Тулица»), л. Трофименко (?)св. Богачёва («Уфимочка»), св. Имашева (б/к), диаг. Павлова («Уралочка-НТМК»), доиг. Светник («Волеро», Франция), доиг. Лубенченко («Динамо» Владивосток), бл. Пушина («Динамо» Москва), л. Сорокина («Уфимочка»)
«Омичка»св. Бесман («Минчанка»), диаг. Воситова (?), доиг. Крук («Берел», Казахстан), доиг. Кроткова (?), доиг. Церковная (?), л. Лялина («Ленинградка»), диаг. Воситова («Минчанка»), доиг. Церковная («Минчанка»)диаг. Писаревская («Северянка»), доиг. Юрьева («Ленинградка»), св. Подскальная («Муром»), л. Хлынковская («Северянка»), доиг. Дробченко («Омичка-2»)
«Динамо» Краснодарбл. Р. Гончарова (?), доиг. Симоненко (пауза), доиг. Лабзина («Динамо-Анапа»), л. Шубина («Ленинградка»)диаг. Диких («Динамо-Метар»), л. Подкопаева («Динамо» Москва), бл. Юлия Храбрая (декрет)
«Динамо-Метар»диаг. Диких («Динамо» Краснодар), диаг. Кудряшова («Динамо-Ак Барс»), бл. Юникова («Динамо» Москва), доиг. Емелина (?)диаг. Борисова («Енисей»), доиг. Симонова («Тулица»), диаг. Иванкина («Динамо-Метар-2»), бл. Валкирная («Динамо-Метар-2»)
«Минчанка»св. Сычёва («Тулица»), диаг. Турчина («Тулица»), диаг. Наварро («Северянка»), доиг. Тинникова («Локомотив»), доиг. Трофимова («Динамо-Ак Барс»), бл. Чередникова (?), бл. Бурак (?), доиг. Фалей (?)св. Бесман («Омичка»), доиг. Казецкая («Ерегли» Турция), доиг. Глинская («Минчанка-2»)
диаг. Агаркова («Муром»), бл. Савчук («Коммунальник-Могилёв»), бл. Владыко (пауза), диаг. Воситова («Омичка»), доиг. Церковная («Омичка»)
«Енисей»тр. Вахрушев (?), св. Асташева («Гёзтепе», Турция), св. Кондрашова (?), диаг. Борисова («Динамо-Метар»), бл. Кирилюк (?), доиг. Костина (?)тр. Праклячич («Капошвар», Венгрия), св. Богомолова («Сахалин»), бл. Пальшина («Корабелка»), диаг. Максимова («Заречье-Одинцово»)
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