Таблица трансферов женской Суперлиги. Москва и Казань собирают силы для новой битвы!

Клубы женской волейбольной Суперлиги уже начинают выходить из отпуска и готовиться к сезону-2026/2027. Комплектование составов идёт полным ходом, и заметных изменений немало. Чтобы за новостями было удобнее следить, мы собрали таблицу со всеми трансферами текущего межсезонья.
Лидеры активно укрепляют составы в преддверии новой битвы за чемпионство. «Динамо-Ак Барс», например, смогло не только сохранить свою бомбардирскую мощь в лице доминиканок Гайлы Гонсалес и Брайелин Мартинес, но и усилиться, подписав белорусскую доигровщицу Анну Давыскибу.
Московское «Динамо» понесло серьёзные потери, лишившись главного бомбардира Ирины Капустиной, опытного либеро Анны Подкопаевой и даже своего капитана Наталии Гончаровой, которая решила взять паузу в карьере. Зато столичная команда оформила самый громкий переход лета — заманила к себе Юлию Бровкину.
Перестановки происходят не только в составах, но и среди тренеров. Например, «Корабелка», сохранив костяк игроков, не смогла удержать главного тренера. Светлана Сафронова вернулась к работе с молодёжью в «Корабелке-2». На её место из мужской Суперлиги пришёл Александр Климкин, который до этого лета не имел опыта работы с женскими коллективами.
Трансферы в женском волейболе. Суперлига, сезон-2026/2027
|Команда
|Ушли
|Пришли
|«Динамо-Ак Барс»
|диаг. Столбова («Динамо» Москва), доиг. Ковалёва («Динамо» Москва), бл. Енина («Динамо» Москва), бл. Королёва (пауза), бл. Карполь (?)
|диаг. Кудряшова («Динамо-Метар»), бл. Малыгина («Ленинградка»), бл. Зайцева («Локомотив»), доиг. Давыскиба («Монвизо», Италия), доиг. Трофимова («Минчанка»)
|«Заречье-Одинцово»
|диаг. Максимова («Енисей»), бл. Соболева («Ленинградка»), бл. Бровкина («Динамо» Москва), л. Масалёва («Динамо» Москва)
|бл. А. Лазарева («Динамо» Москва), бл. Манжосова («Динамо» Москва), доиг. Купряшкина («Динамо» Москва), л. Перова («Ленинградка»)
|«Динамо» Москва
|св. Смеленко (декрет), св. Солодова («Москвичка-МВА»), бл. Пушина («Протон»), бл. А. Лазарева («Заречье-Одинцово»), бл. Манжосова («Заречье-Одинцово»), доиг. Купряшкина («Заречье-Одинцово»), доиг. Капустина («Локомотив»)
доиг. Акопова (?), л. Подкопаева («Динамо» Краснодар), диаг. Гончарова (пауза)
|диаг. Столбова («Динамо-Ак Барс»), бл. Енина («Динамо-Ак Барс»), бл. Бровкина («Заречье-Одинцово»), бл. Юникова («Динамо-Метар»), доиг. Ковалёва («Динамо-Ак Барс»), доиг. Св. Гатина («Зерен», Турция), л. Масалёва («Заречье-Одинцово»), св. Егоровцева («Северянка»)
|«Уралочка-НТМК»
|св. Хлебникова («Локомотив»), диаг. Павлова («Протон»), доиг. Ваганова («Гёзтепе», Турция), доиг. Зверева («Жетысу», Казахстан), бл. Фитисова («Корабелка»)
|св. Каримова («Заречье-2»), доиг. Цветкович («Тент», Сербия), доиг. Макарова («Динамо-Ак Барс-УОР»), диаг. Фалей («Минчанка»)
|«Ленинградка»
|бл. Малыгина («Динамо-Ак Барс»), бл. Попович («Эвэйтинг Финал», США), доиг. Харлова («Северянка»), доиг. Юрьева («Омичка»), л. Перова («Заречье-Одинцово»), диаг. Гарелик (завершила карьеру), доиг. Рубан
|тр. Гилязутдинов (б/к), бл. Соболева («Заречье-Одинцово»), бл. Любушкина («Локомотив»), доиг. Богданова («Динамо» Владивосток), доиг. Геращенкова («Протон»), л. Лялина («Омичка»), л. Шубина («Динамо» Краснодар)
|«Локомотив»
|св. Дмитриева (декрет), св. Е. Лазарева (?), бл. Любушкина («Ленинградка»), бл. Зайцева («Динамо-Ак Барс»), доиг. Пипунырова («Зерен», Турция)
|св. Хлебникова («Уралочка»), доиг. Капустина («Динамо» Москва), доиг. Тинникова («Минчанка»), бл. Карасёва («Локомотив-2»), бл. Купреева («Локомотив-2»)
|«Корабелка»
|тр. Сафронова («Корабелка-2»), св. Сарапова («Амурские тигрицы»), бл. Пальшина («Енисей»), доиг. Артюхина (?), доиг. Иванович («Вакифбанк», Турция)
|тр. Климкин (МВК «Динамо-ЛО»), св. Миркович («Куаныш», Казахстан), диаг. Халецкая («Минас», Бразилия), бл. Фитисова («Уралочка»)
|«Тулица»
|св. Распутная (?), диаг. Лебёдкина («Гёзтепе», Турция), диаг. Пальма («Миринос», Турция), доиг. Симонова («Динамо-Метар»), бл. Прасолова («Гёзтепе», Турция)
бл. Багрянцева («Динамо-Анапа»), л. Станкевичуте (?)
|св. Сычёва («Минчанка»), диаг. Малых (б/к), бл. Вучкова («Протон»), доиг. Котенёва («Уралочка-2»), диаг. Турчина («Минчанка»), л. Шварц («Сахалин»), бл. Тулинова («Тулица-2»)
|«Протон»
|св. Кобзарь («Вегас», США), св. Оликова (?), доиг. Геращенкова («Ленинградка»), бл. Вучкова («Тулица»), л. Трофименко (?)
|св. Богачёва («Уфимочка»), св. Имашева (б/к), диаг. Павлова («Уралочка-НТМК»), доиг. Светник («Волеро», Франция), доиг. Лубенченко («Динамо» Владивосток), бл. Пушина («Динамо» Москва), л. Сорокина («Уфимочка»)
|«Омичка»
|св. Бесман («Минчанка»), диаг. Воситова (?), доиг. Крук («Берел», Казахстан), доиг. Кроткова (?), доиг. Церковная (?), л. Лялина («Ленинградка»), диаг. Воситова («Минчанка»), доиг. Церковная («Минчанка»)
|диаг. Писаревская («Северянка»), доиг. Юрьева («Ленинградка»), св. Подскальная («Муром»), л. Хлынковская («Северянка»), доиг. Дробченко («Омичка-2»)
|«Динамо» Краснодар
|бл. Р. Гончарова (?), доиг. Симоненко (пауза), доиг. Лабзина («Динамо-Анапа»), л. Шубина («Ленинградка»)
|диаг. Диких («Динамо-Метар»), л. Подкопаева («Динамо» Москва), бл. Юлия Храбрая (декрет)
|«Динамо-Метар»
|диаг. Диких («Динамо» Краснодар), диаг. Кудряшова («Динамо-Ак Барс»), бл. Юникова («Динамо» Москва), доиг. Емелина (?)
|диаг. Борисова («Енисей»), доиг. Симонова («Тулица»), диаг. Иванкина («Динамо-Метар-2»), бл. Валкирная («Динамо-Метар-2»)
|«Минчанка»
|св. Сычёва («Тулица»), диаг. Турчина («Тулица»), диаг. Наварро («Северянка»), доиг. Тинникова («Локомотив»), доиг. Трофимова («Динамо-Ак Барс»), бл. Чередникова (?), бл. Бурак (?), доиг. Фалей (?)
|св. Бесман («Омичка»), доиг. Казецкая («Ерегли» Турция), доиг. Глинская («Минчанка-2»)
диаг. Агаркова («Муром»), бл. Савчук («Коммунальник-Могилёв»), бл. Владыко (пауза), диаг. Воситова («Омичка»), доиг. Церковная («Омичка»)
|«Енисей»
|тр. Вахрушев (?), св. Асташева («Гёзтепе», Турция), св. Кондрашова (?), диаг. Борисова («Динамо-Метар»), бл. Кирилюк (?), доиг. Костина (?)
|тр. Праклячич («Капошвар», Венгрия), св. Богомолова («Сахалин»), бл. Пальшина («Корабелка»), диаг. Максимова («Заречье-Одинцово»)