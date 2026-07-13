Неожиданности в женской Лиге наций: Канада — впервые в финале, а Польша вылетела!

Определились все участники финального этапа. Кто же будет бороться за медали?

В женской волейбольной Лиге наций завершился предварительный этап: после трёх игровых недель определилась восьмёрка сильнейших сборных, которая и продолжит борьбу за медали в финальной стадии розыгрыша.

Заключительная часть группового раунда проходила в Белграде (Сербия), Гонконге (Китай) и Осаке (Япония), и завершилась просто сенсационно! Сборная Канады впервые смогла пробиться в финальную часть турнира, в то время как неизменный призёр последних лет Польша осталась за чертой плей-офф.

Участники финала Лиги наций – 2026:



1. США

2. Италия

3. Бразилия

4. Турция

5. Канада

6. Япония

7. Нидерланды

8. Китай (как организатор).

Предварительный раунд Лиги наций — 2026 получился весьма непредсказуемым, особенно по сравнению с тем, что было в прошлом году. Тогда участники финального этапа были определены задолго до последнего тура, а сейчас борьба шла до конца: кто-то сражался за попадание в первую восьмёрку, а кто-то цеплялся за то, чтобы сохранить прописку в турнире.

Рассказываем о главных интригах по порядку.

Кто был фаворитом?

Ещё до начала розыгрыша вырисовывался чёткий квартет сильнейших, который должен безоговорочно проходить в финальную стадию. Там были Италия с её феноменальной серией побед, Бразилия и Турция как главные преследователи лидера и Польша – команда, которая три года подряд забирала бронзовые награды этого турнира.

Однако уже первая неделя преподнесла сюрпризы: Бразилия и Япония безоговорочно захватили лидерство, оставив «Скуадра адзурра» довольствоваться лишь третьим местом. Итальянки в ходе экспериментов с составом прервали свою фантастическую серию, остановившись на отметке в 39 выигранных матчей. Поспособствовали этому именно бразильянки – главные конкурентки итальянок в последних турнирах.

Бразилия и Япония продолжили своё уверенное шествие и на втором этапе. Споткнулись сборные лишь под конец игровой недели, причём на сборных, которые боролись за выживание в турнире. Но самое интересное началось во время заключительного раунде в Осаке. Южноамериканки отлично начали: обыграли тех же японок, затем раскатали Польшу. А потом неожиданно уступили Таиланду, которому не проигрывали семь лет. После чего не смогли собраться на последний матч с США, плюс ещё в этой игре травму получила лучшая блокирующая турнира Жулия Кудиесс. И на фоне травмированных Тайнары и Габи это просто катастрофическая потеря перед финалом.

Битва на морально-волевых

Что касается Японии, то после первого места на первой неделе команде Ферхата Акбаша пришлось бороться за то, чтобы остаться в заветной восьмёрке. И с этой задачей не без доли везения сборная Страны восходящего солнца справилась, переиграв в решающем матче Польшу.

Женская сборная Японии по волейболу Фото: Yuan Tian/NurPhoto via Getty Images

Сборная Турции, можно сказать, тоже прошла предварительный раунд на морально-волевых. Подопечные Даниэле Сантарелли на протяжении всего группового этапа боролись не столько с соперниками, сколько с травмами. Благо в составе турецкой команды нашлась Мелисса Варгас, которая затащила Турцию с 10-го места первой недели на вполне комфортное четвёртое.

А вот Польша, которая уверенно держалась в середняках практически весь групповой этап, на третьей неделе просто рассыпалась. Хотя стоит признать, что в Осаке собралась группа смерти: сразу четыре команды из топ-5 мирового рейтинга: США, Бразилия, Турция и Польша. Польские волейболистки справились лишь с турчанками. А в принципиальном матче с Японией за попадание в плей-офф команда Стефано Лаварини потерпела обидное поражение: вела 2:0, но уступила, отдав и последний сет, и матч, и последнюю путёвку в финальную восьмёрку.

А кто же лидер?

США и Италия – вот две сборные, которые стабильно держались в тройке. Американки, перехватив лидерство после второй недели смогли его удержать, выиграв предварительный этап турнира в четвёртый раз. Итальянки даже после двух недель экспериментов с составом были в топ-3. а с возвращением всех лидеров поднялись на вторую строчку.

А кто смог действительно удивить, так это сборная Канады. Команда впервые в своей истории вышла в финальный раунд. И действительно, подопечные Джованни Гвидетти в этом розыгрыше выглядели на удивление хорошо. Начали с сенсационной победы над сборной США, продолжили победами над командами Китая, Турции и Польши и даже дали бой Италии. Неудивительно, что именно канадка Кира Ван Рик взяла сразу две индивидуальные награды.

Кто вылетел?

Турнир покидает команда Болгарии. Судьба болгарских волейболисток определилась за день до окончания группового этапа. Команда финишировала с двумя победами в 12 встречах. Вылета чудом удалось избежать Таиланду (после сенсационной победы над Бразилией), а также Доминиканской Республике, Украине и Франции. Для Болгарии это будет уже третье понижение в истории Лиги наций. Девушкам не привыкать падать и подниматься.

Лучшие игроки

Ещё одно новшество Лиги наций: начиная с этого сезона традиционная символическая сборная больше не будет определяться по итогам финала. Единственной наградой, которая останется по итогам решающего этапа розыгрыша, будет звание MVP.

Индивидуальные награды по итогам предварительного этапа



Лучший бомбардир — Кира Ван Рик (Канада).

Лучшая нападающая — Кира Ван Рик.

Лучшая подающая — Екатерина Антропова (Италия).

Лучшая блокирующая — Жулия Кудиесс (Бразилия).

Лучшая связующая — Дарья Шаргородская (Украина).

Лучшая защитница — Жюльетт Желен (Франция).

Лучшая принимающая — Бояна Гочанин (Сербия).

Каждая волейболистка получила денежную премию в размере $ 10 000.

Кто сыграет в четвертьфинале Лиги наций?

Финальные матчи Лиги наций команды проведут в китайской провинции Макао с 22 по 26 июля. Турнир пройдёт по системе плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом: