Кого заменит Россия? Кто выйдет в финал? Главные интриги третьей недели мужской Лиги наций

В мужской волейбольной Лиге наций впереди третья игровая неделя. Она станет определяющей для многих команд. Пока только сборная Китая на правах хозяина финального этапа может экспериментировать, ведь место в топ-8 у неё никто не заберёт. Остальным придётся решать свои задачи. Кто-то постарается забраться повыше, чтобы получить сетку попроще, кто-то будет сражаться за билет в Нинбо, а аутсайдеры станут бороться за сохранение прописки в элите. Сборная России уже готова заменить слабейшую сборную по итогам предварительного этапа, которая определится в выходные.

Разбираемся в главных интригах предстоящих матчей.

Проиграет ли Япония?

Сборная Японии – единственная команда, которая прошла две первые недели без поражений. Легко команде Лорана Тийи не было: четыре встречи завершились в пяти партиях. Но это говорит и о характере японской команды, которая в решающие моменты была чуть сильнее соперников. Ну а её безоговорочным лидером стал доигровщик Ран Такахаси, который получил звание MVP второй недели турнира.

Ран Такахаси Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Третью неделю японцы проведут дома, в Осаке. Это хорошее подспорье для того, чтобы попробовать пройти весь предварительный этап без поражений. Из грозных соперников — только сборная Италии. А Канада, Бельгия и Аргентина точно выглядят слабее. Однако захочет ли Тийи любой ценой побеждать или будет активно ротировать состав в преддверии очень вероятного плей-офф?

Кто попадёт в плей-офф?

За место в топ-8 (точнее, в топ-7) разгорается ожесточённая борьба. Последнее проходное место – седьмое, потому что Китай занимает предпоследнюю позицию и, вероятно, будет желанным соперником для всех на финальной стадии. Спокойны за своё место в плей-офф могут быть, пожалуй, только Япония, США, Польша и Словения. Первые идут без поражений, у остальных – по шесть побед. Более того, американцы играют дома, а поляки усилились парой доигровщиков Семенюк – Форналь. Свои пару побед они одержат. У словенцев же хороший календарь – Германия, Иран, Турция и Сербия.

Получается, что остаётся три путёвки. И на них претендуют сразу восемь команд. По пять побед у Украины, Италии, Турции, Болгарии и Бразилии, по четыре – у Германии, Сербии и Франции. Интрига запредельная!

Если анализировать календарь, то, пожалуй, попроще будет украинцам, итальянцам, туркам, немцам и сербам. У итальянцев из топ-соперников только Япония, а остальные четыре сборные играют между собой в Белграде. Сложнее всего будет болгарам, бразильцам и французам — они играют в Чикаго, где в числе их соперников будут также США и Польша.

Спасётся ли Франция?

Сборная Франции на первых двух этапах смотрелась довольно тяжело. Хотя в составе действующих олимпийских чемпионов были и Антуан Бризар, и Стефан Буайе, и Тревор Клевено. Вторая неделя и вовсе была домашней. Но прямо сейчас команда Андреа Джани лишь на 12-й позиции с балансом побед и поражений 4-4. А тут ещё травму получил Клевено, и третья неделя пройдёт без него. Зато будет Тео Фор – в диагонали теперь большая конкуренция.

Тревор Клевено Фото: NurPhoto via Getty Images

Однако главная проблема Франции — календарь. Ей предстоит сыграть в Чикаго, а в соперниках — Бразилия, Китай, Польша и Болгария. Чтобы думать о попадании в финал, нужно выигрывать хотя бы три матча. Это задачка со звёздочкой.

Кто вылетит?

Если говорить о командах, которые уже точно не вылетят, но и в плей-офф не попадут, то это сборная Бельгии (три победы – гарантия сохранения прописки на 99,9%), а ещё близки к этому и Аргентина с Ираном (по две победы).

А в реальной зоне риска — Куба, которая пока проиграла все встречи, и Канада, у которой только одна победа. Кубинцы на вторую неделю привезли своих лидеров, но те были явно не в лучшей форме, да ещё и страшную травму получил Хавьер Консепсьон. Сейчас у команды Хесуса Круса было время, чтобы подтянуть кондиции. Календарь рабочий – помимо встречи с Италией, есть матчи с Аргентиной и Бельгией, а также лобовой стык с Канадой. Кажется, здесь всё и будет решаться.

Канадцы пока тоже разочаровывают. Они собрали лучшие силы на домашний этап, но выиграли там только один матч. Потом Стивен Маар и Эрик Липпки отправились отдыхать, а омолодившийся состав ничего не смог зацепить в Любляне. К третьей неделе появился Артур Шварц в диагонали, но в целом североамериканцы подвисли. Соперники по третьей неделе – Аргентина, Куба, Япония и Бельгия. Если обыграют прямых конкурентов – останутся в Лиге наций. Если нет – сборная России уже готова их заменить.