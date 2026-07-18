Канада вылетает из мужской Лиги наций. Сборная России готовится занять её место?

Когда в Москве было раннее утро субботы, 18 июля, в Осаке, Япония, в рамках мужской Лиги наций встретились сборные Кубы и Канады. Казалось бы, проходной матч. Но с точки зрения турнирного значения он оказался едва ли не центральной встречей игрового дня. Ведь это был, по сути, стык за место в турнире на следующий год. А это важно и для сборной России, ведь именно наша команда в 2027 году должна заменить вылетевшую сборную.

Куба победила со счётом 3:0. Получается, вылетела Канада.

Канада проиграла семь тай-брейков

Перед стартом турнира предсказать вылет Канады из элиты было сложно. Это крепкий середняк мирового волейбола. Высоко не взлетает, но и низко не опускается, держит уровень. Казалось, что так будет и на этот раз. Тем более что первая же игровая неделя проходила в Оттаве. И на этот этап в сборную вернулись два лидера – доигровщики Стивен Маар и Эрик Липпки. Однако уже здесь зазвучали тревожные звоночки – лишь одна победа и три поражения с одинаковым счётом 2:3.

На следующие две недели Маар и Липпки не поехали, но всё равно состав команды оставался вполне боеспособным. Смотрелись канадцы достойно, однако выиграть никак не могли. Апофеозом стали два стартовых матча третьей недели. Во встречах с Аргентиной и Японией «кленовые» умудрились дважды уступить с 2:0 по сетам. Причём во встрече с лидером Лиги наций они ещё и вели 22:19 в третьей партии. Всего же за 11 сыгранных на данный момент матчей у Канады семь поражений на тай-брейках. Это уже не случайность. Закономерность. Дэн Льюис выглядел очень экспрессивно, в тайм-аутах постоянно позволял себе нецензурные слова, но встряхнуть команду не мог. Психология прибивала Канаду с каждой новой проигранной концовкой.

Куба преобразилась в концовке

Долго казалось, что им всё сойдёт с рук, ведь в турнире была и сборная Кубы. На первую неделю эта команда привезла резерв, оказавшийся откровенно слабым. На второй подъехали лидеры, однако выглядели очень тяжело: по-прежнему не было ни одной победы. Кроме того, тяжелейшую травму получил блокирующий Хавьер Консепсьон, а уже на третьей неделе сломался ещё один центр — Вилсон.

Но за две недели между вторым и третьим этапом кубинцы хорошо поработали и стали вспоминать свою лучшую игру. Повезло и с календарём. Уверенная победа над немотивированной Бельгией, успех на тай-брейке с Аргентиной – и вот Куба уже впереди Канады.

По местам всё должна была расставить очная встреча. Канадцев поражение лишало всех шансов, у кубинцев варианты оставались, но нужно было бы на заказ обыгрывать мощную Италию и надеяться на осечки конкурентов.

Однако, кажется, к этой встрече груз поражений просто раздавил канадцев. Первую партию проиграли вчистую. Во второй вели 17:15, но провалили концовку. Дважды ошиблись в атаке и не справились с подачей связующего Тондике. В третьем сете смогли отыграться с 22:24, ушли на баланс, однако ни одного сетбола так и не получили. Точку поставила подача Марлона Янта. Куба осталась в элите, а Канада вылетела.

Сборная Кубы останется в Лиге наций Фото: volleyballworld.com

Китай — на дне, но в финале

Любопытно, что Канада занимает не последнее место, а предпоследнее. У сборной Китая со дна турнирной таблицы тоже одна победа, а по очкам у североамериканцев всё намного лучше – 10 против четырёх. Но кто оплачивает музыку, тот её и заказывает. Китай — хозяин финального этапа, поэтому играет предварительный раунд просто в своё удовольствие. Получается плохо, однако какая разница? Путёвка в финал уже есть!

Кстати, здесь канадцам тоже не повезло. В Лиге наций каждая команда играет по 12 матчей, то есть встречается не со всеми соперниками. Если бы Канаде достался матч с Китаем, скорее всего, она выиграла бы. Но этот соперник им не выпал. Так что встреча с Бельгией превращается в прощальную гастроль североамериканцев в Лиге наций.

Канаде нужно топить за Россию?

Впрочем, шансы остаться в элите у Канады есть. Дело в том, что по регламенту заменить эту сборную в турнире должна команда с наивысшим рейтингом. А после недавнего решения FIVB эта команда – сборная России.

Но есть политические нюансы, о которых известно всем. И один спортивный аргумент, который, пожалуй, стоит принять во внимание. Победитель Золотой Евролиги (это турнир для команд второго эшелона) – сборная Финляндии – рассчитывала на место в элите. Однако получилось так, что решение о возвращении России в мировой рейтинг было принято аккурат перед финалом, в котором финны обыграли Нидерланды.

На этом фоне появляются слухи, что Лигу наций могут расширить. В таком случае Канада, скорее всего, не вылетит, а пополнить турнир смогут и Россия, и Финляндия. Кажется, в таком раскладе по-спортивному остались бы довольны все. Да, примерный календарь этапов уже был сформирован, но внести изменения ещё не поздно.

Какое будет решение? FIVB придётся найти ответ на этот вопрос уже в ближайшее время.