15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
США — Болгария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Мужская волейбольная Лига наций — 2026, сборная Канады заняла последнее место и вылетела, заменит ли её Россия

Канада вылетает из мужской Лиги наций. Сборная России готовится занять её место?
Пётр Кондаков
Канада вылетает из мужской Лиги наций
Комментарии
FIVB к 2027 году предстоит принять принципиальное решение: порадовать россиян, финнов или вообще всех.

Когда в Москве было раннее утро субботы, 18 июля, в Осаке, Япония, в рамках мужской Лиги наций встретились сборные Кубы и Канады. Казалось бы, проходной матч. Но с точки зрения турнирного значения он оказался едва ли не центральной встречей игрового дня. Ведь это был, по сути, стык за место в турнире на следующий год. А это важно и для сборной России, ведь именно наша команда в 2027 году должна заменить вылетевшую сборную.

Куба победила со счётом 3:0. Получается, вылетела Канада.

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 07:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Куба
Канада: Варга - 15, Шварц - 11, Янг - 8, Гайма - 6, Хоу - 6, Эльгерт - 2, Эшенко, Херр, Сиксна, Хофер, Кентшински, Гринидж, Холландс, Пиклик
Куба: Лопес - 16, Эррера - 14, Вильсон - 9, Массо - 7, Атьес - 7, Тондике - 3, Гомес - 1, Гонсалес - 1, Карденас, Гарсия, Диас, Арречеа, Суарес

Канада проиграла семь тай-брейков

Перед стартом турнира предсказать вылет Канады из элиты было сложно. Это крепкий середняк мирового волейбола. Высоко не взлетает, но и низко не опускается, держит уровень. Казалось, что так будет и на этот раз. Тем более что первая же игровая неделя проходила в Оттаве. И на этот этап в сборную вернулись два лидера – доигровщики Стивен Маар и Эрик Липпки. Однако уже здесь зазвучали тревожные звоночки – лишь одна победа и три поражения с одинаковым счётом 2:3.

Турнирная таблица Лиги наций прямо сейчас

На следующие две недели Маар и Липпки не поехали, но всё равно состав команды оставался вполне боеспособным. Смотрелись канадцы достойно, однако выиграть никак не могли. Апофеозом стали два стартовых матча третьей недели. Во встречах с Аргентиной и Японией «кленовые» умудрились дважды уступить с 2:0 по сетам. Причём во встрече с лидером Лиги наций они ещё и вели 22:19 в третьей партии. Всего же за 11 сыгранных на данный момент матчей у Канады семь поражений на тай-брейках. Это уже не случайность. Закономерность. Дэн Льюис выглядел очень экспрессивно, в тайм-аутах постоянно позволял себе нецензурные слова, но встряхнуть команду не мог. Психология прибивала Канаду с каждой новой проигранной концовкой.

Куба преобразилась в концовке

Долго казалось, что им всё сойдёт с рук, ведь в турнире была и сборная Кубы. На первую неделю эта команда привезла резерв, оказавшийся откровенно слабым. На второй подъехали лидеры, однако выглядели очень тяжело: по-прежнему не было ни одной победы. Кроме того, тяжелейшую травму получил блокирующий Хавьер Консепсьон, а уже на третьей неделе сломался ещё один центр — Вилсон.

У Консепсьона открытый перелом:
Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций
Страшная травма, жара и рекорд. Чем запомнится вторая неделя мужской Лиги наций

Но за две недели между вторым и третьим этапом кубинцы хорошо поработали и стали вспоминать свою лучшую игру. Повезло и с календарём. Уверенная победа над немотивированной Бельгией, успех на тай-брейке с Аргентиной – и вот Куба уже впереди Канады.

По местам всё должна была расставить очная встреча. Канадцев поражение лишало всех шансов, у кубинцев варианты оставались, но нужно было бы на заказ обыгрывать мощную Италию и надеяться на осечки конкурентов.

Однако, кажется, к этой встрече груз поражений просто раздавил канадцев. Первую партию проиграли вчистую. Во второй вели 17:15, но провалили концовку. Дважды ошиблись в атаке и не справились с подачей связующего Тондике. В третьем сете смогли отыграться с 22:24, ушли на баланс, однако ни одного сетбола так и не получили. Точку поставила подача Марлона Янта. Куба осталась в элите, а Канада вылетела.

Сборная Кубы останется в Лиге наций

Сборная Кубы останется в Лиге наций

Фото: volleyballworld.com

Китай — на дне, но в финале

Любопытно, что Канада занимает не последнее место, а предпоследнее. У сборной Китая со дна турнирной таблицы тоже одна победа, а по очкам у североамериканцев всё намного лучше – 10 против четырёх. Но кто оплачивает музыку, тот её и заказывает. Китай — хозяин финального этапа, поэтому играет предварительный раунд просто в своё удовольствие. Получается плохо, однако какая разница? Путёвка в финал уже есть!

Кстати, здесь канадцам тоже не повезло. В Лиге наций каждая команда играет по 12 матчей, то есть встречается не со всеми соперниками. Если бы Канаде достался матч с Китаем, скорее всего, она выиграла бы. Но этот соперник им не выпал. Так что встреча с Бельгией превращается в прощальную гастроль североамериканцев в Лиге наций.

В Лиге наций немало удивительных сюжетов:
Удивительный рекорд в мужской Лиге наций. Аргентина набрала 50 очков, чтобы выиграть сет!
Удивительный рекорд в мужской Лиге наций. Аргентина набрала 50 очков, чтобы выиграть сет!

Канаде нужно топить за Россию?

Впрочем, шансы остаться в элите у Канады есть. Дело в том, что по регламенту заменить эту сборную в турнире должна команда с наивысшим рейтингом. А после недавнего решения FIVB эта команда – сборная России.

Но есть политические нюансы, о которых известно всем. И один спортивный аргумент, который, пожалуй, стоит принять во внимание. Победитель Золотой Евролиги (это турнир для команд второго эшелона) – сборная Финляндии – рассчитывала на место в элите. Однако получилось так, что решение о возвращении России в мировой рейтинг было принято аккурат перед финалом, в котором финны обыграли Нидерланды.

На этом фоне появляются слухи, что Лигу наций могут расширить. В таком случае Канада, скорее всего, не вылетит, а пополнить турнир смогут и Россия, и Финляндия. Кажется, в таком раскладе по-спортивному остались бы довольны все. Да, примерный календарь этапов уже был сформирован, но внести изменения ещё не поздно.

Какое будет решение? FIVB придётся найти ответ на этот вопрос уже в ближайшее время.

Расписание матчей мужской Лиги наций
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android