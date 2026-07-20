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Мужская волейбольная Лига наций — 2026, результаты матчей третьей недели, турнирная таблица, кто сыграет в финальном этапе

Провал фаворитов и рекорд Японии. Итоги предварительного этапа мужской Лиги наций – 2026
Пётр Кондаков
Мужская волейбольная Лига наций — 2026
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Бразилия и Франция не прошли в финальный этап, зато там будет сразу два дебютанта.

В мужской волейбольной Лиге наций завершился предварительный этап. Третья неделя оказалась жаркой, борьба на всех этажах турнирной таблицы продолжалась до последнего матча. В итоге мы узнали состав заветной восьмёрки, которая продолжит борьбу за победу. И здесь есть неожиданности!

Рассказываем о главных событиях последней игровой недели.

Турнирная таблица Лиги наций

«Вечный» рекорд Японии

Сборная Японии стала первой командой в истории Лиги наций, которая смогла пройти предварительный этап без поражений. 12 матчей – 12 побед – вот уникальное достижение команды Лорана Тийи, которое нельзя будет превзойти, пока формат Лиги наций не поменяется. Хотя на неделе в Осаке японцы вполне могли и проиграть. Сначала сыграли пять партий против Италии, а затем едва не уступили Канаде. Азиаты проигрывали 0:2 по сетам и 19:22 в третьей партии, однако переломили ход игры. Основным игрокам явно недоставало эмоций, но замены Тийи сыграли, голодные резервисты добились победы. И невольно стали соавторами вылета канадцев из элиты.

Лига наций (м) . Предварительный этап
16 июля 2026, четверг. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Канада
Япония: Оцука - 18, Мияура - 15, Томита - 14, Эбадедан-Дан - 12, Исикава - 7, Нисида - 6, Такахаси - 6, Онодэра - 5, Фукацу, Огава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро
Канада: Янг - 21, Хоу - 17, Кентшински - 16, Гайма - 10, Варга - 10, Эшенко - 3, Хофер - 3, Шварц - 2, Херр - 1, Эльгерт - 1, Сиксна, Шенхерр, Холландс, Пиклик

Бонус за победу на предварительном этапе у японцев – матч в 1/4 финала с Китаем. Эта команда выиграла всего один матч из 12, однако попала в финал на правах хозяев. У сборной Японии будет хорошая возможность спокойно вкатиться.

Провал Франции и Бразилии

Уже после двух игровых недель было понятно, что дела у Франции и Бразилии плохи, тем более что на третьей неделе они попали в самую сложную группу. Дальнейший ход событий только подтвердил опасения — и те, и другие впервые в истории не смогли пробиться в финал.

Сборная Франции

Сборная Франции

Фото: volleyballworld.com

С французов чуть меньше спроса, всё-таки в их рядах много молодёжи. Состав у Андреа Джани был боеспособный, местами команда смотрелась хорошо, но стабильности не хватило. А вот бразильцы после яркого старта откровенно завалили две недели. В Чикаго они победили Францию в очной встрече и сборную Китая в уже ничего не значащем матче. Этого оказалось мало.

Турция и Украина – в плей-офф

Перед последним игровым днём на две путёвки в финал претендовали три потенциальных дебютанта — Болгария, Турция и Украина. Первым двум достаточно было выиграть свои матчи, украинцам же нужно было не просто победить самим, а дождаться осечки кого-то из конкурентов.

Турки со своей задачей справились первыми — обыграли Иран 3:1. Следом Украина дожала сборную Германии. Всё решалось во встрече между Болгарией и Францией. И здесь болгарам просто не хватило сил. Расписание у них на финише было убийственное – три матча за три дня, причём в последние 24 часа им на заказ им нужно было обыграть США и Францию. С хозяевами этапа справились, однако оставили там все силы. Ну а французы не стали поддаваться: очки в мировой рейтинг лишними не будут. Болгария же после крупного успеха на ЧМ-2025 пока не смогла закрепиться в статусе топ-команды.

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Куба преобразилась и спаслась

После двух недель сборная Кубы выглядела обречённой – ни одной победы и полная неготовность игроков. Но за время паузы удалось подтянуть кондиции и привести лидеров в чувство. В Осаке кубинцы феерили – три победы и достойное сопротивление в матче со сборной Италии. С таким уровнем волейбола они бы и в плей-офф не затерялись, однако включаться надо было раньше.

Главной для команды Хесуса Круса стала победа над Канадой — она позволила сохранить им прописку, а североамериканцев выбила из Лиги наций. Канадцы установили антирекорд: проиграли все семь тай-брейков, до которых добрались. Теперь, будем надеяться, их заменит сборная России.

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Кто сыграет в финальном этапе?

По итогам предварительного раунда в финал пробились Япония, Польша, Словения, Италия, США, Турция и Украина. К ним добавится сборная Китая на правах хозяев. Матчи пройдут с 29 июля по 2 августа в Нинбо.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

  • Япония (1) — Китай (8);
  • Италия (4) — США (5);
  • Польша (2) — Украина (7):
  • Словения (3) — Турция (6).
Расписание плей-офф Лиги наций
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