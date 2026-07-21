Стартует финал женской волейбольной Лиги наций — 2026. Кто победит?

Сборные США и Италии выглядят сильнее остальных. Сможет ли кто-то ещё вмешаться в эту дуэль в решающих матчах?

Китайская провинция Макао – вот то место, где состоится развязка женской волейбольной Лиги наций – 2026. В «Финале восьми» сыграют лучшие сборные по итогам предварительного этапа. С 22 по 26 июля сильнейшие команды будут бороться за главный летний трофей. Победителям достанется не только приз, но и бонус к эмоциональной форме за месяц до старта чемпионата Европы.

А волейбольная история показывает, что за «Финалами восьми» Лиги наций, предваряющими крупные турниры, следить особенно интересно!

Каков формат «Финала восьми»?

Финальная часть турнира впервые за 15 лет вернулась в китайскую провинцию Макао на «Макао Ист Азиан Геймс Дом». Последний раз крупный женский турнир под эгидой FIVB Макао принимал в далёком уже 2011 году.

В финальном раунде выступят семь лучших команд предварительного этапа плюс сборная Китая, которая гарантировала себе место как организатор финала.

«Финал восьми» – это простой плей-офф на выбывание. В четвертьфинале первая команда в таблице предварительного этапа играет с восьмой, вторая – с седьмой и так далее. Как будут складываться финалы, можно посмотреть в турнирной сетке.

Состав участников финала Лиги наций

США. Италия. Бразилия. Турция. Канада. Нидерланды. Япония. Китай.

Расписание матчей финала Лиги наций

22 июля, среда

11:00. Италия – Нидерланды

14:30. Бразилия – Турция

23 июля, четверг

11:00. Турция – Канада

14:30. США – Китай

25 июля, суббота

10:30. Первый полуфинал

14:30. Второй полуфинал

26 июля, воскресенье

10:30. Матч за третье место

14:30. Финал

Женская сборная Италии Фото: volleyballworld.com

Кто фавориты женской Лиги наций?

Сюрпризы в скоротечном формате матчей на вылет, разумеется, возможны. Однако претендовать на медали будут пять команд, отлично проявивших себя на предварительном этапе: Италия, США, Бразилия, Турция и Япония.

Италия

Да, сборная Италии прервала свою внушительную серию побед на предварительном этапе турнира, однако от этого не стала менее грозным соперником. Тем более что именно «Скуадра адзурра» является двукратным действующим победителем турнира. Команда Хулио Веласко на протяжении лета постепенно подбирались к своим лучшим кондициям, приближаясь к финальной части Лиги наций. Италия – один из немногих финалистов, кому удалось дойти до решающей стадии турнира без потерь в составе.

США

Сборная США отлично смотрится в Лиге наций в последние три года. Американки обладают сильным подбором игроков, в обойму вернулись серебряные призеры ОИ-2024 Джордан Томпсон и Миша Хэнкок, не выступавшие в Лиге наций в прошлом сезоне. Именно на Томпсон завязывается основная часть нападения американок. На предварительном подопечные Эрика Салливана перехватили лидерство в таблице после второй недели и смогли его удержать, выиграв предварительный этап турнира в четвёртый раз. Посмотрим, смогут ли они показать такой же высокий уровень и в финале.

Женская сборная США Фото: volleyballworld.com

Бразилия

Сборная Бразилии — вечный финалист Лиги наций, пытающийся добраться наконец-таки до трофея. Однако в этот раз перед ними стоит задача со звёздочкой. К финальной части розыгрыша южноамериканки недосчитались сразу трёх ключевых игроков: Габи, Тайнары Сантос и Жулии Кудиесс. Впрочем, практика показывает, что бразильянки умеют включаться и прибавлять в решающий момент даже без своих звёзд. А холодный душ поражений на третьей недели только добавил злости команде Зе Роберто.

Турция

Серебряные призёры ЧМ-2025 дважды не дошли до полуфинала Лиги наций и теперь полны желания исправиться. Однако всё будет зависеть от того, сколько сил осталось у главного бомбардира команды Мелиссы Варгас. Кубинка с турецким паспортом практически в одиночку втащила всю команду в финал турнира. Поэтому, если сборная Турции хочет добиться успеха, диагональной точно нужна будет поддержка своих партнёрш по команде.

Женская сборная Турции Фото: volleyballworld.com

Япония

Сборная Японии явно нацелена на то, чтобы вернуть себе место на пьедестале после неудач прошлого года, когда она осталась за чертой призёров и в Лиге наций, и на чемпионате мира. Предпосылки к этому есть: цепкая и вязкая защита, которая может измотать нападающих соперниц, и два лидера атаки – Маю Исикава и Юкико Вада. Этот тандем способен на скорости разорвать любой блок. По ходу предварительного этапа команда Ферхата Акбаша положила на лопатки Польшу, поэтому в финале им уже никто не страшен.

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Где смотреть трансляции Лиги наций?

Онлайн-кинотеатр Okko покажет финальную часть женской Лиги наций – 2026 по волейболу в полном объёме.

Обо всех главных новостях будет рассказывать «Чемпионат».