Топ-события среды: квалификация Лиги чемпионов, «Тур де Франс» и Лига наций

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🎦🏐 11:00: Италия — Нидерланды, Лига наций, женщины, 1/4 финала

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Интрига: смогут ли Нидерланды чем-то удивить лидера?

Лидеры мирового рейтинга и действующие победители Лиги наций итальянцы встречаются с Нидерландами, которые занимают восьмую строчку. В статистике очных встреч превосходство на стороне подопечных Хулио Веласко – 8-2! Последний раз команда Феликса Кословски обыгрывала «Скуадра адзурра» в 2023 году в «бронзовом» финале чемпионата Европы. Тогда сборная Нидерландов одолела Италию в трёх сетах. Как знать, может, спустя три года им снова улыбнётся удача?

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🎦🚴‍♀️ 14:10: «Тур де Франс», этап 17, Шамбери — Вуарон, 174,7

📺 Гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: сможет ли Эвенепул сделать хет-трик?

Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл два этапа многодневки подряд и укрепился на втором месте в общем зачёте. Но сможет ли он выиграть третий? Ремко в отличной форме и проводит пока лучший «Тур де Франс» в карьере. Однако после разделки, в которой он привёз всем, кроме Тадея Погачара, от минуты и больше, скорее всего, будут новые герои.

Тем более Эвенепул лишился своего сокомандника Флориана Липовица, который мог быть главным помощником на последней неделе, да и сам претендовал на высокие места. Погачар уверенно лидирует в общем зачёте и вряд ли отдаст жёлтую майку, а самое интересное — борьба за третье место между Исааком дель Торо и Полем Сейшасом.

🏐 14:30: Бразилия — Япония, Лига наций, женщины, 1/4 финала

Интрига: сборная Бразилии снова не подпустит Японию к медалям?

Бразильянки прилетели в Макао в статусе второй команды мирового рейтинга и финалисток прошлогоднего розыгрыша Лиги наций. Японки – шестые, а в ЛН-2025 команда Ферхата Акбаша остановилась в шаге от пьедестала. Ещё волейболистки из Страны восходящего солнца не дотянули до медалей ЧМ-2025. Тогда именно южноамериканки поставили подножку японской сборной в матче за бронзу. Сейчас команды встречаются на стадии четвертьфиналов, и только одна из них продолжит борьбу за главный трофей турнира.

⚽️ 20:00: «Омония» — «Кайрат», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, первый матч

Интрига: приблизится ли «Кайрат» к третьему раунду квалификации ЛЧ?

Лучший клуб Казахстана успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде «Кайрат» дважды обыграл «Сутьеску» из Черногории (2:1, 2:0). А вот лучшая команда Кипра не принимала участия в стартовом раунде отбора. Год назад «Кайрат» преодолел четыре квалификационные стадии, благодаря чему впервые в истории оказался в общем этапе Лиги чемпионов. Повторить такой результат будет непросто, но ведь нет ничего невозможного. Кстати, «Омония» никогда не играла на групповом или общем этапе Лиги чемпионов. В 2021 году соперники встречались в Лиге конференций. Оба матча завершились без голов.