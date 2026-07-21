Нгапет снова угодил в скандал. Звёзды волейбола разругались после провального сезона

Одним из самых громких провалов сезона в клубном европейском волейболе стало выступление турецкого «Фенербахче». Клуб с большим бюджетом и огромными амбициями провалил сезон, не сумев взять ни одного трофея. И это после шикарной по именам трансферной кампании. Клубный сезон завершился уже несколько недель назад, но полыхнуло только сейчас. Звёзды «Фенера» решили выяснить отношения через прессу и соцсети.

На чьей вы стороне в этом звёздном скандале?

Неудачный сезон «Фенербахче»

Турецкий клуб начал комплектование своей дрим-тим ещё по ходу сезона-2024/2025. В клубе оказались титулованный польский связующий Фабиан Джизга, а зимой команду пополнил не кто-нибудь, а Эрвен Нгапет. В межсезонье усилились ещё – пришли братья Лагумджия – Адис и Мирза, а также ещё один француз Бартелеми Шиненьезе. Возглавил же команду Слободан Ковач, по совместительству главный тренер сборной Турции.

Однако закончилось всё громким провалом. Команду начало лихорадить с самого начала, и в итоге – ни одного трофея, ни одного даже финала (кроме Суперкубка Турции, который в принципе разыгрывают две команды). А в чемпионате «Фенер» пролетел даже мимо «бронзовой» серии – остался пятым.

«Фенербахче» Фото: fenerbahce.org

В коллективе явно было не всё ладно: Шиненьезе больше лечился, чем играл, Джизга не смог найти общий язык с нападающими. Нгапет же по большей части валял дурака. В итоге всё завершилось расторжением контракта после того, как француза заметили с сигаретой у арены команды. Впрочем, скорее всего, это был лишь формальный повод – клуб скинул с себя огромный контракт.

«Они спасают свою шкуру»

На удивление никаких высказываний о причинах такого провала в прессе не было вплоть до июля. И только в середине лета сильно полыхнуло!

Первым высказался Джизга. Он обвинил во всём турецких игроков.

«Я считаю, что турецким волейболистам нужно взглянуть на волейбол по-другому. У них есть необходимый уровень, есть отличные условия для развития. Но всё же они не делают всего, чтобы вырасти. Им не хватает желания учиться, работать, соревноваться. У турок всё всегда весело, приятно и радостно. Они получают большие деньги, поэтому им не о чем беспокоиться», – заявил связующий в интервью польскому изданию TVP Sport.

На самом деле, заявление странное, потому что сборная Турции в этом сезоне в полном порядке. В Лиге наций она впервые в истории пробилась в финальный этап. При этом руководит ей тот же Ковач, а лидер команды – всё тот же Адис Лагумджия. Есть в заявке и ещё несколько ребят из «Фенербахче».

Лидер сборной Турции в итоге молчать и не стал, дав комментарий сербскому изданию Meridian Sport во время этапа Лиги наций в Белграде.

«Не люблю плохо говорить о других. Но когда они плохо отзываются обо мне и моих друзьях, приходится отвечать. Эти поляк и француз… Это была просто катастрофа. Они тянули нас вниз весь сезон. А в конце они сделали несколько заявлений, которые совершенно расходятся с той работой, которую мы провели. Они сделали это просто для того, чтобы спасти свою шкуру. Мы пытались что-то изменить в сезоне, но было слишком много негатива. Всё сводилось к тому, придёт ли этот человек на тренировку или захочет ли он тренироваться. В таких условиях очень трудно сохранять мотивацию», – подчеркнул Лагумджия.

Турецкий диагональный, конечно, не назвал напрямую фамилий, однако очевидно, что речь идёт о Джизге и Нгапете. Кстати, поляк покинул команду вслед за французом. То есть клуб однозначно встал на сторону местных игроков.

Адис Лагумджия Фото: Antoni Dec/Zuma/ТАСС

«Мы не в одной лиге, малыш»

После такого не мог остаться в стороне и Нгапет. Француз выступил с острым заявлением на своей странице в социальной сети, обратившись напрямую к турку.

«В своей карьере ты выиграл два больших трофея, один из которых – со мной. Твой трансфер в «Чивитанову» тоже случился благодаря тому сезону (речь о сезоне-2022/2023, где Лагумджия и Нгапет выиграли Кубок ЕКВ в составе «Модены». – Прим. «Чемпионата»).

Ты был настолько плох и высокомерен, что даже твоя собственная команда больше не могла тебя терпеть. Чтобы никого не подставить, не буду называть имена. Но это лично сказал мне один из лучших пасующих мира.

Ты не тот, за кого себя выдаёшь. Мы не в одной лиге, малыш. Ты очень хорошо знаешь, что, когда мы встретимся, ты придёшь и извинишься передо мной. А пока постарайся хотя бы занять призовое место в Лиге наций. Для тебя выход в финальную часть – огромное событие… и большая победа», – написал Эрвен.

«Сториз» Нгапета Фото: Скриншот

Но на этом француз не успокоился. Он выложил свою фотографию из раздевалки «Фенербахче» с Кубком Турции — 2024/2025 и призом MVP этого турнира, отметив там Лагумджию, а следом опубликовал фото его напарника в сборной и клубе Каана Гюрбюза. Видимо, этим самым дав понять, что тот достоин места в основном составе больше, чем его конкурент.

Вот такой неожиданный скандал разгорелся в европейском волейболе. И если Джизга и Нгапет сейчас в отпуске и могут не сильно переживать, то Лагумджии эта шумиха перед финальным этапом Лиги наций точно ни к чему. Ну а «Фенербахче» сделал свой выбор в пользу турецких волейболистов. Этой осенью мы увидим, сыграла ли ставка руководства на своих игроков.