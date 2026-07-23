Сенсация в женской Лиге наций. Фавориты из США внезапно разбились о китайскую стену

В «Финале восьми» женской Лиги наций прошли четвертьфиналы, а это значит, что число претендентов на главный трофей турнира сократилось вдвое. Из восьмёрки сильнейших сборных остался квартет лучших.

Сборные Нидерландов, Японии, Канады и (внезапно!) США сошли с дистанции. И если проигрыш первых трёх сборных был более-менее ожидаем, то поражение лучшей команды по итогам предварительного этапа – настоящее фиаско. Таким образом, в полуфинале розыгрыша остались следующие четыре команды: Италия, Бразилия, Турция и Китай.

США разбились о китайскую стену

Сколь ярко смотрелась сборная США на предварительном этапе Лиги наций, столь же эффектно она и пролетела в первом матче финального раунда. А потушить волейбольный огонь «звёздно-полосатых» смогли молодые девчонки из китайской сборной.

Китай, который вообще финишировал за пределами первой восьмёрки и прошёл в решающую часть только на правах организатора финала, просто раскатал мастеровитых игроков, отправив третью команду мирового рейтинга досматривать Лигу наций дома.

В начале матча американки играючи разыгрывали свои комбинации, а игру соперника читали на раз-два. Первый сет напоминал дорогу с односторонним движением, и двигались по ней исключительно подопечные Эрика Салливана.

Всё начало меняться со второй партии, в которой китаянкам удалось перехватить инициативу. Уровень игры сборной Китая был просто на загляденье: им удалось сравняться в защите, доигровщицы стали действовать по каким-то особым законам физики, обходя каждый раз высоченный блок американок. Если в первой партии прослеживался класс сборной США, то, начиная со второй, команды были на равных.

Китай сбавил обороты лишь в четвёртом сете, чем помог американкам подняться с колен и продолжить борьбу за спасение матча. Американские волейболистки забрали партию и сравняли счёт – 2:2. «Звёздно-полосатые» могли даже дожать китаянок, но мощная поддержка трибун и собственные осечки в решающий момент всё-таки принесли победу хозяйкам.

США — Китай Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

«Я так рада, что мы вышли в полуфинал! В предыдущих пятисетовых матчах мы выступали недостаточно хорошо, поэтому сегодняшний успех придал нам уверенности», – поделилась радостью Чжуан Юйшань.

Таким образом, сборная Китая впервые с 2023 года прорвалась в полуфинал. В то время как трёхкрантые чемпионы Лиги наций в третий раз подряд тормозят в четвертьфинале.

Что было в других четвертьфиналах?

В остальных четвертьфинальных матчах выиграли те команды, которые после предварительного этапа занимали более высокую строчку в турнирной таблице и считались фаворитами встреч.

Первыми путёвку в полуфинал добыли себе итальянские волейболистки. «Скуадра адзурра» без особых проблем справилась со сборной Нидерландов, переиграв соперника по всем элементам: атака – 42:38, блок – 10:2, подача – 7:2. Стоит отметить, что Хулио Веласко отдал предпочтение Екатерине Антроповой в роли основного диагонального игрока, и экс-россиянка не подвела: с 16 очками стала самым результативным игроком встречи.

А вот сборным Турции и Бразилии всё же пришлось приложить некоторые усилия, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Интересно, но даже сценарий у этих встреч был абсолютно одинаковым: обе команды проиграли стартовые отрезки и только потом серьёзно включились в борьбу.

Бразилия — Япония Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Южноамериканки выстояли против японского урагана, который пытался утащить всех в вязкий защитный волейбол. Главной героиней матча в составе Бразилии стала доигровщица Ана Кристина Соуза. Бразильянка одна вколотила 30 мячей в площадку соперника. Это больше, чем сумма очков двух доигровщиц сборной Японии – Маю Исикавы (15) и Ёсино Сато (12).

Ожидалось, что встреча Турции и Канады будет самой интригующей. Болельщики предвкушали противостояние двух самых мощных диагональных – Мелиссы Варгас и Киры Ван Рик. И дуэль была, обе волейболистки даже завершили матч с одинаковым количеством набранных очков – по 27. Вот только по качеству исполнения кубинка с турецким паспортом оказалась лучше: 53% реализации при одной ошибке. У канадки 50% и шесть ошибок. Поэтому Варгас продолжит дальше тащить свою команду, в то время как лучший бомбардир лиги из Канады покидает Лигу наций.

Полуфинальные матчи женской Лиги наций состоятся уже в субботу, 25 июля.

Расписание полуфиналов Лиги наций — 2026



10:30. Бразилия – Италия



14:30. Китай – Турция