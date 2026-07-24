Американки и не были фаворитами этой встречи, несмотря на таблицу предварительного этапа и мировой рейтинг.

Победа Китая над США в Лиге наций — не сенсация, а закономерность. Объясняем с цифрами

Заключительный четвертьфинальный матч женской Лиги наций, в котором сошлись США и Китай, стал настоящим украшением турнира. Мало кто верил, что команда, пробившаяся в заключительную часть соревнований только на правах организатора финала, способна пройти команду с первого места.

На бумаге результат вроде бы был предсказуем: США – третья команда в мировом рейтинге, Китай – седьмая. Американки допустили всего два промаха на предварительном этапе и заняли первое место, китаянки смогли выиграть всего шесть матчей и, можно сказать, «по блату» попали в «Финал восьми».

Но так ли очевидна была разница в классе?

Поддержка домашних стен

Начнём, пожалуй, с банального. Китай играет дома. И фактор «своего» зала, а с ним и мощную поддержку болельщиков никто не отменял. В волейболе постоянно бывает так, что команда соперника не справляется с дополнительным давлением. Взять хотя бы первую игровую неделю в Нанкине: тогда китаянки выступили лучше всего, выиграв три встречи из четырёх, а заодно и установив новый рекорд посещаемости в истории розыгрыша Лиги наций.

Матч между сборными Китая и Сербии собрал почти 18 тысяч зрителей. Такая мощная поддержка болельщиков помогла хозяйкам площадки одержать убедительную победу над соперником в трёх сетах. Да, в Макао на встрече с США зрителей было намного меньше (4400), но и этого вполне хватило, чтобы создать дополнительный прессинг на «звёздно-полосатых».

США — Китай Фото: volleyballworld.com

Доминирование в очных встречах

Теперь давайте посмотрим на статистику очных встреч. С июня 2023 года американская сборная ни разу не смогла преодолеть неприступную китайскую стену. Последний раз сборная США выигрывала у Китая в 2022 году. Это был предварительный этап Лиги наций. И тогда американки очень уверенно забрали матч, не отдав соперницам ни одного сета. Из того победного состава остались двое: либеро Морган Хенц и центральная Чиака Огбогу. Однако в финале Лиги наций – 2026 обе эти волейболистки на площадку так и не вышли.

После 2022 года у «звёздно-полосатых» началась чёрная полоса. Вчера был пятый за прошедшие четыре года матч, который снова остался за китайской сборной. Примечательно, что после уверенной победы США в 2022-м сборные всегда выходили за рамки трёх сетов, причём из пяти встреч четыре дошли до тай-брейка. Получается, что китайские волейболистки давно смогли подобрать ключ к, казалось бы, непобедимой до этого американской сборной.

США «сгорели» на своих ошибках

Первые два фактора, конечно, важны, однако интереснее посмотреть, в каких именно волейбольных элементах отлаженный американский механизм дал сбой. А поможет с этим разобраться статистика вчерашнего матча. Если посмотреть сухие цифры, то США вроде бы должны были забирать встречу. Американки превзошли китаянок в двух главных элементах, которые приносят очки: подача – 5:4 – и атака – 78:54 (при реализации 50% против 39%)! Даже тотал набранных очков у американской команды оказался выше – 106:97.

Так где же споткнулись подопечные Эрика Салливана?

А погубили «звёздно-полосатых» собственные ошибки, которых набралось на целый сет – 26 проигранных мячей! Причём случались они в самый неподходящий момент. Взять хотя бы решающий пятый сет, где при счёте 5:2 американки допустили сразу три осечки в атаке. Это позволило китаянкам сравнять счёт, а заодно и посеять панику и нервозность на стороне США. После чего Китай стал методично додавливать соперника: полетела хорошая подача, появился блок. Кстати, этот элемент как раз и выиграли китаянки (9:7), а разницу в два мяча они сделали именно в концовке пятой партии.

США — Китай Фото: volleyballworld.com

Если сложить все эти три фактора вместе, то победа сборной Китая уже не выглядит такой сенсационной и тем более случайной.

Китаянки вполне закономерно прошли дальше.

Полуфинальные матчи женской Лиги наций состоятся уже в субботу, 25 июля.

Расписание полуфиналов Лиги наций — 2026



10:30. Бразилия – Италия

14:30. Китай – Турция