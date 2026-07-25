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Полуфиналы женской волейбольной Лиги наций 2026: Бразилия обыграла Италию и оставила её без трофея впервые с 2023 года

Италия проиграла первый турнир с 2023 года! Лучшую команду мира снова остановила Бразилия
Елена Коваленко
Италия проиграла первый турнир с 2023 года
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Соперницами южноамериканок в финале Лиги наций — 2026 станут турчанки.

Действующие победительницы Лиги наций, олимпийские чемпионки, чемпионки мира и лидеры мирового рейтинга итальянки не смогут побороться за очередной трофей. Лидеры мирового женского волейбола были остановлены в шаге от финала Лиги наций – 2026. И снова Италию одолела Бразилия.

Бразильянкам в финале будет противостоять сборная Турции. Подопечные Даниэле Сантарелли прошли свой полуфинальный матч без заминок.

Какими были полуфинальные встречи?

Календарь женской Лиги наций — 2026

Бразилия снова остановила Италию

Похоже, что сборной Бразилии пошёл на пользу холодный душ, которым её окатили Таиланд и США на третьей неделе предварительного этапа. Потому что в финальном раунде подопечные Зе Роберто смотрятся очень собранно, а в полуфинале они сделали то, что казалось невозможным: выбили грозную сборную Италии, забиравшую трофей в 2022, 2024 и 2025 годах.

Занимательно, что именно Бразилия на первой неделе обыграла Италию и прервала её серию матчей без поражений. А теперь победила снова – и впервые с 2023 года оставила сильнейшую сборную мира без трофея.

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 11:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
Италия
Бразилия: Соуза - 23, Монтибеллер - 15, Бергманн - 15, Неззо - 10, Дуарте - 8, Ратцке - 5, Насименто - 4, Карнейро, Виэзел, Араужо, Венк, Бассо, де Арруда, Бесен
Италия: Нервини - 16, Эгону - 16, Силла - 12, Данези - 11, Фар - 10, Антропова - 8, Орро - 4, Мели - 1, Камби, Спирито, Ферсино, Нвакалор, Оморуйи, Джованнини

Как и на первой неделе в Бразилии, встреча этих сборных получилась равной и упорной. Это подтвердили и итоговые цифры статистики: там минимальный перевес в пользу южноамериканок. Атака – 64:63, блок — 12:12, подача – 4:3, ошибки – 29:28 и тотал очков – 108:107. Логично, что столь равный матч, в котором никто не хотел уступать, затянулся на все пять партий.

В составе сборной Бразилии снова не было равных доигровщице Ане Кристине Соузе, которая ещё с четвертьфинального матча уверенно играет роль первой скрипки в оркестре Зе Роберту. В этот раз атакующие показатели яркой доигровщицы немного скромнее – 23 забитых мяча, однако именно её удар поставил победную точку в пятой партии.

Бразилия – Италия

Бразилия – Италия

Фото: volleyballworld.com

А у Италии, напротив, все, на ком строилась атака, просели. Антропова и Эгону на протяжении всей встречи меняли друг друга, но забили на двоих всего 24 мяча. Ни у одной из них реализация не дотянула и до 40%. И даже с такой игрой диагональных итальянки боролись весь матч и смогли отыграть отставание в три мяча в пятой партии (превратили 6:9 в 9:9). Однако на этом подвиги команды Хулио Веласко закончились. Дальше Бразилия была сильнее.

После неудач 2023 года Италия взяла Олимпийские игры (2024), чемпионат мира (2025) и два розыгрыша Лиги наций (2024, 2025), однако теперь впечатляющая серия побед на крупнейших международных турнирах прервалась.

А Бразилия вышла в свой пятый финал Лиги наций. Как знать, может, именно он станет счастливым, ведь четыре предыдущих южноамериканки проиграли.

Турция снесла Китай

Турецкий ураган прошёлся по сборной Китая с такой же силой, как и тайфун, который бушевал за стенам арены «Макао Ист Азиан Геймс Дом».

Лига наций (ж) . 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
Китай
Окончен
0 : 3
Турция
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу

Турция не стала наступать на американские грабли и отработала всю полуфинальную встречу уверенно и чётко, не дав уступающим в классе соперницам ни малейшего шанса зацепиться за матч. Китайские волейболистки пытались оказать давление на соперниц, но так и не смогли хоть как-то сбить турчанок с настроя. Команда Даниэле Сантарелли оказалась сильнее во всех элементах и быстро закончила игру: атака – 54:36, блок – 7:6, подача – 5:2.

Сборная Турции прошла в финал, а Китай сыграет во встрече за бронзу.

Заключительные матчи женской Лиги состоятся в воскресенье, 26 июля.

  • 10:30. Матч за третье место. Италия – Китай.
  • 14:30. Финал. Бразилия – Турция
Турнирная таблица женской Лиги наций — 2026
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