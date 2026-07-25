Италия проиграла первый турнир с 2023 года! Лучшую команду мира снова остановила Бразилия

Действующие победительницы Лиги наций, олимпийские чемпионки, чемпионки мира и лидеры мирового рейтинга итальянки не смогут побороться за очередной трофей. Лидеры мирового женского волейбола были остановлены в шаге от финала Лиги наций – 2026. И снова Италию одолела Бразилия.

Бразильянкам в финале будет противостоять сборная Турции. Подопечные Даниэле Сантарелли прошли свой полуфинальный матч без заминок.

Какими были полуфинальные встречи?

Бразилия снова остановила Италию

Похоже, что сборной Бразилии пошёл на пользу холодный душ, которым её окатили Таиланд и США на третьей неделе предварительного этапа. Потому что в финальном раунде подопечные Зе Роберто смотрятся очень собранно, а в полуфинале они сделали то, что казалось невозможным: выбили грозную сборную Италии, забиравшую трофей в 2022, 2024 и 2025 годах.

Занимательно, что именно Бразилия на первой неделе обыграла Италию и прервала её серию матчей без поражений. А теперь победила снова – и впервые с 2023 года оставила сильнейшую сборную мира без трофея.

Как и на первой неделе в Бразилии, встреча этих сборных получилась равной и упорной. Это подтвердили и итоговые цифры статистики: там минимальный перевес в пользу южноамериканок. Атака – 64:63, блок — 12:12, подача – 4:3, ошибки – 29:28 и тотал очков – 108:107. Логично, что столь равный матч, в котором никто не хотел уступать, затянулся на все пять партий.

В составе сборной Бразилии снова не было равных доигровщице Ане Кристине Соузе, которая ещё с четвертьфинального матча уверенно играет роль первой скрипки в оркестре Зе Роберту. В этот раз атакующие показатели яркой доигровщицы немного скромнее – 23 забитых мяча, однако именно её удар поставил победную точку в пятой партии.

Бразилия – Италия Фото: volleyballworld.com

А у Италии, напротив, все, на ком строилась атака, просели. Антропова и Эгону на протяжении всей встречи меняли друг друга, но забили на двоих всего 24 мяча. Ни у одной из них реализация не дотянула и до 40%. И даже с такой игрой диагональных итальянки боролись весь матч и смогли отыграть отставание в три мяча в пятой партии (превратили 6:9 в 9:9). Однако на этом подвиги команды Хулио Веласко закончились. Дальше Бразилия была сильнее.

После неудач 2023 года Италия взяла Олимпийские игры (2024), чемпионат мира (2025) и два розыгрыша Лиги наций (2024, 2025), однако теперь впечатляющая серия побед на крупнейших международных турнирах прервалась.

А Бразилия вышла в свой пятый финал Лиги наций. Как знать, может, именно он станет счастливым, ведь четыре предыдущих южноамериканки проиграли.

Турция снесла Китай

Турецкий ураган прошёлся по сборной Китая с такой же силой, как и тайфун, который бушевал за стенам арены «Макао Ист Азиан Геймс Дом».

Турция не стала наступать на американские грабли и отработала всю полуфинальную встречу уверенно и чётко, не дав уступающим в классе соперницам ни малейшего шанса зацепиться за матч. Китайские волейболистки пытались оказать давление на соперниц, но так и не смогли хоть как-то сбить турчанок с настроя. Команда Даниэле Сантарелли оказалась сильнее во всех элементах и быстро закончила игру: атака – 54:36, блок – 7:6, подача – 5:2.

Сборная Турции прошла в финал, а Китай сыграет во встрече за бронзу.

Заключительные матчи женской Лиги состоятся в воскресенье, 26 июля.