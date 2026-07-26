Южноамериканки в пятый раз не смогли дотянуться до золота.

Турция во второй раз в истории забирает трофей Лиги наций! Сборная Бразилии снова не у дел

Розыгрыш женской волейбольной Лиги наций – 2026 завершён. Победу в нём празднует сборная Турции, которая после первой недели предварительного этапа была только 10-й, а потом разогналась так, что её не смог остановить никто из фаворитов!

А сборная Бразилии уступила в пятом финале Лиги наций подряд.

Как Турция добралась до золота

После того как из гонки за трофей выбыла сборная Италии, казалось, ничто не помешает Бразилии наконец-то подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта Лиги наций. Но мечты команды Зе Роберто так и не сбылись.

Ход матча можно сравнить с песочными часами, которые переворачивались на протяжении всех четырёх партий. Первые три сета уходили на баланс, в котором всё решали детали.

Бразильянки здорово начали встречу, действовали чётко и методично. Их соперницам же стартовая партия понадобилась для раскачки, точнее, для разогрева их лидера – Мелиссы Варгас. Пока диагональная сборной Турции «разминалась», лидер Бразилии Ана Кристина Соуза уже штамповала очки.

Со второго сета финал превратился в дуэль Соузы и Варгас, которые феерили и в атаке, и на подаче. И, начиная с третьего сета, турецкая диагональная стала брать верх. Варгас поймала кураж, который передался всей команде, и темп её атак подхватила доигровщица Ханде Баладын. Это стало для Бразилии дополнительной угрозой с другого края сетки. Южноамериканки перешли в позицию догоняющих и остались в ней до конца матча. Хотя порой они и успешно догоняли, турчанки всё равно снова выходили вперёд. И в итоге силы бразильянок иссякли. Мелисса Варгас своей атакой принесла команде матчбол, который элегантной скидкой реализовала связующая Элиф Шахин.

Главной звездой встречи закономерно стала Варгас, которая провела просто феноменальный матч. Кубинка с турецким паспортом на протяжении всего турнира тянула за собой всю команду. Все задавались вопросом: хватит ли сил у диагональной в «Финале восьми»? И, как оказалось, сил у Варгас хватило и на то, чтобы принести Турции золото, и на то, чтобы захватить себе титул MVP Лиги наций. Во встрече с Бразилией она устроила настоящую феерию: на счету Варгас в финале 33 забитых мяча: 27 атак с результативностью 51%, и по три очка было выиграно на блоке и с подачи.

Игроки сборной Турции с золотыми медалями Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Таким образом, Турция, одержав победу на турнире, повторила свой успех в Лиге наций 2023 года, и теперь турецкая сборная вместе с Италией и США входит в тройку команд, бравших этот турнир более одного раза.

А для Бразилии это уже пятый финал Лиги наций, который заканчивается проигрышем и серебряными наградами (2019, 2021, 2022, 2025 и 2026). Южноамериканки не побеждают в турнирах под эгидой FIVB с 2016 года!

Италия без медали не осталась

А сборная Италии, которая до этого выигрывала все крупные турниры с 2023 года, осталась только с бронзой. Подопечные Хулио Веласко смогли оправиться от поражения в полуфинале и немного подняли себе настроение победой в заключительной встрече с командой Китая. Китаянки цеплялись за матч, однако совершить вторую сенсацию в финальном раунде так и не смогли. Даже с нестабильной игрой класс сборной Италии был заметен.

«Было нелегко оправиться от вчерашнего поражения. Конечно, мы хотели сыграть сегодня в финале, но всё же завоевать третье место потрясающе. И я очень рада, что нам это удалось», – подвела итоги Екатерина Антропова.

Екатерина, наколотив 26 очков, стала главной звездой во встрече за бронзу. Диагональная, атак которой не хватало в матче с Бразилией днём ранее, с лихвой заполнила пробелы. Четыре очка Антропова набрала на подаче, закрепив за собой ещё и звание лучшей подающей турнира.

Именно подача и результативное нападение стали главными аргументами итальянской команды в борьбе за победу: 65:46 в атаке и 8:4 – на подаче.