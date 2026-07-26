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Финал женской волейбольной Лиги наций 2026: Турция обыграла Бразилию

Турция во второй раз в истории забирает трофей Лиги наций! Сборная Бразилии снова не у дел
Елена Коваленко
Финал женской волейбольной Лиги наций — 2026
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Южноамериканки в пятый раз не смогли дотянуться до золота.

Розыгрыш женской волейбольной Лиги наций – 2026 завершён. Победу в нём празднует сборная Турции, которая после первой недели предварительного этапа была только 10-й, а потом разогналась так, что её не смог остановить никто из фаворитов!

А сборная Бразилии уступила в пятом финале Лиги наций подряд.

Результаты финальных матчей Лиги наций

Как Турция добралась до золота

После того как из гонки за трофей выбыла сборная Италии, казалось, ничто не помешает Бразилии наконец-то подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта Лиги наций. Но мечты команды Зе Роберто так и не сбылись.

Лига наций (ж) . Финал
26 июля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Бразилия
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Шахин, Уяник, Озден, Гюнеш, Эркек, Айдын, Башйолджу
Бразилия: Дуарте, Карнейро, Виэзел, Араужо, Монтибеллер, Ратцке, Неззо, Соуза, Венк, Насименто, Бергманн, Бассо, де Арруда, Бесен

Ход матча можно сравнить с песочными часами, которые переворачивались на протяжении всех четырёх партий. Первые три сета уходили на баланс, в котором всё решали детали.

Бразильянки здорово начали встречу, действовали чётко и методично. Их соперницам же стартовая партия понадобилась для раскачки, точнее, для разогрева их лидера – Мелиссы Варгас. Пока диагональная сборной Турции «разминалась», лидер Бразилии Ана Кристина Соуза уже штамповала очки.

Как команды провели полуфиналы:
Италия проиграла первый турнир с 2023 года! Лучшую команду мира снова остановила Бразилия
Италия проиграла первый турнир с 2023 года! Лучшую команду мира снова остановила Бразилия

Со второго сета финал превратился в дуэль Соузы и Варгас, которые феерили и в атаке, и на подаче. И, начиная с третьего сета, турецкая диагональная стала брать верх. Варгас поймала кураж, который передался всей команде, и темп её атак подхватила доигровщица Ханде Баладын. Это стало для Бразилии дополнительной угрозой с другого края сетки. Южноамериканки перешли в позицию догоняющих и остались в ней до конца матча. Хотя порой они и успешно догоняли, турчанки всё равно снова выходили вперёд. И в итоге силы бразильянок иссякли. Мелисса Варгас своей атакой принесла команде матчбол, который элегантной скидкой реализовала связующая Элиф Шахин.

Главной звездой встречи закономерно стала Варгас, которая провела просто феноменальный матч. Кубинка с турецким паспортом на протяжении всего турнира тянула за собой всю команду. Все задавались вопросом: хватит ли сил у диагональной в «Финале восьми»? И, как оказалось, сил у Варгас хватило и на то, чтобы принести Турции золото, и на то, чтобы захватить себе титул MVP Лиги наций. Во встрече с Бразилией она устроила настоящую феерию: на счету Варгас в финале 33 забитых мяча: 27 атак с результативностью 51%, и по три очка было выиграно на блоке и с подачи.

Игроки сборной Турции с золотыми медалями

Игроки сборной Турции с золотыми медалями

Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

Таким образом, Турция, одержав победу на турнире, повторила свой успех в Лиге наций 2023 года, и теперь турецкая сборная вместе с Италией и США входит в тройку команд, бравших этот турнир более одного раза.

А для Бразилии это уже пятый финал Лиги наций, который заканчивается проигрышем и серебряными наградами (2019, 2021, 2022, 2025 и 2026). Южноамериканки не побеждают в турнирах под эгидой FIVB с 2016 года!

Италия без медали не осталась

А сборная Италии, которая до этого выигрывала все крупные турниры с 2023 года, осталась только с бронзой. Подопечные Хулио Веласко смогли оправиться от поражения в полуфинале и немного подняли себе настроение победой в заключительной встрече с командой Китая. Китаянки цеплялись за матч, однако совершить вторую сенсацию в финальном раунде так и не смогли. Даже с нестабильной игрой класс сборной Италии был заметен.

Лига наций (ж) . Матч за 3-е место
26 июля 2026, воскресенье. 10:30 МСК
Китай
Окончен
1 : 3
Италия
Китай: Юйшань, Синь, Линьюй, Сянюй, Юаньюань, Хоуюй, Аоцянь, Шумин, Ли, Юйхань, Се, Го, Фэйфань, Мэнцзе
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Джованнини, Антропова

«Было нелегко оправиться от вчерашнего поражения. Конечно, мы хотели сыграть сегодня в финале, но всё же завоевать третье место потрясающе. И я очень рада, что нам это удалось», – подвела итоги Екатерина Антропова.

Екатерина, наколотив 26 очков, стала главной звездой во встрече за бронзу. Диагональная, атак которой не хватало в матче с Бразилией днём ранее, с лихвой заполнила пробелы. Четыре очка Антропова набрала на подаче, закрепив за собой ещё и звание лучшей подающей турнира.

Именно подача и результативное нападение стали главными аргументами итальянской команды в борьбе за победу: 65:46 в атаке и 8:4 – на подаче.

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