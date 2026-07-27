«В Лиге наций мы были бы среди лидеров». Интервью с либеро мужской сборной России

Российский волейбол продолжает оживать после периода отпусков. Главной новостью последних недель для всех, безусловно, стало решение FIVB о возвращении сборной России на мировую арену. После этого изучать состав национальной команды, которой в августе предстоят сборы и контрольные матчи, стало куда интереснее.

Попал в заявку сборной России и либеро чемпиона Суперлиги – московского «Динамо» – Евгений Баранов. «Чемпионат» поговорил с ним о том, как наша национальная команда могла бы смотреться в Лиге наций, об ожиданиях от возвращения на мировую арену и, конечно, о клубных делах.

«Здорово, что появляются хорошие новости. Их, скажем так, немного»

– Главная новость последних недель — это решение FIVB о возвращении нашей сборной. Как вы об этом узнали? Как отреагировали и вы лично, и в команде?

– Конечно, это очень приятные новости. Наше возвращение близко как никогда, и это радует. Узнал я из новостей. Новость появилась, в социальных сетях все наши волейболисты начали репостить её (смеётся). Так я на неё и наткнулся. Конечно, я очень рад, ребята тоже очень рады. Потому что хорошие новости… Их, скажем так, не очень много. Но они всё же появляются. И это здорово.

– Уже огласили состав сборной на этот сезон. Вы попали в список из 14 игроков. Официального объявления пока не было, но, говорят, будут контрольные игры с участием ряда сборных. В свете последних новостей есть ли какое-то особенное чувство от этого вызова в сборную? Всё-таки и решение FIVB, и возможность проверить себя на фоне серьёзных соперников.

– На самом деле каких-то особенных чувств нет. Потому что всё-таки это вызов на сборы и контрольные игры. Вызов, когда команде предстоят официальные турниры – это немножко другое ощущение.

Я помню свои первые ощущения, когда меня вызывали на Лигу наций и чемпионат Европы в 2021 году. Там очень-очень приятная была атмосфера, послевкусие участия во всём этом – в сборах, в самих турнирах. А сейчас я пока, наверное, ещё не понял, что и как происходит. Когда приедем на игры, увидим соперников, наших болельщиков, я думаю, что впечатление изменится.

– Опять же, в свете последних новостей стали ли вы следить как-то более пристально за Лигой наций, которая сейчас проходит?

– Да не сказал бы, что поменялось что-то. Я в целом весь волейбол по возможности смотрю, все интересные матчи. Поэтому смотрел почти все хорошие, интересные встречи, которые шли не в ночное время. Тот же чемпионат Италии смотрю, всё интересное по возможности. Поэтому кардинальных изменений в режиме просмотра не было.

«Плюс сборной России — огромный выбор игроков высокого уровня»

– Тогда немного поговорим про Лигу наций. Какие команды вы бы могли выделить? И кто, по-вашему, фаворит в «Финале восьми»?

– Ну, про фаворитов, я, наверное, не буду говорить, пока нет составов на финальный этап. А кто удивил… В первую очередь японцы очень понравились. Они поэтапно готовили команду, меняли методы подготовки. И вот сейчас это приносит свои плоды. Мне очень нравится, как выглядит команда.

Нравятся команды, которые пропагандируют силовой волейбол, как и мы. Например, Болгария выглядит очень атлетично. А что касается фаворитов Лиги наций, то нужно будет смотреть составы, которые приедут, потому что у всех свои цели. Поэтому тут как бы небольшая лотерея, кто как сыграет в определённый день. Но если говорить в целом, по турниру мне больше понравились Япония и Болгария. Их бы я выделил в первую очередь.

– А если говорить именно о либеро. Есть какие-то ориентиры в профессии? Есть какие-то игроки, за которыми конкретно следите?

– Конкретных имён нет. Я смотрю в целом, как команды строят защиту. Потому что в прошлом году изменились правила, и теперь либеро может в приёме двигаться. Я смотрю, как команды используют эти изменения, как они это пытаются встроить. Анализирую в первую очередь, как команда подаёт, куда либеро встаёт, как в защите команда перестраивается, как они это используют. Потому что поначалу, когда ввели эти правила, многие принимали по старинке, по расстановке, ничего не меняли. Многие команды именно в прошлогодней Лиге наций начали пользоваться этими новшествами.

Наверное, я за этим больше слежу, потому что команды пытаются как-то удивить, что-то новое преподнести. Вот хочется одним из первых эти вещи заметить и понять, почему они это делают.

– Наша сборная не играет уже достаточно давно, пятый сезон. Слышал такое мнение, что если бы сборная России играла бы в этой Лиге наций, то она бы победила. Всех снесли бы просто потому, что изголодались по волейболу. Согласны ли вы с этим? На что вообще мы могли бы претендовать?

– Вообще, Лига наций – это сложный турнир с точки зрения логистики, потому что проходит по туровой системе, ты катаешься по всему миру, играешь много матчей подряд. И у нашей сборной есть огромный плюс. У нас огромное количество игроков высокого уровня. И это позволило бы грамотно распределить нагрузку, снизить её, уменьшить количество травм, усталость от перелётов. У многих команд нет возможности собрать два-три равноценных состава, и на долгой дистанции это сказывается. Поэтому я считаю, что сборная России точно в Лиге наций выступила бы очень хорошо, была бы сейчас в числе лидеров. Но не знаю, снесли бы всех или нет (улыбается). Играть в волейбол сейчас научились все. Очень много сильных команд, очень сложные игры, поэтому не буду говорить, что обязательно победили бы.

– В клубе вы сейчас на своей позиции номер один, получаете бо́льшую часть игрового времени. В сборной же есть ещё Илья Фёдоров, либеро примерно такого же уровня. Как вы предпочитаете играть – всё время или же по модной среди тренеров схеме, когда один либеро играет в приёме, другой – в защите? Как вам комфортнее?

– На самом деле можно и так и так. У меня были в карьере моменты, и когда целиком матчи играл, и когда только в приём выходил, и только на защиту. Мне кажется, такие чередования используют в первую очередь, когда есть дисбаланс между двумя либеро. Условно говоря, один очень хорош в защите, а другой – в приёме. Конечно, тренер хочет использовать сильные стороны каждого.

Сейчас я бы не сказал, что у нас с Ильёй выделяются отдельно какие-то сильные стороны. Я думаю, мы плюс-минус одинаковые с точки зрения как защиты, так и приёма. Так что играть будет тот, кто будет в лучшей форме в конкретный момент.

– «Динамо» – это базовый клуб сборной. И главный тренер – Константин Брянский, и в заявке из 14 человек восемь динамовцев. Это как-то помогает вам переключаться с клуба на сборную? И вообще отличаются ли требования в клубе и в сборной?

– Требования в клубе и сборной отличаются, но не сильно, честно говоря. Потому что разная специфика, разные этапы подготовки. В последние годы мы приезжаем в сборную, проводим короткий цикл и затем играем какие-то контрольные матчи. Вот в августе будет небольшой цикл подготовки. Здесь нужно и хорошо сыграть, и посмотреть игроков сборной из других клубов. Это уже зона работы главного тренера.

А с точки зрения сыгранности, я думаю, тут влияет то, что мы, игроки «Динамо», всегда на виду у тренера. И как будто за короткий срок проще сформировать костяк вокруг нас, чем вызывать игроков из разных клубов и пытаться очень быстро сыграться.

Евгений Баранов (справа) Фото: vcdynamo.ru

«Финал Кубка России — эталон того, как нужно переворачивать матчи»

– Поговорим о клубных делах. Прошлый сезон у «Динамо» получился очень удачным. Можете ли вы назвать его лучшим в карьере?

– Я бы назвал его одним из лучших, потому что у нас уже был такой успешный год – это сезон-2020/2021. Я бы сравнил с этим годом. Но на самом деле сейчас было сложнее, потому что был классический плей-офф. А он забирает очень много сил. После плей-офф был ещё Кубок России, и, по сути, не было времени даже толком выдохнуть с точки зрения эмоций. Физически можно быстро восстановиться, а вот с эмоциями так быстро не получается. А в первый год, когда мы всё выиграли, был «Финал шести» – это более короткий турнир.

Плей-офф в минувшем сезоне получился очень сложным. Мы там и с Питером много сил отдали, и с Казанью. В финале короткая серия вышла только на бумаге. Там каждая партия могла переломить ход серии, концентрация очень была важна. Поэтому я бы назвал сезон одним из лучших в карьере, но с точки зрения усталости и эмоциональных затрат он точно сложнее, чем первый чемпионский.

– А какой из добытых титулов запомнился сам больше всего? Кто-то говорит, что чемпионство, а кто-то говорит, что Кубок. Всё-таки это очень сложно – играть его после чемпионата, да ещё в финале вы отыгрывались с 0:2.

– С точки зрения веса для меня чемпионат России стоит выше, чем Кубок. Но если говорить о финале с Питером, где мы уступали 0:2, то он очень показателен с точки зрения характера нашей команды. Я горжусь каждым в нашей команде, что мы просто показали себя как единое целое. Какие-то моменты перетерпели, где-то додавили. Я получил колоссальное удовольствие от этого матча.

Для меня это один из лучших матчей с точки зрения целостности нашей команды. Если говорить о команде мечты, с точки зрения эмоций, сплочённости и взаимопомощи друг другу, то я точно этот матч выделю. Но не первые две партии, конечно (смеётся). Получился настоящий эталон того, как нужно переворачивать неудачно складывающиеся игры. А тем более – в финале.

– Понятно, что в новом сезоне цели остаются теми же: защитить все титулы, взять новые. В связи с этим ощущается ли какое-то дополнительное давление?

– «Динамо» – тот клуб, который обязан каждый сезон быть в топе, занимать первые места, выигрывать трофеи. Поэтому какого-то мандража и давления лично у меня нет. Мы поэтапно готовимся, настраиваемся к каждому турниру. Сейчас проходят сборы, будем набирать форму, будут игры сборных, потом – Спартакиада. Будем двигаться поэтапно во всех направлениях работы и не забегать вперёд – это единственно правильный ход.

– «Динамо» традиционно проводит сборы в Турции. Есть ли какие-то изменения в подготовке в этом сезоне?

– Мы только приехали, пока подготовка стандартная. Мы ещё до сборов начинаем выполнять программу, составленную тренерским штабом, готовимся к более серьёзным нагрузкам. Плюс-минус всё то же самое. В зависимости от состояния каждого конкретного игрока бывают индивидуальные корректировки, профилактика травм. А с точки зрения общей подготовки пока всё так же. Но сборы только начинаются, возможно, дальше и будут изменения.

– Ваш клуб сделал один из самых громких трансферов в межсезонье. Дмитрий Волков команду пополнил. Как он вписался в коллектив, как его приняли? Конкуренция выросла, не помешает ли это на самом деле? Когда человек приходит в сыгранный годами коллектив, тут свои нюансы могут быть.

– Дима – замечательный игрок и человек. У нас огромный плюс в том, что у нас есть костяк 1995 года рождения. Мы друг с другом знакомы тысячу лет и, конечно, общались и вне волейбола, понимаем характеры друг друга, знаем, что от кого ждать. Поэтому Дима, я уверен, хорошо впишется в наш коллектив. Да уже вписался!

А с точки зрения конкуренции… Она всегда есть. Есть в этом и минусы, и плюсы, но я думаю, что сезон длинный, играть будут все. А уже в важных играх, в плей-офф будет уже играть тот, кто сильнее. И это нормально, это спорт. Я считаю, что мы, по крайней мере, на бумаге выглядим очень сильно, очень органично. Посмотрим, как сложится сезон, но думаю, будет всё хорошо.

– И последний вопрос. Многие тренеры ваших соперников говорили, что сила «Динамо» – в том, что у клуба годами практически нет изменений в составе, что сила – в сыгранности. На самом ли деле это так и помогает ли это? Потому что бывает же иногда, что люди просто надоедают друг другу.

– Соглашусь, что это палка о двух концах, где-то это в плюс, где-то – в минус. Но у нас очень хороший коллектив. Тренерский штаб, игроки, медицинский штаб — все заряжены на максимальный результат, все хотят побеждать. Это дорогого стоит, что такой коллектив есть. Он выстраивался годами. Нельзя просто собраться и сразу же начать побеждать во всех турнирах. Это проверенный годами сложный, очень сложный механизм. Механизм, который работает, который приносит свои плоды. Где-то бывают сбои, но это нормально. А на дистанции мы доказываем, что мы сплочённый, сильный коллектив. И выбранная руководством клуба стратегия с точечными изменениями работает. На дистанции, по крайней мере, оказывается именно так.