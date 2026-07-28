Сборная Бразилии почти 10 лет не выигрывает крупные турниры. А в Лиге наций — вообще беда!

«Вечно вторые» – это уже привычное прозвище для женской сборной Бразилии по волейболу, особенно когда дело касается Лиги наций. Команда, которая входит в тройку сильнейших почти на каждом крупном турнире, никак не может преодолеть последний рубеж на пути к золотым медалям.

Финал Лиги наций в 2026-м обернулся для команды Зе Роберто уже пятым поражением – пятым вторым местом при отсутствии первых.

Пять проигранных финалов Лиги наций

2018. Нанкин, Китай. Бразилия — США — 2:3

Пожалуй, в Нанкине южноамериканки были близки к победе как никогда. Команда Зе Роберто вела 2:0 по партиям и должна была дожимать американок в третьем сете. Однако на деле всё вышло наоборот: Бразилия позволила сборной США захватить лидерство, а с ним – и победу в матче.

Статистика матча: атака – 58:73, блок – 15:11, подача – 3:2, ошибки – 21:23.

2021. Римини, Италия. Бразилия — США — 1:3

Через три года сборные Бразилии и США снова разыгрывали главные награды турнира. В этот раз американским волейболисткам понадобился всего один сет, чтобы перетащить инициативу на свою сторону. И снова «звёздно-полосатые» превзошли соперника в нападении, а ещё – лучше подавали.

Статистика матча: атака – 60:66, блок – 13:15, подача – 0:3, ошибки – 19:20.

Финал Бразилия — США (2021) Фото: volleyballworld.com

2022. Анкара, Турция. Бразилия — Италия — 0:3

Это единственный финал с участием Бразилии, который завершился в трёх сетах. В той игре итальянские волейболистки действовали просто безупречно и не позволили бразильянкам забрать даже одну партию.

Статистика матча: атака – 41:50, блок – 4:7, подача – 3:2, ошибки – 16:19.

2025. Лодзь, Польша. Бразилия — Италия — 1:3

В Польше между этими сборными уже завязалась борьба. В первой партии итальянские волейболистки оказались не готовы к напору соперниц, и бразильянки уверенно оставили стартовый отрезок за собой. Однако со второго сета всё снова пошло под диктовку команды Хулио Веласко.

Статистика матча: атака – 45:58, блок – 12:14, подача – 2:3, ошибки – 22:28.

2026. Макао, Китай. Бразилия — Турция — 1:3

Это был матч упущенных возможностей для Бразилии. Команда Зе Роберто сделала невозможное – отправила сборную Италии в нокаут ещё в полуфинале, после чего, кажется, приготовилась повесить себе золотые медали на шею. Однако в реальности мечты разбились о крепкую турецкую игру.

Статистика матча: атака – 61:61, блок – 13:14, подача – 7:7, ошибки – 17:12.

Финал Бразилия — Турция (2026) Фото: volleyballworld.com

Бразилия почти 10 лет ничего не выигрывает!

На стыке нулевых и 10-х годов бразильянки были мировыми лидерами. Две выигранные Олимпиады (2008, 2012) это наглядно подтверждают. Но на смену звёздному поколению пришли девушки, которым победы даются тяжелее.

В последний раз южноамериканки выигрывали турнир под эгидой FIVB аж в 2017 году! Это была победа на мировом Гран-при – предшественнике Лиги наций. В нём сборной Бразилии вообще не было равных – 12 золотых медалей из 25 розыгрышей. Это лучший показатель среди всех команд. На втором месте в том турнире была Америка с шестью победами, на третьем – Россия – с тремя.

Однако тот коммерческий турнир трансформировали. И в Лиге наций сборная Бразилии, словно заколдованная, не может подняться на верхнюю ступень пьедестала. Да и на других крупных турнирах прорваться к золоту никак не получается. На Олимпиадах были серебро (2020) и бронза (2024), на чемпионатах мира – то же самое: серебро (2022) и бронза (2025).

Прямо сейчас Бразилия – вторая в мировом рейтинге после Италии, которая доминировала на протяжении последних лет. Казалось: обыгрывай Италию – и путь к золотым медалям открыт! Но на деле вышло иначе: бразильянки по ходу Лиги наций – 2026 дважды одолели лучшую команду мира (причём второй раз уже в полуфинале), однако до золота всё равно не добрались.

Иначе как невезением или роком это и не назвать.