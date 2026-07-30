США показали, как планируют выигрывать Лигу наций — 2026. Главные итоги четвертьфиналов

Фавориты прорвались в полуфинал, но лёгкой прогулки ни у кого не было. Даже Япония одолела Китай не без труда.

В мужской волейбольной Лиге наций позади остались четвертьфиналы. Сенсаций не случилось. К неожиданностям можно отнести разве что ту уверенность, с которой сборная США разобралась с Италией. А в остальном фавориты прошли дальше. Но лёгкой прогулки не было ни у кого.

Турция и Словения дважды ушли за 30 очков

Открывал программу четвертьфиналов матч Турции и Словении. Фаворитами были балканцы, однако травмы основного либеро Яни Ковачича и диагонального Тончека Штерна шансы немного уравняли. К тому же не вышел на встречу ещё не до конца готовый Ален Паенк. Вариантов для ротации у Фабио Соли стало значительно меньше.

Но всё это не помешало словенцам победить, хоть и не слишком уверенно. Турки бились отчаянно и на сет, конечно, наиграли. Удалось им прикрыть молодого диагонального Ника Муяновича. Да, он набрал 20 очков, однако девять раз угодил в блок! Разве что в первой партии Словения выиграла относительно спокойно – 25:21. Два других отрезка завершились с результатами 35:33 и 39:37! А матч длился больше двух часов – невероятно долго для счёта 3:0.

В третьей партии у команды Слободана Ковача было 11 сетболов, но не хватило опыта и хладнокровия. В любом случае этот год в Лиге наций для Турции можно считать успешным и даже историческим. Ну а словенцы постараются побороться за медали. Пока они — одни из главных неудачников финальных стадий — три четвёртых места.

Китай был хорош, но Японию не остановил

Сборную Китая все считали откровенным «пассажиром» «Финала восьми». Всего одна победа на предварительном этапе, да и та – над вторым составом сборной Кубы. В матче с Японией хозяевам шансов не оставлял никто. Однако китайцы сыграли в свой лучший волейбол!

Сборная Китая провела идеальный для себя первый сет, пусть и позволила догнать себя со счёта 17:11. Летела подача, раз за разом хозяева выбивали фаворита из приёма. А на высоких мячах Япония – это уже совсем не наводящая ужас команда. Во второй партии китайцы тоже могли зацепиться, но держать высочайший уровень долго эта команда пока не способна.

«Мы играем невероятно! Наша подача фантастическая. Может быть, моим игрокам не стоит это слышать, но у меня нет других слов», – радовался после двух сетов тренер китайцев Витал Хейнен на флеш-интервью.

У Японии провалил матч Юки Исикава, но его здорово заменил Шома Томита. Пожалуй, эта перестановка и стала ключевой. Постепенно лидеры раскочегарились. Третий сет команда Лорана Тийи забрала уверенно, в четвёртом позволила себя догнать и затащить в концовку, но там была сильнее. Иногда кажется, что Японии просто скучно побеждать легко. Тем не менее у них уже 14 побед подряд, а беспроигрышная серия приближается к году – к моменту полуфинальной встречи она будет составлять 317 дней.

Американцы прибили Италию подачей

Третий четвертьфинал казался самым интригующим по вывеске, но при этом стал самым быстрым. Сборная США показала всем, за счёт чего собирается выигрывать и эту Лигу наций, и домашнюю Олимпиаду. За три сета у них 14 эйсов! И при этом столько же ошибок на подаче. Это феноменальный показатель.

Итальянцы с этой лавиной просто не справились. Причём поплыли в приёме самые опытные — четырежды ошибся Даниеле Лавия, трижды – либеро Фабио Балазо. За счёт атак Юри Романо и Маттии Боттоло удавалось держаться близко, но сборная США, игру которой вёл Майка Кристенсон, ситуацию контролировала.

Перелом мог настать в третьем сете. Американцы чуть-чуть отпустили вожжи, а у Италии наконец-то заработала и защита, и блок – 15:10. Но тут на подачу вышел диагональный Джейк Хейнс и ушёл с неё, когда команда Карча Кирая уже вела в счёте. Три эйса и переходящий мяч — после такого удара оправиться у Италии уже не получилось.

США — Италия Фото: Yuan Tian/NurPhoto via Getty Images

Если у сборной США так полетит и в матче с Японией, то беспроигрышная серия «самураев» прервётся. Другой вопрос, что выдать такое шоу на заказ в двух встречах подряд очень сложно. Тем не менее мы помним матч США — Япония на предварительном этапе. Там американцы вели 2:0 по сетам, и до победы им не хватило совсем чуть-чуть.

Польша справилась, но не без проблем

Завершал стадию четвертьфиналов матч Польши и Украины. Фаворит здесь победил, но тоже не без проблем. Украинцам удалось выиграть второй сет — в нужный момент сказал своё слово лучший подающий предварительного этапа Дмитрий Янчук. У поляков же явные проблемы испытывал Томаш Форналь, а Вильфредо Леон два с половиной сета не мог ввести мяч в игру без ошибки.

Зато в порядке был диагональный Бартоломей Боладзь. 24 очка и гроссмейстерские 66% реализации атак. Плюс ко всему Польша выиграла блок 14:7. Это и стало ключевым фактором. К тому же не попал в игру лидер сборной Украины Олег Плотницкий — показатель полезности «-3» красноречиво об этом говорит. Польша выиграла, однако вряд ли Никола Грбич остался доволен этой победой.

В полуфиналах 1 августа в 10:00 Польша сразится со Словенией, а в 14:30 на площадку выйдут Япония и США.