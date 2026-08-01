Первое поражение Японии и рекорд Польши. Огненные полуфиналы мужской Лиги наций — 2026

Полуфиналы мужской Лиги наций получились диаметрально противоположными. Первый оказался откровенно скучным для всех, кроме фанатов сборной Польши. А вот вторая игра держала в напряжении до последних секунд и ничем не уступила матчу, который Япония и США выдали на групповом этапе. Рассказываем о главных событиях полуфиналов.

Япония впервые проиграла

Кто бы ни победил в финале, сборная Японии в любом случае установила уникальное достижение. 13 побед подряд в Лиге наций. Но первое же поражение для команды Лорана Тийи стало роковым. Спорт жесток.

Американцев перед встречей многие считали фаворитами. К тому были предпосылки. Тут и невероятная подача, уничтожившая Италию в четвертьфинале, и повреждение одного из лидеров Японии Юки Исикавы. Да и в целом в мировом волейболе так долго не проигрывать – аномалия. А тем более – победить дважды равного себе соперника за короткое время.

В итоге американцы действительно победили. Но лёгкой эта победа точно не была. Подача, которая хорошо летела в четвертьфинале, на этот раз включалась лишь эпизодами. Правда, в нужные моменты. Исикава на поле тоже вышел и отыграл заметно лучше, чем в первом матче в Нинбо.

По качеству и драматургии этот матч почти не уступал встрече на групповом этапе. А по ценности и напряжению точно превосходил дуэль на предварительном этапе. Старт первых трёх сетов проходил по одному сценарию: Япония отрывается в счёте, американцы догоняют. Получилось один раз из трёх – в первой партии. Помогла подача. Чистых эйсов не было, однако на высоких мячах японцы не могли разойтись с блоком команды Карча Кирая.

США — Япония Фото: volleyballworld.com

А вот тренер «звёздно-полосатых» оплошал во второй партии. В ключевой момент при «-1» он решил усилить блок, заменив Майку Кристенсона на второго диагонального Коула Хартке. Отчасти замысел сработал, поскольку сразу сняться азиаты не смогли. Вот только американцы не разобрались, кому пасовать. Было три шанса, и лишь в одном оказалась какая-никакая атака. Соперник таким подарком воспользовался и всё-таки снялся. Более того, японцы получили психологическое преимущество и довели партию до победы. А за ней – и третью.

К четвёртому сету Кирай решился на изменения. Меррика МакГенри в центре сетки сменил опытнейший Джеффри Джендрик, а в доигровке вместо Этана Чэмплина появился молодой талант Купер Робинсон. Нельзя сказать, что именно этот ход переломил ход игры, но этот сет американцы взяли. Напомнил о себе Джейк Хейнс – два его эйса и переходящий дали команде решающее преимущество.

К тому моменту показалось, что японцы немного подустали. И начало пятого сета подтвердило это впечатление – 4:7. Тийи решился на замену Исикавы на Шому Томиту — и угадал. Японцы реализовали доигровку, а следом как раз Томита закрыл блоком Хейнса — 10:10. Чуть позже на подаче Юдзи Нисиды команды выдали чудо-розыгрыш, в котором было прекрасно всё — и невероятная защита, и блок Кристенсона головой, и завершающая атака Кэнто Мияуры. Япония вышла вперед – 12:11. Казалось, перелом случился.

Но это только казалось. Потому что после тайм-аута Нисида ошибся, а Кирай вернул на площадку Чэмплина — сразу на подачу. И вот это решение оказалось ключевым. Сначала доигровщик оформил эйс, а следом после плотной подачи не добил до пола Ран Такахаси. Доигровка — 14:12, а следом — обмен съёмами, который завершил серию побед Японии. США — в финале!

Польша поставила рекорд

Второй полуфинал по хронологии был как раз первым, но почти ничем не запомнился. Разве что рекордом по продолжительности. Всего 69 минут понадобилось Польше, чтобы разгромить Словению. Команда Николы Грбича не позволила соперникам даже набрать 20 очков ни в одной из партий.

И снова сработала подача. На 15 ошибок у поляков девять эйсов. Соотношение не такое идеальное, как у США против Италии, однако тоже впечатляет. Ну а в атаке словенцы набрали жалкие 34% реализации. Блок также остался за Польшей — 11:6. И это при том, что Вильфредо Леон снова не блистал ни в атаке, ни в приёме. Но шесть эйсов принадлежат именно ему. Форменный разгром.

Чего ждать от финала?

Совсем недавно Польша и США играли в Чикаго. И там поляки победили 3:0. Да, обыграть топ-команду два раза за короткий срок сложно. Но главный вопрос – сколько сил осталось у американцев? На восстановление у них на пять часов меньше. Причём поляки размялись, а им пришлось играть пять сетов. Не говоря о том, сколько потрачено эмоций. Хотя, конечно, после таких побед могут и вырасти крылья.

Польша — фаворит, однако свои шансы у американцев появятся. И будем надеяться, что финал будет похож на второй полуфинал, а не на первый.