Польша — чемпион Лиги наций — 2026! Исход финала решила замена от отчаяния

Сборная Польши выиграла Лигу наций второй год подряд. Тот же город, тот же зал и тот же победитель. Но если в прошлом сезоне команда Николы Грбича разнесла сборную Италии, то сейчас победа получилась по-настоящему трудовой. И где-то даже выстраданной. Тем она слаще!

Американцы долго входили в игру

Этот матч получился как синусоида — инициатива переходила из рук в руки. Хотя начало драмы не предвещало — к середине первого сета поляки ушли вперёд и спокойно удержали преимущество. Они были чуть лучше во всём — в атаке, на подаче, на блоке. Чуть меньше защищались, зато реализовывали свои шансы эффективнее. У американцев же всё держалось на Мэттью Андерсоне — ветеран завершил четыре атаки из шести. Два других края — Джейк Хейнс и Этан Чэмплин — закончили сет в минусе. Наверное, такой тяжёлый вход в игру объясним. У команды Карча Кирая мало того, что было меньше времени на восстановление, так ещё и играли они тяжелейшие пять партий против трёх сетов за час у Польши.

Однако постепенно американцы раскочегарились. Способствовал этому, конечно же, Майка Кристенсон, успешно включивший в матч своих центров — приём позволял. К тому же «звёздно-полосатые» пережили настоящий кризис во втором сете — с 20:17 проиграли четыре мяча подряд и позволили сопернику выйти вперёд. Казалось, сборная США дрогнет. Но нет — Андерсон снялся, а затем Хейнс напомнил о своей подаче. Эйс, переходящий — и 23:21 — решающее преимущество, которое американцы сохранили.

Леона посадили. Потом вернули, но в другом амплуа

К тому моменту на площадке уже не было Вильфредо Леона. Натурализованный кубинец не проигрывал в атаке, однако за второй сет забил всего лишь один из семи, а качеством доводки он никогда не блистал. Его заменил Камиль Семенюк. И казалось, пошло бодрее. Томаш Форналь стал лидером атак — он держал уровень, да ещё и подавал здорово. В третьей партии казалось, что Польша снова перехватила инициативу — 19:15. Но сборная США включила защиту, а у европейцев упали несколько мячей, которые падать не должны. К отметке 22 счёт сравнялся.

Вильфредо Леон Фото: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Тут, правда, американцы чуть сами не лишили себя лидера. Меррик МакГенри, празднуя удачный блок, локтем рассёк бровь Андерсону. Причём довольно сильно — доигровщика пришлось менять. На площадку вышел Тори Дефалко, который до этого вообще не появлялся в «Финале восьми». К его чести, он выдержал приём, а в атаке Кристенсон отдал всё Хейнсу. Тот не подвёл — забил всё — девять из девяти за сет. Решающее же очко американцам принёс Тэйлор Аверилл в центре сетки — 27:25.

Успехи Хейнса выделялись ещё и на фоне не самой яркой игры его визави Бартоломея Боладзя. Диагональный забивал мало, а где-то американцы прихватывали его блоком. Проблема была в том, что его сменщик Кевин Сасак в отведённое ему время в этой Лиге наций не показал ничего. При счёте 13:13 в четвёртой партии Грбич решился на замену, которая показалась шагом отчаяния — сменил Боладзя на Леона. Доигровщик на позиции диагонального — это возможно, но не всегда эффективно, всё-таки принципы атаки другие. Леон не феерил в четвёртом сете — забил один из трёх мячей, ещё один проиграл. Однако, кажется, с ним на площадке выдохнул связующий Марцин Коменда. Это неплохой, крепкого европейского уровня волейболист, но, конечно, не звезда. А вот с Леоном они играют в одном клубе и наладили неплохое взаимодействие. Так вот, Коменда выдохнул и концовку провёл уверенно.

А героем в ней стал Форналь. При счёте 20:20 он выдал два эйса подряд. Американцы сравняли — МакГенри с третьего этажа вколотил мяч в площадку после не самой удачной атаки Шимона Якубишака. Но Коменда рискнул и повторил передачу своему центру, на этот раз удачно. А следом Якубишак и Леон закрыли Хейнса, переведя встречу на тай-брейк.

Эта пара и в пятом сете продолжила феерить – каждый набрал по четыре очка, больше половины от общекомандных. Поляки начали отрываться со счёта 5:5. Кристенсон и Аверилл разошлись в атаке, следом Якубишак реализовал переходящий. Ну а дальше американцы обстучали блоки и ауты. 15:10 — Польша — чемпион второй год подряд и третий — в истории. А MVP стал Томаш Форналь, который провёл невероятный финал.

Что ж, Никола Грбич выдал не самое очевидное решение, однако оно сыграло. А победителей не судят. Сборная США же была очень близка к своему первому чемпионству в Лиге наций. Но не случилось — уж слишком много сил забрал полуфинал. Теперь американцы — главные неудачники турнира, у них четыре поражения в решающих встречах.

А бронзу впервые в истории взяла Словения. Япония же, блестяще отыгравшая предварительный раунд, осталась без медалей. На «Финал восьми» лидеров команды Лорана Тийи откровенно не хватило. А словенцы были сверхмотивированы — всё-таки первая медаль Лиги наций.

Это был классный турнир! Жаль только, что без сборной России. Будем ждать нашу команду в следующем году. А этот сезон сборных не заканчивается — впереди континентальные первенства.