Сборная России по волейболу возвращается в Лигу наций! Но за это пришлось дорого заплатить

Дождались! Международная федерация волейбола заявила, что и мужская, и женская сборная России сыграют в Лиге наций — 2027. После официального допуска потребовалось несколько недель на консультации и переговоры. И вот решение принято. Это настоящий прорыв! Но есть в этой бочке мёда и ложка дёгтя. Наша мужская команда добровольно отказалась от участия в мужском ЧМ-2027, а вопрос по выступлению женщин остаётся открытым. Давайте подробнее изучим решение международной федерации.

Лига наций — оптимальный вариант для возвращения

Лига наций изначально виделась наилучшим вариантом для возвращения нашей сборной. Просто потому, что в ней намного проще избежать политических вопросов. Предварительные этапы проходят в разных странах и даже на разных континентах. Наверняка россиян будут рады видеть в странах Азии. В Европе тоже есть простые варианты – та же Сербия.

Кроме того, на предварительном этапе Лиги наций команды не играют каждый с каждым. Это позволит России избежать встречи с Украиной. Конечно, дело может дойти до встречи в «Финале восьми», но раз организаторы вынесли решение о допуске, значит, риски просчитаны. Пока неизвестно, где пройдут финальные этапы в 2027 году. Однако и здесь наверняка участие России каким-то уже образом закладывается. Есть неподтверждённые слухи, что у мужчин третий раз подряд финал может принять китайский Нинбо.

Ещё одним препятствием могли стать возмущения Финляндии у мужчин и Словении — у женщин. По регламенту слабейшие команды по итогам 2026 года (Канада у мужчин и Болгария — у женщин) должны заменить сильнейшие по рейтингу сборные. Это наши команды. Но и победителей Евролиги тоже обижать не совсем правильно, иначе смысл этого турнира вообще становится неочевидным. В итоге решение у организаторов нашлось — Лигу наций просто расширят до 19 команд — как у мужчин, так и у женщин.

Наконец, есть вопрос о проверках на допинг, но его обещают решить позднее. Пул тестирования наших волейболистов будет создан.

«Благодарим коллег из Международной федерации волейбола за оперативную реакцию на рекомендации МОК. Спустя почти четыре года наши мужская и женская сборные полностью восстановлены в правах и возвращаются на мировую арену. Важно, что FIVB заморозила наш рейтинг, который обеспечил нашим командам участие в следующем розыгрыше Лиги наций», — прокомментировал заявление FIVB президент ВФВ Станислав Шевченко.

Россия отказывается от мужского ЧМ-2027

И это, конечно, неприятная новость. Всё-таки это куда более престижный турнир, да и на нём разыгрываются три прямые путёвки на Олимпиаду.

«Что касается чемпионата мира 2027 года в Польше, было принято решение отказаться от участия из соображений безопасности. Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики.

Мужская сборная России по волейболу Фото: volley.ru

В то же время совместно с FIVB продолжается проработка потенциального участия женской сборной в первом в истории Северной Америки чемпионате мира, который в 2027 году примут США и Канада. Ожидаем справедливого решения, которое пойдёт на пользу всему волейбольному сообществу и сделает этот важный старт ещё зрелищнее и конкурентнее», — заявил Станислав Шевченко.

На самом деле, это очень похоже на некую сделку, заключённую с FIVB и поляками – одними из главных противников возвращения и хозяевами мужского ЧМ-2027. Президент федерации волейбола Польши Себастьян Свидерски уже заявлял, что решение вернуть россиян ставит его организацию между молотом и наковальней. С одной стороны, нужно принимать сборную России, которая на чемпионат мира попадает по рейтингу, с другой — есть политические запреты, визовые вопросы. В общем, представить себе игру нашей команды в Польше сейчас сложно. А взять и просто перенести чемпионат мира за год нереально – просто не будет желающих.

Поэтому есть ощущение, что существует какая-то негласная договорённость. Польша спокойно проведёт чемпионат мира (и, кстати, обезопасит себя от сильного конкурента), при этом Россия будет играть в Лиге наций без проблем и возмущений, но с максимальной поддержкой FIVB. Возможно, есть и договор о том, что нашу команду разведут с Польшей на предварительном этапе.

С точки зрения отбора на Олимпиаду мы, конечно, теряем одну возможность туда отобраться. Однако рейтинг мужской сборной наверняка позволит получить путёвку в Лос-Анджелес, ведь прямо сейчас наша команда на третьем месте. Чтобы пролететь мимо олимпийской мечты, здесь нужно по-настоящему завалить Лигу наций. Так что всё в руках наших волейболистов.

А что с женской сборной? Она сыграет на ЧМ?

У женской команды ЧМ-2027 пройдёт в США и Канаде. С американцами политических проблем быть не должно — разве что вопрос оформления виз. А вот Канада занимает достаточно непримиримую позицию. Ну и не будем забывать о соперниках. Пока что заявлений о возможных бойкотах не было, очки в мировом рейтинге потерять легко, а восполнить сложно. Переговоры продолжаются, и очевидно, что здесь на уступки и на добровольный отказ Россия идти не готова. Будем надеяться, что решение будет найдено.