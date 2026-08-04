Сборная России по волейболу впервые играет после возвращения! Где и когда пройдут матчи?

Лето продолжает радовать поклонников волейбола хорошими новостями. После того как в июле FIVB сняла бан с наших национальных команд, все ждали официального объявления об участии российских команд в международном турнире. И дождались! Лига наций – 2027 станет отправной точкой для наших команд.

Готовиться к рестарту летом 2027-го надо уже сейчас. Команда под руководством Константина Ушакова уже провела недельный тренировочный цикл в Новогорске и теперь собирается проверить своё мастерство в товарищеских матчах со сборной Сербии.

Матчи России и Сербии — добрая традиция

Матчи со сборной Сербии становятся уже своего рода традицией для нашей национальной команды. В этом году команды проведут даже не одну, а две встречи. Если в прошлой весной сборные бились за Кубок Первого канала, то эти игры станут товарищескими, без борьбы за какой-либо трофей. Однако они точно не уступят по накалу и зрелищности кубковой встрече.

В каком составе будет сборная России?

Изначально состав национальной команды состоял из 16 игроков, вызванных для подготовки. Но доигровщица Арина Федоровцева и блокирующая Елизавета Фитисова не смогли принять участие в тренировочном сборе в Новогорске, а следовательно, и в товарищеских матчах с Сербией.

Елизавета пропускает в силу проблем со здоровьем, а Арина продолжает планово готовиться к клубному сезону.

Состав женской сборной России по волейболу



Связующие: Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анна Озерова («Ленинградка»).



Диагональные: Татьяна Толок («Игор Горгондзола», Италия), Вита Акимова («Галатасарай», Турция).



Доигровщицы:



Блокирующие: Ангелина Лазарева («Заречье-Одинцово»), Дарья Киселёва («Локомотив»), Анастасия Манжосова («Заречье-Одинцово»), Варвара Сергеева («Протон»).



Либеро: Анна Подкопаева («Динамо» Краснодар), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»).



Главный тренер: Константин Ушаков. : Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анна Озерова («Ленинградка»).: Татьяна Толок («Игор Горгондзола», Италия), Вита Акимова («Галатасарай», Турция). Марина Маркова («Вакифбанк», Турция), Ирина Капустина («Локомотив»), Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»), Ирина Воронкова («Джакарта Пертамина Эндуро», Индонезия).: Ангелина Лазарева («Заречье-Одинцово»), Дарья Киселёва («Локомотив»), Анастасия Манжосова («Заречье-Одинцово»), Варвара Сергеева («Протон»).: Анна Подкопаева («Динамо» Краснодар), Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»).

Готова ли сборная России к матчам?

Настрой у команды боевой. Все понимают, что у сборной нет времени на раскачку. Главная цель – Олимпийские игры – 2028 – не за горами.

«Есть огромное желание выйти и показать, насколько мы крутые, но не факт, что это получится сделать прямо сразу, – поделилась Марина Маркова. – Мы пока отстаём от других в плане командной работы, системности. Поэтому нам нужно немного времени, чтобы втянуться. Мы приехали в сборную в очень приподнятом настроении, сейчас уже немножечко под нагрузкой, после тренажерки подустали. Но психологически готовы».

«Нам предстоит пройти непростой путь: всё-таки с последнего выступления сборной России прошло четыре года, и из того состава остались всего три-четыре игрока, – отметил Константин Ушаков. – Работы будет много, но мы надеемся, что сможем сделать максимум и завоевать медаль Игр-2028. Для девушек сезон только начинается, поэтому сейчас нашей задачей является приведение всех к общему знаменателю. Чтобы мы могли и поатаковать нормально, и физически подготовиться, и хорошо провести время. Что касается наших перспектив на мировой арене, то для их оценки нужно «ввязаться в драку», испытать на себе. Только тогда смогу ответить на этот вопрос. Предполагать же я не люблю».

Проверка для обеих сборных

В прошлом году сборная России уже встречалась с командой Сербии в Белграде. Тогда это был всего один матч, который прошёл в рамках Кубка Первого канала. Ту встречу наша национальная команда выиграла, вернув тем самым кубок на родину. Однако для победы команде Константина Ушакова понадобилось совершить классический камбэк со счёта 0:2.

Сейчас игры станут своеобразной проверкой для обеих сборных. Для Сербии это финальный отрезок и контрольные игры перед стартующим в конце августа чемпионатом Европы. Для нашей национальной команды это хорошая возможность оценить свои силы на фоне крепкого соперника перед полноценным возвращением на международную арену.

Где и когда пройдут матчи Россия — Сербия?

Товарищеские встречи состоятся 5 и 7 августа в Сербии, в городе Уб. Оба матча начнутся в 20:00 мск.

По договорённости первая игра пройдёт в закрытом режиме, без зрителей. А уже через день – в привычном, открытом формате.

Где смотреть матчи Сербия — Россия?

Первый матч, который состоится 5 августа, пройдёт без трансляций. Повторную встречу, 7 августа, будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.