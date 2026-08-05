Самурайская хитрость. Странный ход сборной Японии ради путёвки на Олимпиаду

Мужская сборная Японии в этом году изрядно пошумела в Лиге наций. Команда Лорана Тийи установила рекорд, который можно только повторить – 12 побед из 12 возможных на предварительном этапе. На «Финал восьми», правда, не хватило сил — четвёртое место по итогам турнира. Не умаляя достоинств японцев, стоит отметить, что они, в отличие от многих топ-команд, привезли лидеров на все этапы, да и играли почти без замен. А недавно удивили решением отправить резервистов на чемпионат Азии. А ведь там будет разыгрываться путёвка на Олимпиаду в Лос-Анджелесе!

Странное решение? Только на первый взгляд. Кажется, это часть большой стратегии. И она выглядит вполне успешной. Разбираемся в самурайских хитростях.

Чемпионат Азии пропустят семь основных игроков

Для начала стоит сказать, что победа на континентальном первенстве – это самый простой путь отобраться на Олимпиаду-2028. Выигрываешь — получаешь прямую путёвку. В Азии чемпионат пройдёт в сентябре как раз в Японии. Казалось бы, вот он — самый лучший шанс. Но японцы мыслят стратегически.

Уже известно, что на предстоящем турнире не выступят Юки Исикава, Ран Такахаси, Юдзи Нисида, Кэнто Мияура, Томохиро Ямамото, Томохиро Огава и Таиси Онодэра. Все три основных крайних нападающих плюс второй диагональный, а ещё оба либеро и один из центральных блокирующих. Конечно, это очень серьёзные потери. Да, поедут на турнир основные связующие, есть адекватная, пусть и с потерей качества, замена в линии доигровки, а в центре сетки у команды Тийи нет лишь железно основных игроков. Но в остальных амплуа просадка будет очень серьёзной.

Будет ли успешной стратегия?

При этом всех лидеров, можно сказать, заездили в Лиге наций. В финальном этапе это бросалось в глаза, команде не хватало свежести. На первый взгляд, это очень странное распределение сил. Но если копнуть поглубже – всё становится понятным.

Сборная Японии Фото: volleyballworld.com

Во-первых, чемпионат Азии — далеко не самый сильный и статусный турнир. Если говорить прямо, реальных соперников у Японии только три — это Иран, Китай и Австралия. При этом мы видели в Лиге наций, что Китай и Иран сейчас точно нельзя отнести к топ-командам. Австралия же переживает мучительную смену поколений. Да, под возможность зацепиться за Олимпиаду на турнир должны приехать местные звёзды – Люк Перри, Линкольн Уильямс, Лоренцо Поуп – но, кажется, этого не хватит. Так что даже без лидеров Япония вполне может победить дома. Мотивация резервистов будет зашкаливать.

Но даже если победы не случится, у японцев будут ещё две возможности попасть в Лос-Анджелес. Во-первых, три путёвки разыграют на ЧМ-2027. То есть три квоты получат команды, занявшие наивысшие места из числа тех, кто ещё не отберётся на Игры к тому моменту. То есть здесь мы уже не учитываем хозяйку Олимпиады — сборную США. Не сыграет, увы, и сборная России. Наверняка высоко будет и чемпион Европы. Да и победителя турнира в Южной Америке сбрасывать со счетов не стоит. Таким образом, для заветного олимпийского билета на мировом первенстве может быть достаточно занять 5-6-е место. Задача для японской сборной посильная.

Ну а если и на ЧМ-2027 не срастётся (в конце концов, ЧМ-2025 Япония провалила), то останется ещё и возможность попасть на Олимпиаду по рейтингу. Три команды с наивысшими показателями после завершения Лиги наций в 2027 году также получат билеты в Лос-Анджелес. Естественно, речь о тех, кто ещё не отберётся к тому моменту. Одной из этих трёх команд, по идее, должна стать сборная России, но ещё две путёвки остаются.

И вот здесь мы и подходим к моменту, который всё объясняет. Играя весь турнир Лиги наций основным составом, сборная Японии набила себе рейтинг. Он, как известно, динамический: обыгрываешь сильного – получаешь много очков. А вот победа над слабым соперником почти ничего не принесёт, зато поражение может отбросить далеко назад.

Япония выиграла 12 матчей на предварительном этапе и поднялась на пятую позицию. Поражение от Словении в матче за третье место немного подпортило ситуацию, но всё равно азиаты идут шестыми. Впереди только Польша, Италия, Россия, Словения и США. Если смотреть ниже, то относительно рядом Бразилия и Франция, а вот идущая девятой Болгария уступает уже больше 50 баллов. Чтобы в такой ситуации пролететь мимо Олимпиады, надо постараться.

Так что ситуация, которая кажется на первый взгляд безрассудной, на самом деле оборачивается для Японии настоящей стратегической комбинацией. Вместо того, чтобы поставить на одну лошадь, они решили вложиться сразу в три шанса. Вот уж действительно Восток – дело тонкое.