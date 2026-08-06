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Мужская волейбольная сборная США готовится к домашней Олимпиаде-2028, прогресс команды, причины, что может помешать

Сборная США по волейболу идёт за золотом. Почему она будет фаворитом Олимпиады-2028?
Пётр Кондаков
Волейболисты США
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У американцев есть эффективная стратегия, и она работает. Лишь бы здоровье ветеранов не подвело.

Мы привыкли относить мужскую волейбольную сборную США к числу топ-команд. Но в последние годы американцы статус фаворита подрастеряли. Нет, они всё время находились где-то рядом, однако побед не было очень давно.

Олимпиаду выигрывали в последний раз в Пекине-2008, золото на чемпионате мира было аж 40 лет назад — в 1986 году. Да, случались успехи в Мировой лиге — 2014 и на Кубке мира — 2015. Но и этим победам уже больше 10 лет.

Однако сейчас впереди у сборной США домашняя Олимпиада — Лос-Анджелес-2028. К этому турниру американцы готовятся очень серьёзно. И в подходе к работе уже видны серьёзные перемены. Кажется, хозяева игр нацелены на золотые медали в мужском волейболе. Изучаем, что поменялось.

Фактор №1. Карч Кирай

После Олимпиады в Париже американцы решились на перестановки в тренерском штабе. Возглавлявший мужскую команду Джон Спироу ушёл работать в федерацию волейбола, а его место занял наставник женской команды Карч Кирай.

Карч Кирай

Карч Кирай

Фото: Ewen Gavet/Zuma/ТАСС

Причины перемен понятны: при Спироу американцы были всегда близко, но после 2015 года не выиграли ничего. У Кирая же в активе победа на Олимпиаде в Токио, серебро в Париже, бронза в Рио-де-Жанейро и три выигранных Лиги наций. Впечатляет!

Первый год у Карча ушёл на перестройку и поиск новых игроков для команды. Сейчас становится ясно: с обоймой Кирай определился. Дальше он будет наигрывать состав для Олимпиады.

Американцы — хозяева Олимпиады, а вот их конкурентам ещё предстоит отбираться:
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Конечно, важна харизма. Дух победителя. Ведь Кирай брал Олимпиаду в совершенно разных ипостасях: и как игрок в «классике» и в «пляжке», и как тренер. Доверие и уважение со стороны волейболистов безграничны.

В игре американцев явно появилось больше стройности и баланса. И это отсылает нас ко второму фактору.

Фактор №2. Джейк Хейнс

Со времён легендарного Клейтона Стэнли у сборной США не было настоящего диагонального, который не выпадал бы из состава. Хотя нет, стоит поправиться, он был: эту позицию больше 10 лет закрывал Мэттью Андерсон, который всё-таки больше доигровщик. Однако в его амплуа звёзд всегда хватало, а вот диагонального не было. Кого только не пробовали! Были и Мёрфи Трой, и Кайл Энсинг, и Кайл Расселл. На какое-то время позицию закрыл Бенжамин Пэтч, но он довольно быстро наигрался и решил закончить с волейболом. Выписали паспорт пуэрториканцу Габриэлю Гарсиа, потому что тот подавал большие надежды. Однако он оказался жутко нестабильным. Диагональ явно проседала.

Джейк Хейнс

Джейк Хейнс

Фото: volleyballworld.com

И тут появился Джейк Хейнс. Совсем уже не мальчик, ему исполнилось 28 лет в этом году. В Европе играет шесть лет, но не в топ-клубах: были середнячки во Франции и в Польше, потом – «Берлин», а с нового сезона будет греческий «Олимпиакос». Однако человек раскрылся! В Лиге наций он оказался хорош и на подаче, и в атаке. А главное – позволил Андерсону вернуться на родную позицию. Это тоже добавило эффективности сборной США. А ещё подрастает Коул Хартке, у которого вообще пока за плечами только чемпионат NCAA. Ему 20 лет, рост 211 см, потенциал большой, но о его перспективах стать лидером команды говорить пока рано.

Зато уже точно можно говорить, что конкуренция в сборной США выросла. Доигровщики Этан Чэмплин и Купер Робинсон, центральный Меррик МакГенри начинают входить в свой прайм. В Лос-Анджелесе они точно помогут. А в той же линии доигровки есть ещё Тори Дефалко и сражающийся с травмами Аарон Расселл. Так что тренеру будет из кого выбирать боевой состав.

Фактор №3. Справятся ли ветераны?

Получается, что у Кирая собирается настоящий коллектив из ветеранов и молодых талантов. А дирижировать, конечно, будет Майка Кристенсон. Вопрос, по сути, только один – смогут ли эти звёзды подойти к Лос-Анджелесу без травм? Из тех, кто выходил на площадку в финале Лиги наций, Андерсону в 2028 году будет уже 41, Эрику Шоджи 38 лет, а тому же Кристенсону – 35. Да, наверняка последний год перед Олимпиадой кто-то вообще пропустит клубный сезон, а кто-то выберет не самые сильные чемпионаты. Но нагрузка всё равно будет велика. Однако если всё сложится, на своей земле мужская сборная США точно будет фаворитом волейбольного турнира.

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