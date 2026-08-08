Ничего страшного не произошло. Но тренерскому штабу Константина Ушакова понятно, над чем стоит работать перед Лигой наций.

Россия проиграла Сербии после возвращения на мировую арену. Что не так с нашей командой?

5 и 7 августа в сербском городе Уб состоялись товарищеские встречи между женскими волейбольными сборными России и Сербии. Это были первые матчи российской команды после официального заявление FIVB о возвращении нашего волейбола на мировую арену.

Матчи с Сербией – это уже хорошая традиция. В 2025 году наши команды встречались в рамках Кубка Первого канала. Тогда сборная России одержала победу. В 2026-м команды сыграли уже дважды. Первый матч провели при закрытых дверях и с широкой ротацией состава, а второй – в «боевом» режиме: со зрителями, трансляцией и цепкой борьбой за победу до пятого сета.

Если первый матч завершился вничью, то во втором сборная России уступила – 2:3. Какую же пищу для размышлений дала эта встреча зрителям и команде?

Тренерский штаб сборной России поставил на тех крайних игроков, которые выступают за зарубежные клубы: Воронкову – Маркову – Толок. На двух последних был сделан особый акцент по количеству передач. И если в первой встрече волейболистки справились с нагрузкой (при том что провели на площадке всего два сета), то уже в полноценном пятисетовом матче были отрезки, где девушки явно проседали.

Ещё одной лакмусовой бумажкой формы сборной стала подача. Наши волейболистки теряли её очень часто. Если в первом матче было 10 ошибок в этом элементе, то только за два первых сета второй игры их оказалось девять, а в сумме за пять сетов набралось аж 18 – почти на целый сет! Общее количество ошибок – 36 (помимо 18 на подаче, 13 было допущено в атаке, ещё пять – в приёме).

Стоит отдельно отметить, что приём рассыпался в четвёртой партии. Соперницам удалось расшатать наших принимающих. Это потянуло за собой нападение и помогло сербским волейболисткам вернуться в игру после отставания (после третьей партии Россия вела 2:1).

Именно свои ошибки главным образом и повлияли на результат. Ведь если смотреть индивидуальную статистику крайних игроков, то цифры реализации у всех очень приличные: Толок – 52%, Маркова – 50%, Воронкова – 44%.

Игроки женской сборной России Фото: volley.ru

Ещё одно приятное наблюдение: в начале матча россиянкам удалось прихватить лидера сборной Сербии – диагональную Тияну Бошкович. Однако столь мастеровитый игрок всё-таки вырвалась из-под опеки соперниц. После смены связующих у Бошкович как будто открылось второе дыхание. Во многом именно она затащила игру в пятый сет, в котором ей на помощь пришла Александра Узелац. Этот тандем и похоронил все надежды нашей команды на победу. Сербские девушки более чем уверенно выиграли тай-брейк – 15:6.

В то же время наши девушки превзошли соперниц на блоке в обоих матчах (14:9, 14:9). Правда, во второй встрече он работал только в первых трёх сетах, а в четвёртом и пятом в этой графе был прочерк.

Вывод простой: на дистанции длинного матча прекрасно видно, у какой из команд сезон в разгаре, а какая провела вместе всего неделю.

Константин Ушаков в концовке матча досадовал, что наши волейболистки свели волейбол к индивидуальной игре. Наставник призывал своих подопечных вспомнить начало встречи, где все бились друг за друга, как единый кулак. К сожалению, на фоне усталости вернуться к такой игре не удалось.

Матч стал отличной проверкой для обеих сборных. Он показал, что у игроков сборной России достаточно индивидуального мастерства. Но чтобы показывать классные результаты, нужно сыгрываться и набирать форму. Благо у нашей команды есть много времени на подготовку к первому турниру.