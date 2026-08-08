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Женская сборная России по волейболу уступила Сербии в товарищеском матче — 2:3, обзор игры, статистика, выводы

Россия проиграла Сербии после возвращения на мировую арену. Что не так с нашей командой?
Елена Коваленко
Женская сборная России по волейболу
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Ничего страшного не произошло. Но тренерскому штабу Константина Ушакова понятно, над чем стоит работать перед Лигой наций.

5 и 7 августа в сербском городе Уб состоялись товарищеские встречи между женскими волейбольными сборными России и Сербии. Это были первые матчи российской команды после официального заявление FIVB о возвращении нашего волейбола на мировую арену.

Матчи с Сербией – это уже хорошая традиция. В 2025 году наши команды встречались в рамках Кубка Первого канала. Тогда сборная России одержала победу. В 2026-м команды сыграли уже дважды. Первый матч провели при закрытых дверях и с широкой ротацией состава, а второй – в «боевом» режиме: со зрителями, трансляцией и цепкой борьбой за победу до пятого сета.

Если первый матч завершился вничью, то во втором сборная России уступила – 2:3. Какую же пищу для размышлений дала эта встреча зрителям и команде?

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
07 августа 2026, пятница. 20:00 МСК
Сербия (ж)
Окончен
3 : 2
Россия (ж)
Сербия (ж): Иванович, Осмаич, Попович, Миркович, Огненович, Куртагич, Ања Зубић, Узелац, Егдич, Бошкович, Милоевич, Чаич, Нађа Антоновић, Гочанин, Тица
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Сергеева, Киселёва, Озерова, Капустина, Воронкова, Толок, Манжосова, Подкопаева, Акимова, Маркова

Тренерский штаб сборной России поставил на тех крайних игроков, которые выступают за зарубежные клубы: Воронкову – Маркову – Толок. На двух последних был сделан особый акцент по количеству передач. И если в первой встрече волейболистки справились с нагрузкой (при том что провели на площадке всего два сета), то уже в полноценном пятисетовом матче были отрезки, где девушки явно проседали.

Ещё одной лакмусовой бумажкой формы сборной стала подача. Наши волейболистки теряли её очень часто. Если в первом матче было 10 ошибок в этом элементе, то только за два первых сета второй игры их оказалось девять, а в сумме за пять сетов набралось аж 18 – почти на целый сет! Общее количество ошибок – 36 (помимо 18 на подаче, 13 было допущено в атаке, ещё пять – в приёме).

Как Россия и Сербия сыграли год назад:
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Стоит отдельно отметить, что приём рассыпался в четвёртой партии. Соперницам удалось расшатать наших принимающих. Это потянуло за собой нападение и помогло сербским волейболисткам вернуться в игру после отставания (после третьей партии Россия вела 2:1).

Именно свои ошибки главным образом и повлияли на результат. Ведь если смотреть индивидуальную статистику крайних игроков, то цифры реализации у всех очень приличные: Толок – 52%, Маркова – 50%, Воронкова – 44%.

Игроки женской сборной России

Игроки женской сборной России

Фото: volley.ru

Ещё одно приятное наблюдение: в начале матча россиянкам удалось прихватить лидера сборной Сербии – диагональную Тияну Бошкович. Однако столь мастеровитый игрок всё-таки вырвалась из-под опеки соперниц. После смены связующих у Бошкович как будто открылось второе дыхание. Во многом именно она затащила игру в пятый сет, в котором ей на помощь пришла Александра Узелац. Этот тандем и похоронил все надежды нашей команды на победу. Сербские девушки более чем уверенно выиграли тай-брейк – 15:6.

В то же время наши девушки превзошли соперниц на блоке в обоих матчах (14:9, 14:9). Правда, во второй встрече он работал только в первых трёх сетах, а в четвёртом и пятом в этой графе был прочерк.

Вывод простой: на дистанции длинного матча прекрасно видно, у какой из команд сезон в разгаре, а какая провела вместе всего неделю.

С составом у сборной России проблем нет:
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Константин Ушаков в концовке матча досадовал, что наши волейболистки свели волейбол к индивидуальной игре. Наставник призывал своих подопечных вспомнить начало встречи, где все бились друг за друга, как единый кулак. К сожалению, на фоне усталости вернуться к такой игре не удалось.

Матч стал отличной проверкой для обеих сборных. Он показал, что у игроков сборной России достаточно индивидуального мастерства. Но чтобы показывать классные результаты, нужно сыгрываться и набирать форму. Благо у нашей команды есть много времени на подготовку к первому турниру.

Решение о первом турнире уже принято:
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