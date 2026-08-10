Олимпийская гонка. Как женской сборной России по волейболу попасть на Игры-2028?

Разбираемся в системе квалификации на ОИ-2028 и пытаемся понять, что нужно делать россиянкам, чтобы поехать в Лос-Анджелес.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация волейбол (FIVB) дали «зелёный свет» российским спортсменам, и теперь наши команды могут задуматься о системе отбора на Олимпийские игры – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Теперь попасть туда реально.

Но что для этого нужно сделать? Разбираемся!

Кто сыграет на Олимпиаде-2028?

В женском турнире на ОИ-2028 примут участие 12 сборных.

1 путёвку получает страна-хозяйка – сборная США;

5 путёвок заберут себе победители пяти континентальных турниров – чемпионатов Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки;

3 места достанется призёрам чемпионата мира – 2027;

3 оставшихся места получат лучшие сборные мирового рейтинга (из числа не отобравшихся по другим критериям) летом 2028-го.

Когда станут известны обладатели путёвок?

Все континентальные чемпионаты синхронно пройдут в августе-сентябре 2026 года. Последний из этих турниров – чемпионат Южной Америки – завершится 13 сентября. Тогда будут известны уже шесть команд-участниц ОИ-2028.

Точные даты чемпионата мира – 2027 пока не определены. Но, согласно традициям календаря FIVB, этот турнир обычно проходит в августе-сентябре.

Последний этап – отбор по мировому рейтингу – завершится вместе с предварительным этапом женской Лиги наций – 2028. Учитывая, что олимпийский волейбольный турнир начнётся 15 июля, можно считать ориентиром 1 июля 2028 года. Тогда определятся все 12 команд.

Дана Реттке Фото: Dilara Irem Sancar/Anadolu via Getty Images

По какому пути пойдёт сборная России?

Первые два критерия для нашей сборной не сработают.

Россия – не хозяйка Олимпиады и не сможет победить на ЧЕ-2026, поскольку не принимает в нём участия. Квалификация на турнир проходила, когда сборной России было запрещено участвовать в соревнованиях.

Остаются два варианта – ЧМ-2027 и мировой рейтинг.

В отличие от мужской сборной, которая отказалась выступать на ЧМ в Польше, женская на такие жертвы, похоже, не пойдёт. Вероятность попасть на турнир, который пройдёт в США и Канаде, есть. Да, могут возникнуть трудности с визами, но эти проблемы придётся решать по мере их поступления. А что касается отбора, то сразу 14 сборных добираются в турнир по рейтингу. И если наша команда не провалится в Лиге наций – 2027, то и на ЧМ поедет.

Получится ли войти в тройку? Сейчас говорить об этом очень рано. Потенциально у нас очень сильная команда, но девушкам нужно время, чтобы сыграться и обжиться на мировой арене. Это может быть непросто.

Поэтому, пока, наиболее простым, а, может, и единственным путём для нашей сборной остаётся попадание на Олимпийские игры через мировой рейтинг.

Напомним, что когда с наших национальных команд сняли ограничения, то восстановили их в мировом рейтинге. Женская сборная в настоящий момент располагается там на девятой позиции. Хочется верить, что команда начнёт играть и набирать очки. Но в теории места даже девятого места должно хватить. По крайней мере, в 2024 году (пусть и при другой системе отбора) первые девять команд мирового рейтинга выступали на Олимпиаде, и только десятое место оказалось несчастливым для занимающей его Канады.

Одно можно сказать точно: тренерскому штабу и девушкам предстоит решить задачу со звёздочкой. И первым шагом на пути к решению будет Лига наций – 2027. Первый турнир после возвращения провалить никак нельзя!