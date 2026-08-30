Сборная России пробилась на волейбольный чемпионат Европы! Пока — на молодёжный
Наши парни не проиграли ни одного матча. Красавцы!
В середине августа мы порадовались успешному возвращению на европейскую арену женской молодёжной волейбольной сборной России. А неделю спустя пришёл черёд мужской команды. И почин девушек удалось поддержать — сборная под руководством Михаила Николаева отобралась на чемпионат Европы — 2027, не отдав соперникам ни одного матча.
- Путь на Евро — через Балканы
- У нас очень молодой состав. И это круто!
- Россия не потеряла ни одного очка
Путь на Евро — через Балканы
Как и наши девушки, юноши в категории U20 получили возможность отобраться на чемпионат Европы через Балканскую ассоциацию (BVA). Вместе с нашей командой такой