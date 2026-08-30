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Мужская молодёжная сборная России U20 выиграла отборочный турнир к чемпионату Европы — 2027, результаты матчей, обзор

Сборная России пробилась на волейбольный чемпионат Европы! Пока — на молодёжный
Пётр Кондаков
Молодёжка России пробилась на волейбольный ЧЕ
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Наши парни не проиграли ни одного матча. Красавцы!

В середине августа мы порадовались успешному возвращению на европейскую арену женской молодёжной волейбольной сборной России. А неделю спустя пришёл черёд мужской команды. И почин девушек удалось поддержать — сборная под руководством Михаила Николаева отобралась на чемпионат Европы — 2027, не отдав соперникам ни одного матча.

Путь на Евро — через Балканы

Как и наши девушки, юноши в категории U20 получили возможность отобраться на чемпионат Европы через Балканскую ассоциацию (BVA). Вместе с нашей командой такой