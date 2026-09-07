Сборная Турции переписала историю волейбола. Неочевидные итоги женского ЧЕ-2026

Больше 10 лет никто не выигрывал Евро в родных стенах и с поражением на групповом этапе!

Женский чемпионат Европы – 2026 по волейболу уже стал историей. Турция в финале обыграла Италию со счётом 3:2 и защитила титул чемпионов Старого Света. Однако 34-й континентальный турнир запомнится не только счётом в решающем матче. Есть ещё несколько ярких сюжетов, которые не затеряются в даже в оглушительном праздновании тысяч турецких болельщиков.

Итак, неочевидные итоги чемпионата Европы – 2026.

1. Первая победа страны-хозяйки с 2011 года

Одержать победу сборной Турции, несомненно, помогла бешеная поддержка трибун. Однако играть дома не так легко. До турчанок команда-хозяйка в последний раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала аж в 2011 году! Тогда успеха в родных стенах добились сербские волейболистки под руководством Зорана Терзича – финал проходил в Белграде, в легендарном зале «Пионир». А вообще, в истории чемпионатов Европы подобное удавалось ещё трём сборным: Болгарии (1981), ГДР (1983) и Нидерландов (1995).

2. Турция повторила тяжёлый путь России

Ещё один любопытный исторический факт. Команде Сантарелли удалось выиграть турнир, имея в пассиве поражение на групповой стадии. Подобное – редкость, хоть и не совсем уж уникальное явление. В последний раз такой непростой турнирный путь проходила сборная России в 2015 году. Наши девушки оступились в матче с Хорватией (0:3) в заключительном матче группового этапа, но всё равно прошли в плей-офф с первого места.

Сборная Турции Фото: Agit Erdi Ulukaya/Anadolu via Getty Images

3. Главные звёзды сыграли в финале на равных

Занятно, что в финальном матче две главные звезды команд-финалисток – Мелисса Варгас и Паола Эгону – набрали одинаковое количество очков – по 28. Однако турчанке партнёрши по команде помогли чуть эффективнее, поэтому она получила в руки кубок, а у итальянки остались только красивые цифры.

Примечательно, что последние розыгрыши финала как раз решались действиями диагональных: Варгас своим ударом принесла Турции матчбол, а последовавшая за этим ошибка Эгону на подаче матч завершила.

4. Турция полностью повторила сценарий 2023 года

Турецкие болельщики сейчас испытывают ощущение приятного дежавю. Всё, что произошло с их командой в 2026 году, было и в 2023-м.

Три года назад команда Даниэле Сантарелли сначала выиграла Лигу наций, а затем с разгона залетела и на вершину чемпионата Европы. Интересно, что и тогда, и сейчас блистали буквально одни и те же игроки. Мелисса Варгас стала MVP двух главных турниров сезона и в 2023-м, и в 2026-м. Зехра Гюнеш оба раза была одной из лучших центральных блокирующих, а Гизем Орге Гюнер получила второй подряд приз лучшей либеро Евро.

Мелисса Варгас Фото: Ferda Demir/Getty Images

5. Эрдем и Огненович установили рекорд Евро!

39-летняя турчанка Эда Эрдем и 42-летняя сербка Майя Огненович стали рекордсменками чемпионатов Европы. Дело в том, что турнир 2026 года – 10-й в карьере для обеих – такой серии ни у кого не было!

Приятным дополнением к рекорду стали медали. Сербская связующая едет домой с бронзой, турецкая блокирующая – с золотом. И похоже, что и Эда, и Майя пока не планируют заканчивать с выступлениями за сборную.

6. Изабеллу Хок так никто и не обогнал

После игры Швеции и Хорватии на групповом этапе только об Изабелле все и говорили – в том матче диагональная набрала фантастические 52 очка в одной встрече. Да и в других матчах игра у неё шла. Швеция в итоге проиграла Италии в 1/4 финала, однако ни один игрок из четвёрки полуфиналистов так и не смог превзойти Хок по результативности. Шведка набрала 247 очков в семи матчах и стала лучшим бомбардиром турнира. Соперницы же остались очень далеко. У Варгас 195 очков, у Эгону – 167. И это за девять игр!

7. Португалия неожиданно ворвалась в топ-16

Гранды бьются за золото, а у команд из второго эшелона свои радости. На ЧЕ-2026 всех впечатлила сборная Португалии, которая за два дня переписала все свои книги рекордов. 26 августа португальские волейболистки обыграли соседок из Испании (3:1), тем самым добыв первую победу на столь высоком уровне. А уже 27-го числа была вторая – над Румынией (3:2), позволившая Португалии ворваться в плей-офф. Да, в 1/16 финала Португалия получила 0:3 от Польши. Но это не умаляет успехов команды, которая на ЧЕ-2023 проиграла все матчи и заняла последнее, 24-е место.