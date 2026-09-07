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Волейбол, все итоги женского чемпионата Европы – 2026: исторические достижения Турции, рекорды Эрдем и Огненович

Сборная Турции переписала историю волейбола. Неочевидные итоги женского ЧЕ-2026
Елена Коваленко
Сборная Турции — чемпион Европы
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Больше 10 лет никто не выигрывал Евро в родных стенах и с поражением на групповом этапе!

Женский чемпионат Европы – 2026 по волейболу уже стал историей. Турция в финале обыграла Италию со счётом 3:2 и защитила титул чемпионов Старого Света. Однако 34-й континентальный турнир запомнится не только счётом в решающем матче. Есть ещё несколько ярких сюжетов, которые не затеряются в даже в оглушительном праздновании тысяч турецких болельщиков.

Как сборная Турции выиграла ЧЕ-2026:
Турция обыграла лучшую команду мира в финале ЧЕ-2026. Это был настоящий триллер!
Турция обыграла лучшую команду мира в финале ЧЕ-2026. Это был настоящий триллер!

Итак, неочевидные итоги чемпионата Европы – 2026.

1. Первая победа страны-хозяйки с 2011 года

Одержать победу сборной Турции, несомненно, помогла бешеная поддержка трибун. Однако играть дома не так легко. До турчанок команда-хозяйка в последний раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала аж в 2011 году! Тогда успеха в родных стенах добились сербские волейболистки под руководством Зорана Терзича – финал проходил в Белграде, в легендарном зале «Пионир». А вообще, в истории чемпионатов Европы подобное удавалось ещё трём сборным: Болгарии (1981), ГДР (1983) и Нидерландов (1995).

2. Турция повторила тяжёлый путь России

Ещё один любопытный исторический факт. Команде Сантарелли удалось выиграть турнир, имея в пассиве поражение на групповой стадии. Подобное – редкость, хоть и не совсем уж уникальное явление. В последний раз такой непростой турнирный путь проходила сборная России в 2015 году. Наши девушки оступились в матче с Хорватией (0:3) в заключительном матче группового этапа, но всё равно прошли в плей-офф с первого места.

Сборная Турции

Сборная Турции

Фото: Agit Erdi Ulukaya/Anadolu via Getty Images

3. Главные звёзды сыграли в финале на равных

Занятно, что в финальном матче две главные звезды команд-финалисток – Мелисса Варгас и Паола Эгону – набрали одинаковое количество очков – по 28. Однако турчанке партнёрши по команде помогли чуть эффективнее, поэтому она получила в руки кубок, а у итальянки остались только красивые цифры.

Примечательно, что последние розыгрыши финала как раз решались действиями диагональных: Варгас своим ударом принесла Турции матчбол, а последовавшая за этим ошибка Эгону на подаче матч завершила.

4. Турция полностью повторила сценарий 2023 года

Турецкие болельщики сейчас испытывают ощущение приятного дежавю. Всё, что произошло с их командой в 2026 году, было и в 2023-м.

Три года назад команда Даниэле Сантарелли сначала выиграла Лигу наций, а затем с разгона залетела и на вершину чемпионата Европы. Интересно, что и тогда, и сейчас блистали буквально одни и те же игроки. Мелисса Варгас стала MVP двух главных турниров сезона и в 2023-м, и в 2026-м. Зехра Гюнеш оба раза была одной из лучших центральных блокирующих, а Гизем Орге Гюнер получила второй подряд приз лучшей либеро Евро.

Мелисса Варгас

Мелисса Варгас

Фото: Ferda Demir/Getty Images

5. Эрдем и Огненович установили рекорд Евро!

39-летняя турчанка Эда Эрдем и 42-летняя сербка Майя Огненович стали рекордсменками чемпионатов Европы. Дело в том, что турнир 2026 года – 10-й в карьере для обеих – такой серии ни у кого не было!

Приятным дополнением к рекорду стали медали. Сербская связующая едет домой с бронзой, турецкая блокирующая – с золотом. И похоже, что и Эда, и Майя пока не планируют заканчивать с выступлениями за сборную.

6. Изабеллу Хок так никто и не обогнал

После игры Швеции и Хорватии на групповом этапе только об Изабелле все и говорили – в том матче диагональная набрала фантастические 52 очка в одной встрече. Да и в других матчах игра у неё шла. Швеция в итоге проиграла Италии в 1/4 финала, однако ни один игрок из четвёрки полуфиналистов так и не смог превзойти Хок по результативности. Шведка набрала 247 очков в семи матчах и стала лучшим бомбардиром турнира. Соперницы же остались очень далеко. У Варгас 195 очков, у Эгону – 167. И это за девять игр!

Фантастическое выступление Хок на ЧЕ-2026:
Шведская волейболистка чуть не побила рекорд всех времён на ЧЕ. Не хватило одного мяча!
Шведская волейболистка чуть не побила рекорд всех времён на ЧЕ. Не хватило одного мяча!

7. Португалия неожиданно ворвалась в топ-16

Гранды бьются за золото, а у команд из второго эшелона свои радости. На ЧЕ-2026 всех впечатлила сборная Португалии, которая за два дня переписала все свои книги рекордов. 26 августа португальские волейболистки обыграли соседок из Испании (3:1), тем самым добыв первую победу на столь высоком уровне. А уже 27-го числа была вторая – над Румынией (3:2), позволившая Португалии ворваться в плей-офф. Да, в 1/16 финала Португалия получила 0:3 от Польши. Но это не умаляет успехов команды, которая на ЧЕ-2023 проиграла все матчи и заняла последнее, 24-е место.

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