Дмитрий Волков выиграл первый трофей с «Динамо». Поговорили со звездой нашего волейбола

Больше всего шуму в российском волейболе в межсезонье, пожалуй, наделал переход Дмитрия Волкова. Звёздный доигровщик сменил казанскую прописку на московскую и уже в начале сентября завоевал с «Динамо» первый титул – чемпиона Спартакиады.

«Чемпионат» поговорил с Волковым о дебюте за бело-голубых, адаптации в команде, финале против бывшего клуба и, конечно, о победах сборной России в товарищеских матчах, в которых Дмитрий принимал деятельное участие.

«На нас заранее повесили золотые медали»

– Дима, давай по горячим следам начнём со Спартакиады. После победы ты выложил пост на своей странице в социальных сетях, что ты первый в мире и единственный в России двукратный чемпион этого турнира.

– Нет, ну этот пост больше в шутку был. Хотя факт интересный (смеётся). Действительно, я ведь выиграл прошлую Спартакиаду с Казанью и сейчас, когда я уже в «Динамо». Спонтанно получилось – просто как-то вот это звание в голову взбрело, я посчитал, что это смешно, ну и выложил. Прикольно!

– А если серьёзно, с каким отношением вы в команде подходили к этому турниру? Расценивали его как часть предсезонки или всё-таки была серьёзная задача – выиграть трофей?

– Для нас каждый турнир важен. И мы будем стараться и выдавать свой максимум в каждом из турниров в новом сезоне. Так что Спартакиада была важна, но действительно тяжело показывать в конце августа свой лучший волейбол. Сборы прошли не так давно, потом сборная. Вот это всё одно за другим шло. Плюс формула Спартакиады – пять игр подряд. Тоже не сильно легко было (улыбается). Поэтому я рад, что мы выдержали и победно завершили этот турнир.

– «Динамо» считали явными фаворитами Спартакиады, потому что у вас из основного состава никто не выпал, а у других команд по два-три человека турнир пропускали – и легионеры, и травмы. Но и в полуфинале, и в финале у вас случились тай-брейки. Как думаешь, это вы ещё не в оптимальном состоянии или же соперники показали, что конкуренция в Суперлиге по-прежнему очень высока?

– Думаю, что здесь больше психология, наверное, сыграла. Потому что мы действительно были фаворитами, все на нас заранее повесили медали чемпионов Спартакиады. Да, другие команды были не в оптимальных составах, но на самом деле и им из-за этого легче было играть, и, наверное, нам чуть сложнее. Поэтому игры и складывались для нас так непросто.

Отдам должное соперникам, но мы, наверное, сами доводили дело до этих «пятихаток», отдавали сеты, в которых вели с явным преимуществом. Особенно в полуфинале с «Зенитом», две партии просто в одной расстановке не могли сняться и всё упускали. Вот здесь надо разбираться – будем работать и постараться не допускать такого в дальнейшем.

– Первый финал в «Динамо» у тебя получился против Казани – твоего бывшего клуба. Были ли какие-то особенные эмоции из-за этого или уже отлегло? Всё-таки и там состав прилично поменялся.

– Ну нет, я бы не сказал, что там настолько всё поменялось. Все, кто стоял на поляне, это мои товарищи по прошлым сезонам. Поэтому, конечно, особенные эмоции были. Я провёл там пять замечательных лет, и необычные ощущения были и перед матчем, и в самом начале финала.

Скажу так – это точно был не рядовой матч. И это волнение, наверное, даже не в лучшую сторону поначалу сыграло. Начал я игру не очень хорошо, ошибался, но самое главное, что хорошо закончил (смеётся).

Дмитрий Волков (второй справа) в составе «Динамо» Фото: vcdynamo.ru

«Конкуренция пойдёт мне только на пользу»

– А как вообще проходит у тебя адаптация в «Динамо»? Можно ли сказать, что уже полностью влился в команду, привык к новым там требованиям, партнёрам?

– Наверное, да. В большей степени – уж точно. Да и не было у меня какой-то тяжёлой адаптации. Достаточно быстро влился. Всё хорошо и в команде, и в отношениях с тренерским штабом. Всё в полном порядке.

– Как раз про тренерский штаб хочется спросить. Все знают, что Константин Брянский – очень требовательный специалист, даёт большие нагрузки. Сейчас ты с ним поработал уже не просто отдельный цикл в сборной, а прошёл предсезонку. Как ощущения от совместной работы? Можно ли назвать эти сборы самыми тяжёлыми в карьере?

– Конечно, у каждого тренера разное видение, свой подход. Но я бы не сказал, что заметил какие-то суперрадикальные изменения. В принципе, наверное, во всех волейбольных командах высокого уровня всё примерно одинаково. Конечно, у каждого тренера есть какие-то свои фишки – в плане нагрузок, в качалке, на песке, но каких-то кардинальных изменений не обнаружил.

Мы начали с песка, проделали большую функциональную работу, приводили мышцы в порядок после отпуска, получили серьёзные нагрузки в тренажёрном зале. Однако, мне кажется, во всех клубах закладывается такая база на сборах, это всегда тяжело. Нет такого, что где-то легко.

Да, действительно большие нагрузки, но ничего поражающего воображение. Мне кажется, мы отлично поработали, провели сборы и вкатились в сезон.

Дмитрий Волков на тренировке Фото: vcdynamo.ru

– В своих интервью ты говорил, что тебе важно быть всегда в игре, получать много передач, пусть это даже будут сложные мячи. И в своей карьере ты всегда в такой роли выступал. Сейчас по Спартакиаде заметно, что в ключевые моменты, в концовках Павел Панков больше предпочитает играть через Максима Сапожкова. Намерен ли ты своей работой эту ситуацию менять, выходить на первые роли?

– Сложный вопрос. Ну, наверное, не так долго пока мы вместе, чтобы играть больше через меня. Надо понимать и «связку»: он всегда чувствует, в какой момент куда лучше отдать, в ком он больше уверен. Так что это его прерогатива, он решает, кто будет нападать в концовке. Но я всегда готов, всегда заряжен!

В любом случае я поддержу решение связующего. Мы все вместе, мы – команда, у нас все готовы забивать решающие мячи, поэтому тут ничего страшного нет.

– Поговорим о конкуренции. Ты привык к роли основного игрока, который всегда на площадке, по крайней мере, во всех важных матчах. Но сейчас у «Динамо» три доигровщика сборной России в составе, место в составе никому не гарантировано. Как ты к этому относишься? Помогает ли тебе конкуренция или, наоборот, нервирует?

– У нас даже не три доигровщика, четыре! У нас ещё есть Никита Зудин, Король тренировок, так и напишите (смеётся).

А на самом деле всё хорошо. В первую очередь это хорошо для команды. Отлично, что есть конкуренция, это хорошо для каждого из нас. Чем сильнее мы будем лично, тем сильнее будет команда в целом. Поэтому конкуренция, я думаю, пойдёт только на пользу. А играть будет тот, кто лучше готов, на площадку всегда выходят сильнейшие.

«Сборная России — на хорошей позиции»

– Перед Спартакиадой ты играл за сборную в Уфе. Соперники, может быть, не самые сильные, но всё же это команды Лиги наций. Какие ощущения по итогам этих игр? Насколько сейчас сборная готова играть с топами, будем ли мы всех рвать или несколько лет изоляции скажутся?

– Тяжело сказать. Сейчас можно говорить всё что угодно, но увидим в реальности мы это только в следующем году, когда будем играть в Лиге наций. Но я уверен, что мы точно будем конкурентоспособны на уровне лучших команд мира, а там игра покажет.

И хочу сказать, что Куба и Иран — это не слабые соперники. Они готовились к своим турнирам, где они будут бороться за Олимпиаду. Они были в хорошей форме, в намного лучшей форме, чем мы, которые вышли месяц назад из отпуска и прошли тяжёлые сборы. В этом плане у них было преимущество. Мы мячи потрогали совсем немного, не так много времени провели вместе, поэтому коммуникация была не лучшей. Как-никак для нас это самое начало сезона.

Мы играли с крепкими середняками, и я считаю, что мы хорошо справились. После Уфы Куба поехала ещё играть товарищеские матчи, обыграла Бразилию, Германию и Италию. Это тоже говорит о том, что мы находимся на хорошей позиции в мире.

– В Уфе вы играли мячами Mikasa, в Суперлиге вы продолжаете с «Воларом». По твоему опыту, насколько сложно перестраиваться с одного мяча на другой? Какое время это занимает? И будет ли это мешать сборной России в будущем?

– Тяжело ответить на этот вопрос (задумывается). Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был какой-то единый мяч, чтобы мы не меняли, не перестраивались с одного на другое. Но я думаю, что все мы – профессионалы. Не могу сказать, что нужно какое-то очень большое количество времени, чтобы полноценно «прибиться».

Но действительно, отличия есть, и точно нужно несколько дней, несколько тренировок для того, чтобы почувствовать другой мяч.

– Россию допустили до Лиги наций в следующем году, но стало известно сразу, что мы добровольно отказываемся от ЧМ-2027. Как ты отреагировал на эту новость, расстроился ли?

– Ну конечно, есть немного. Это мечта каждого спортсмена – чемпионаты мира, Олимпийские игры. Это самые главные старты в карьере любого спортсмена. Конечно, хотелось бы поехать, но… Мы же понимаем, что есть объективные причины для такого решения. Хотелось бы поехать, однако здесь решаем не мы. По этому поводу больше ничего не могу сказать.