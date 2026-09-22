Фавориты прошли дальше, но и сенсации были. Итоги 1/8 финала ЧЕ-2026 по волейболу

На мужском чемпионате Европы по волейболу – 2026 позади остался первый раунд плей-офф. И он подарил нам сразу две неожиданности – не вышли в четвертьфинал сборные Болгарии и Украины, хотя в своих парах они считались явными фаворитами. А вот другие претенденты на медали не испытали проблем. Рассказываем о главных событиях 1/8 финала.

Топ-команды сложностей не испытали

Пожалуй, после группового этапа можно было особенно выделить три команды – Польшу, Италию и Францию. И в 1/8 финала они подтвердили свою силу – выиграли свои матчи со счётом 3:0. Латвия, Дания и Португалия не смогли ничего противопоставить своим соперникам.

Впрочем, для Латвии выход в плей-офф уже огромный успех, а португальцы чудом попали в матчи на вылет. Что до Дании, то им можно отдать виртуальный приз зрительских симпатий по итогам группового этапа. А в плей-офф не повезло с соперником. Попасть под набирающую ход сборную Италии, да ещё и на её площадке – это приговор. Тем не менее датчане оставили очень приятное впечатление, да и в мировом рейтинге по итогам турнира свои позиции значительно улучшили.

Польша и Италия в своих матчах превзошли соперников прежде всего на блоке. «Бяло-червоные» завершили встречу с Латвией с показателем 14:3 в этом элементе, у команды Фердинандо Де Джорджи и вовсе 15:1. А вот Франция в игре с Португалией на блоке уступила 2:6. Более того, «трёхцветные» хуже подавали, но сделали разницу в атаке и защите. Победа на классе. В целом видно, что фавориты начинают разгоняться к решающим стадиям.

Две сенсации

Авторами главных сенсаций стали сборные Германии и Румынии. Первые выбили из борьбы болгар, да ещё на их площадке, да ещё уступая 0:2. Вторые же всухую победили Украину.

Болгария в очередной раз показала себя нестабильной командой и просто не справилась с давлением трибун и общественности. При этом команда Джанлоренцо Бленджини всё же боролась до конца и могла забирать свой матч. А вот украинцы матч против Румынии провалили с треском. Все три сета прошли в равной борьбе, но в ключевые моменты команда Рауля Лосано просто выключалась и позволяла сопернику забирать партии. Капитан украинцев Юрий Семенюк после матча заявил, что румыны просто перебрасывали мяч и толком не старались, но победили. А лидер команды Олег Плотницкий жёстко прошёлся по своим партнёрам.

«Я уже говорил после матча с Польшей, что некоторым людям нужно меняться. Если этого не делать, можно оставаться на нынешнем уровне — быть где-то в топ-16 или топ-8. Есть люди, которые должны расти, но я не хочу называть фамилии. Скажу им это лично. И мне самому тоже нужно меняться и прогрессировать.

Если некоторые люди не поймут, что им нужно расти, не будут работать над этим, а будут только говорить: «Я думал, я хотел, я не смог», то мы так и будем сидеть на месте. Да, мы можем сказать, что попали в топ-16, как болгары, которые тоже вылетели. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Я не люблю таким гордиться. Нельзя этим гордиться и не нужно», – заявил доигровщик в послематчевом интервью.

Вылет Сербии не сенсация

Сборная Сербии под руководством Георге Крецу играет волнообразно. Понятно, что кадровый ресурс у специалиста сейчас скромный, но показалось, в Лиге наций сербы что-то нащупали. Тем не менее чемпионат Европы они покидают бесславно. Из группы выйти смогли в первую очередь за счёт своего характера. Но в игре со Словенией Сербия получила «–26» за три сета.

Есть ощущение, что во вред пошло усиление, которое Крецу получил перед чемпионатом Европы. Дражен Лубурич, Марко Ивович и Никола Йовович отрезками показывали неплохой волейбол, диагональный и вовсе едва ли не в одиночку затащил матч с Нидерландами на предварительном этапе. Но на площадке не было команды. Показателен тот факт, что в игре со Словенией сопротивление сербы оказали только в третьем сете, когда тренер вернул на площадку сочетание образца Лиги наций. То ли не хватило сыгранности, то ли ветераны не набрали нужные кондиции – так или иначе, Сербия впервые в истории не добралась до четвертьфинала чемпионата Европы.

Сборная Сербии Фото: cev.eu

А вот Словения выглядела хорошо. Из-за травмы выбыл Тине Урнаут, но его заменил вернувшийся в сборную спустя два года Клемен Чебуль. Сразу же встал в состав и смотрелся здорово. Хотя, опять же, возможно, это всё было на фоне слабых сербов. Ник Муянович уничтожал соперника подачей, а дуэт блокирующих Паенк – Козамерник не дал разгуляться нападающим на сетке.

Финны сдуваются?

В оставшихся матчах Бельгия обыграла Чехию, а Финляндия – Грецию. Бельгийцы долго запрягали – уступили первый сет, во втором позволили сопернику сравняться со счёта 24:21, но дожали, после чего из чехов как будто выпустили воздух. Главный вопрос здесь – хватит ли сил у Ферре Реджерса и Сэма Деру? Нагрузка на них выпадает колоссальная.

Финляндия же с огромным трудом прошла Грецию. Вне родных стен сборная Суоми выглядит далеко не так уверенно. Да и, похоже, начинает уставать. Тревожный звоночек был уже во встрече с Эстонией, где они упустили лидерство в группе, теперь – тяжелейшая победа над Грецией. Финны уступали 0:1 и 1:2 по сетам и 22:23 в четвёртой партии. Более того, в этот момент блок закрыл атаку Луки Марттилы, но помогла страховка. А следом нападающие греков дважды отправили мяч в аут. На тай-брейке финны всё время были впереди, но позволяли себя догонять. Фёдор Иванов забыл о своих центральных и раз за разом грузил четвёртую зону. К счастью для команды Олли Куннари, класса его забойщиков хватило. Но если так играть в четвертьфинале с Италией, о медальных матчах можно даже и не мечтать.

Кто с кем сыграет в 1/4 финала?

Как и матчи 1/8 финала, игры четвертьфиналов пройдут в Софии и Турине. Пары выглядят следующим образом.

22 сентября

16:00. Франция – Румыния

19:00. Польша – Германия

23 сентября

17:00 Бельгия — Словения

22:05 Италия – Финляндия