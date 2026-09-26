Женские команды разыгрывают уже второй трофей! Кто заберёт Кубок Легенд?

Новый сезон в женской Суперлиге стартует через неделю, однако до него команды успеют разыграть ещё один трофей – Кубок Легенд.

Первый турнир – Спартакиаду сильнейших – выиграло московское «Динамо». А уже в ближайшие выходные состоится «Финал четырёх» Кубка Легенд. В этом году он посвящён памяти легендарного советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина. За право забрать этот трофей поспорят четыре команды, которые не без труда, но всё-таки прошли групповую стадию турнира. У кого же больше всего шансов забрать себе кубок?

В этом году за трофей будут бороться московское «Динамо», казанское «Динамо-Ак Барс», «Локомотив» и «Заречье-Одинцово».

Формат розыгрыша «Финала четырёх»

Алгоритм проведения решающей стадии Кубка Легенд похож на прошлогодний Кубок Победы. В финале будут участвовать четыре сильнейшие команды предварительного этапа: две из группы «А» (калининградский «Локомотив» и казанское «Динамо-Ак Барс») и две – из группы «Б» (московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово»).

В полуфинале участники сыграют крест-накрест: А1 – Б2, Б1 – А2.

Победители в этих парах сразятся в главном финале, проигравшие – в матче за бронзу. Обладатель трофея и бронзовый призёр определятся в воскресенье, 27 сентября.

Кто фаворит женского Кубка Легенд?

Рассмотрим шансы каждой из команд-участниц на титул.

«Динамо-Ак Барс»

Команда Зорана Терзича в межсезонье не обошлась без изменений. Основная бомбардирская мощь в лице доминиканских волейболисток Брайелин Мартинес и Гайлы Гонсалес, хоть и осталась в «Динамо-Ак Барс», но пока не присоединилась к команде. Отсутствие легионеров сказалось на команде на предварительном этапе, в котором казанские волейболистки прошлись буквально по краю пропасти, опередив «Тулицу» лишь по дополнительным показателям. Кстати, в группе «Динамо» выступало и без главного тренера Зорана Терзича, работавшего со сборной Сербии на чемпионате Европы. Однако сейчас сербский специалист присоединился к команде и постарается встряхнуть своих подопечных перед стартом финала. А если доминиканок не будет и в финале, то тащить команду придётся новичкам – доигровщице Анне Давыскибе и диагональной Анастасии Кудряшовой.

«Заречье-Одинцово»

Подмосковная команда успешно завершила прошлый сезон. «Зареченки» забрали Кубок России, а в чемпионате России остановились всего в шаге от золота. И похоже, что они не намерены останавливаться на достигнутом. В команде произошли точечные изменения, которые в основном коснулись линии блокирующих: на место Бровкиной и Соболевой пришли не менее опытные – Лазарева и Манжосова. Но главное – в составе удалось сохранить связующую Еву Павлович Мори, которая сыграет уже в финальном раунде турнира. Хотя и без легионеров команда Константина Ушакова смотрелась весьма достойно, особенно во втором круге группового этапа, который «Заречье» прошло без единой осечки.

«Динамо» Москва

Похоже, что прошлый игровой сезон дал хороший импульс московскому «Динамо». Команда уже на старте сезона обзавелась одним трофеем, выиграв Спартакиаду сильнейших. Поэтому ко второму финалу бело-голубые подходят в хорошем настроении. К тому же в межсезонье «Динамо» удалось заполучить одну из лучших блокирующих Суперлиги – Юлию Бровкину. Да, ушла главная забойщица – Ирина Капустина, но ей нашлась достойная замена в лице Светланы Гатиной. С приходом доигровщицы динамовки «зацементировали» заднюю линию, чего так не хватало для ещё более уверенной игры в прошедшем сезоне. Единственный вопрос: вернётся ли в строй основная связующая Елизавета Синицина? Волейболистка получила повреждение ещё в концовке первого круга группового этапа, а во втором даже не попала в заявку. Это сразу же сказалось на результатах «Динамо» – всего одна победа из трёх матчей.

Игроки ЖВК «Динамо Москва» Фото: ЖВК «Динамо Москва»

«Локомотив»

Кажется, приход Ирины Воронковой взбодрил калининградскую команду после неудач прошлого сезона. «Локомотив» уже положил в свою копилку наград серебро Спартакиады, а также Кубок губернатора Калининградской области, заняв первое место на групповом этапе в Кубке Легенд. В «Финале четырёх» железнодорожницы постараются закрепить свой успех, а для этого у них есть все шансы и поддержка родных трибун. К тому же к команде присоединился лучший бомбардир лиги прошлого сезона – бразильянка Киси Насименто.

Игроки ЖВК «Локомотив» Фото: ЖВК «Локомотив»

Где и когда пройдут финальные матчи?

«Финал четырёх» состоится 26 и 27 сентября во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде. В субботу команды сойдутся в полуфиналах, а в воскресенье будут разыграны бронзовые награды и главный трофей.

Суббота, 26 сентября

16:00. «Заречье-Одинцово» – «Динамо-Ак Барс»

19:00. «Локомотив» – «Динамо» Москва

Воскресенье, 27 сентября

16:00. Матч за третье место

19:00. Финал

Где смотреть матчи Кубка Легенд?

Все встречи «Финала четырёх» будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.