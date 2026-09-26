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Мужской чемпионат Европы — 2026 по волейболу, результаты полуфинальных матчей, кто вышел в финал, обзор

Финская сказка завершилась, а Польша неуязвима. Итоги полуфиналов на ЧЕ-2026 по волейболу
Пётр Кондаков
Итоги полуфиналов на ЧЕ-2026 по волейболу
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Нас ждёт справедливый финал.

На мужском чемпионате Европы по волейболу определились участники финального матча. Если до этого на каждой стадии плей-офф случались сенсации, на этот раз обошлось без них — в решающей встрече сыграют Польша и Франция. Своих соперников они одолели за явным преимуществом.

Турнирная сетка чемпионата Европы

Поляки прошли неудобного соперника

В Польше перед матчем со Словенией некоторые опасения были, ведь исторически это о