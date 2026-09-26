Финская сказка завершилась, а Польша неуязвима. Итоги полуфиналов на ЧЕ-2026 по волейболу
Нас ждёт справедливый финал.
На мужском чемпионате Европы по волейболу определились участники финального матча. Если до этого на каждой стадии плей-офф случались сенсации, на этот раз обошлось без них — в решающей встрече сыграют Польша и Франция. Своих соперников они одолели за явным преимуществом.
Поляки прошли неудобного соперника
В Польше перед матчем со Словенией некоторые опасения были, ведь исторически это о