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Волейбол, мужчины, в финале чемпионата Европы Польша обыграла Францию 3:1, обзор матча

Польша — чемпион Европы! Но как же ей повезло в первом сете финала
Пётр Кондаков
Польша обыграла Францию в финале чемпионата Европы
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Всё могло быть по-другому, однако вмешалось микроскопическое касание сетки.

Финал мужского чемпионата Европы по волейболу оправдал ожидания. Точнее, оправдала их сборная Франции — дала бой явному фавориту. А могла и вовсе сотворить сенсацию. Если бы команда Андреа Джани оставила за собой первый сет, всё могло бы пойти совсем по другому сценарию. Но фортуна и технологии оказались на стороне поляков.

Команды начали с места в карьер — Антуан Бризар открыл матч эйсом, Вильфредо Леон ответил сразу тремя — Матис Энно в приёме ничего не мог с ним поделать. Вообще, за первую партию лидер поляков выходил на подачу восемь раз — очень солидный показатель. А вот в