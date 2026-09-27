Польша — чемпион Европы! Но как же ей повезло в первом сете финала

Финал мужского чемпионата Европы по волейболу оправдал ожидания. Точнее, оправдала их сборная Франции — дала бой явному фавориту. А могла и вовсе сотворить сенсацию. Если бы команда Андреа Джани оставила за собой первый сет, всё могло бы пойти совсем по другому сценарию. Но фортуна и технологии оказались на стороне поляков.

Команды начали с места в карьер — Антуан Бризар открыл матч эйсом, Вильфредо Леон ответил сразу тремя — Матис Энно в приёме ничего не мог с ним поделать. Вообще, за первую партию лидер поляков выходил на подачу восемь раз — очень солидный показатель. А вот в